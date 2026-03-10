Las ventas de auriculares con cable se disparan. ¿A qué se debe este rechazo al Bluetooth? (ENG)

Se suponía que los auriculares con cable iban a desaparecer junto con la toma de auriculares. En cambio, están volviendo a ponerse de moda, ya que los consumidores buscan una mejor calidad de sonido y la tecnología de una época más sencilla. Cuando Apple eliminó las tomas de auriculares de los iPhone en 2016, me fui al exilio. No estaba dispuesto a dejar que una gran empresa dictara mis hábitos de escucha, así que me compré un Android y me conecté a él como si me fuera la vida en ello. Pero, al final, mi teléfono exhaló su último aliento.