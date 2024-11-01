Valeria, somos más los que te queremos

Valeria Castro ha anunciado que tiene que dejar su gira de conciertos temporalmente porque la han quebrado con su odio. El sueño de toda una vida, pausado por una horda de canallas que lo más cerca que estarán del talento será escuchar una de sus maravillosas canciones.No sé lo que es tener el talento de alguien como Valeria Castro, pero sí sé el dolor que supone sufrir esas campañas de acoso que acaban dejándote la salud mental arrasada por gente que jamás podría medirse en igualdad de condiciones usando la razón.
| etiquetas: valeria castro , acoso , odio , cobardia , cretinismo , ignorancia