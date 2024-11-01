edición general
5 meneos
29 clics
Valeria, somos más los que te queremos

Valeria, somos más los que te queremos

Valeria Castro ha anunciado que tiene que dejar su gira de conciertos temporalmente porque la han quebrado con su odio. El sueño de toda una vida, pausado por una horda de canallas que lo más cerca que estarán del talento será escuchar una de sus maravillosas canciones.No sé lo que es tener el talento de alguien como Valeria Castro, pero sí sé el dolor que supone sufrir esas campañas de acoso que acaban dejándote la salud mental arrasada por gente que jamás podría medirse en igualdad de condiciones usando la razón.

| etiquetas: valeria castro , acoso , odio , cobardia , cretinismo , ignorancia
4 1 0 K 73 actualidad
2 comentarios
4 1 0 K 73 actualidad
gale #2 gale
Entiendo que las redes sociales son importantes para quien vive de ellas. Pero hay que entender que realmente las opiniones en las redes sociales no valen para nada, son prescindibles y no representan a nadie. Seguramente ni a quien las escribe.
0 K 10
#1 guillersk
¿ Y por qué la acosan?
0 K 6

menéame