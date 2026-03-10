Las ventas de auriculares con cable se disparan. ¿A qué se debe este rechazo al Bluetooth? (ENG)

Se suponía que los auriculares con cable iban a desaparecer junto con la toma de auriculares. En cambio, están volviendo a ponerse de moda, ya que los consumidores buscan una mejor calidad de sonido y la tecnología de una época más sencilla. Cuando Apple eliminó las tomas de auriculares de los iPhone en 2016, me fui al exilio. No estaba dispuesto a dejar que una gran empresa dictara mis hábitos de escucha, así que me compré un Android y me conecté a él como si me fuera la vida en ello. Pero, al final, mi teléfono exhaló su último aliento.
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Para mi las únicas ventajas de los auriculares bluetooth son cuando haces ejercicio y la cancelación de ruido, especialmente en viajes.
Cogí unos viejos con cable, conecte el Jack y es instantáneo, sin buscar en menús ni ver un montón de dispositivos que están en casa de mis vecinos.
Cuando voyyñ en el metro no paran de aparecer dispositivos que piden vincularse con mi móvil. Supongo que mis auriculares a veces también lo solicitan.
Bluetooth is not supported on OpenBSD.
The Bluetooth stack has been removed from the kernel and userland. No support exists for audio profiles such as A2DP. For wireless audio, use USB audio adapters or analog connections. www.openbsdhandbook.com/multimedia/
Otra cosa es que obviamente una membrana de auricular interno es obviamente una mierda comparado con la de un auricular externo 20 veces mayor.
Para mi la ventaja del cable es que no hay que cargarlo y una sesión de musica/gaming/videoconferencia dura eternamente.