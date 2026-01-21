Venezuela recibe 300 millones de dólares por la venta de crudo tras el acuerdo con EE.UU

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este martes el ingreso de 300 millones de dólares al país "producto de la venta del petróleo", días después de que Washington anunciara un acuerdo de venta de crudo del país suramericano por 500 millones de dólares. Leavitt (Portavoz se la Casa Blanca) afirmó entonces que el Gobierno de Delcy Rodríguez ha cumplido con "todas las exigencias y solicitudes" de la Administración de Donald Trump.
Ahora ese petróleo se vende obligatoriamente a Estados Unidos contraviniendo el libre comercio.
El precio de cotización actual del crudo venezolano es 58,17$ Barril
Efectivamente es un ROBO
jornadaonline.com/cuanto-vale-hoy-el-crudo-y-que-impacto-tendria-la-ve
Ya se que a un comunista le cuesta mucho comprender que no son los estados quienes compran sino las empresas.
Pero esa es la realidad.