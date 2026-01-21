edición general
9 meneos
10 clics
Venezuela recibe 300 millones de dólares por la venta de crudo tras el acuerdo con EE.UU

Venezuela recibe 300 millones de dólares por la venta de crudo tras el acuerdo con EE.UU

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este martes el ingreso de 300 millones de dólares al país "producto de la venta del petróleo", días después de que Washington anunciara un acuerdo de venta de crudo del país suramericano por 500 millones de dólares. Leavitt (Portavoz se la Casa Blanca) afirmó entonces que el Gobierno de Delcy Rodríguez ha cumplido con "todas las exigencias y solicitudes" de la Administración de Donald Trump.

| etiquetas: venezuela , petróleo , eeuu , acuerdo
8 1 0 K 94 actualidad
14 comentarios
8 1 0 K 94 actualidad
Findeton #10 Findeton
#6 ¿De verdad estás triste porque apresaran a un dictador y asesino? Si lo van a juzgar y todo.
1 K 22
Findeton #2 Findeton
¿Pero no decían algunos que EEUU le iba a robar el petróleo a Venezuela?
2 K 21
Ferran #5 Ferran
#2 ¿Cómo le llamas a prometer 500 y pagar solo 300?
1 K 25
angelitoMagno #8 angelitoMagno
#5 ¿Un adelanto?
1 K 30
Findeton #11 Findeton *
#5 ¿Pero entonces lo americanos sí pagan? Porque Cuba no entregaba dinero a cambio del petróleo que recibía.
1 K 22
#6 omega7767
#2 cierto. EEUU son unas hermanitas de la caridad y no van a sacar tajada de haber secuestrado aún presidente y amenazar a sus subordinados
0 K 11
tusitala #7 tusitala
#2 Estados unidos quiere el petróleo de Venezuela no es lo mismo que va a robar el petróleo de Venezuela.
Ahora ese petróleo se vende obligatoriamente a Estados Unidos contraviniendo el libre comercio.
2 K 34
Spirito #9 Spirito
#2 ¿No te cansas de blanquear a Estados Mafiosos de Norteamérica?
2 K 31
Paltus #13 Paltus
#2 El Brent está a 65USD y hablamos de 500 millones por 50 millones de barriles. No es robar, es un negocio redondo.
0 K 10
Kantinero #14 Kantinero
#2 500M por 50M de barriles es a 10$ el barril

El precio de cotización actual del crudo venezolano es 58,17$ Barril

Efectivamente es un ROBO

jornadaonline.com/cuanto-vale-hoy-el-crudo-y-que-impacto-tendria-la-ve
1 K 22
#3 omega7767
ahora nos lo venderá a Europa por 600 millones
0 K 11
#12 El_dinero_no_es_de_nadie
#3 Europa no compra petróleo, lo hacen las empresas y comprarán donde más barato esté.

Ya se que a un comunista le cuesta mucho comprender que no son los estados quienes compran sino las empresas.

Pero esa es la realidad.
0 K 14
YoSoyTuPadre #1 YoSoyTuPadre
Gatopardo, circulen...
0 K 9
innerfocus #4 innerfocus *
El tesorero ha comunicado que los 100 millones se encuentran ya a buen recaudo.
0 K 6

menéame