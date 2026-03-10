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Las ventas de auriculares con cable se disparan. ¿A qué se debe este rechazo al Bluetooth? (ENG)

Se suponía que los auriculares con cable iban a desaparecer junto con la toma de auriculares. En cambio, están volviendo a ponerse de moda, ya que los consumidores buscan una mejor calidad de sonido y la tecnología de una época más sencilla. Cuando Apple eliminó las tomas de auriculares de los iPhone en 2016, me fui al exilio. No estaba dispuesto a dejar que una gran empresa dictara mis hábitos de escucha, así que me compré un Android y me conecté a él como si me fuera la vida en ello. Pero, al final, mi teléfono exhaló su último aliento.

| etiquetas: auriculares , jack , cable , bluetooth , telefonía , sonido
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
themarquesito #2 themarquesito
Porque son más difíciles de perder.
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Nómada_sedentario #9 Nómada_sedentario
#2 eso, y además otra cuestion que no es baladi. Cuando tienes el auricular "pegado" al móvil, es imposible olvidar el móvil. Por otra parte, tampoco tienes que preocuparte de configurar/conectar, de la batería...
Para mi las únicas ventajas de los auriculares bluetooth son cuando haces ejercicio y la cancelación de ruido, especialmente en viajes.
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#5 PerritaPiloto
#4 Lo peor que pasa es que es un coñazo usar tus auriculares inalámbricos en varios dispositivos ynandar vinculándolos y desvinculándolos. Los míos nonwjbpodido vincularlos en un PC con Windows en Android fueron segundos.

Cogí unos viejos con cable, conecte el Jack y es instantáneo, sin buscar en menús ni ver un montón de dispositivos que están en casa de mis vecinos.

Cuando voyyñ en el metro no paran de aparecer dispositivos que piden vincularse con mi móvil. Supongo que mis auriculares a veces también lo solicitan.
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#7 soberao
#4 Yo en Debian no lo he conseguido. Tengo una rpi para escuchar la radio y no he logrado tener los auriculares bluetooth conectados. Supongo que con escritorios gordos será más fácil, pero a nivel de simple estación multimedia para escuchar la radio por Internet con mpv no iba.
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#3 soberao *
En el artículo también habla del problema de Bluetooth, que muchas veces no funciona o es un lío. Ponte a configurar el sonido por Bluetooth en un GNU/Linux y acabarás cogiendo un auricular de cable para quitarte problemas. Hay sistemas operativos libres que ni siquiera lo incluyen en su sistema como OpenBSD: Bluetooth Audio #
Bluetooth is not supported on OpenBSD.
The Bluetooth stack has been removed from the kernel and userland. No support exists for audio profiles such as A2DP. For wireless audio, use USB audio adapters or analog connections. www.openbsdhandbook.com/multimedia/
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#4 R2dC
#3 Joder con los mitos de mierda en linux. Yo llevo usando 2 de esos en linux y lo peor que me ha pasado es que se cambie el codec a uno de baja calidad (cosa que ya han arreglado con actualizaciones).
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#8 muerola
#6 si es para un móvil da un poco igual, pero si usas bluetooth el dac son los auriculares
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mund4y4 #10 mund4y4
Los bluetooth te olvidas de que los llevas puestos y te metes en la ducha con ellos :wall:
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vicvic #1 vicvic
Depende para que los quieras, si es para escuchar música la calidad y nitidez del sonido es muy importante por lo que seria preferible los de cable, pero por ejemplo para hacer reuniones mientras trabajas en remoto es genial el Bluetooth que te permite levantarte de la mesa un poco mientras hablas y irte moviendo.
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#6 covacho *
#1 No se lo que quieres decir con calidez del sonido, pero desde el año 2010, Bluetooth trasmite a más 32 Mb/s. Eso excede la calidad de CD incluso sin comprimir, así que por nitidez no es.
Otra cosa es que obviamente una membrana de auricular interno es obviamente una mierda comparado con la de un auricular externo 20 veces mayor.

Para mi la ventaja del cable es que no hay que cargarlo y una sesión de musica/gaming/videoconferencia dura eternamente.
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menéame