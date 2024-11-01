edición general
Urkullu ve “absolutamente necesario” que Sánchez convoque elecciones

“No hay iniciativas legislativas, se solventa todo con la convalidación de decretos ley. Los supuestos casos de corrupción provocan desafección política e institucional. La estabilidad es un ejercicio que ha de ser intentado por quien asume la responsabilidad de gobierno”, señala.

#3 Eukherio
La enésima gilipollez con el mismo argumento chorra. Si el PNV actual quiere elecciones lo tiene fácil, le basta con decirle a Feijoo que lo apoyarán en su moción de censura. Tanto repetir que tiene que convocarlas Sánchez y después resulta que hay dos partidos de derechas que si quisiesen podrían forzar una convocatoria electoral y ninguno de los dos se atreve.
7
#5 Veelicus
#3 Has llegado ha pensar que igual el PNV lo que quiere es trasladarnos que debería haber elecciones pero que realmente no las quiera?
0
#8 Eukherio
#5 ¿Qué sentido tendría? Si creen que debería haber elecciones y está en su mano el forzarlas deberían hacerlo. Si yo creo que lo mejor para el país es que el que está ahora de presidente se vaya, y está en mis manos el echarlo, ¿por qué no voy a hacerlo? Las elecciones son las mismas las convoque Sánchez o Feijoo, si a ti te parece algo urgente y está en tus manos puedes tenerlas mañana.

Otra cosa es que quieran jugar a: no somos ni sanchistas ni peperos, que es un poco lo que hace también Junts, para poder después cuando lleguen al poder criticar sus políticas. Pero vamos, que si hay una mayoría del PNV que cree que es "absolutamente necesario" una convocatoria de elecciones les basta una llamada de teléfono para tenerla.
0
#11 Deviance
#5 Dudo mucho que la derecha vasca quiera un gobierno falangista.
0
#10 Katos
#3 claro porque tiene que hacer lo que tu digas.
0
#2 Sinfonico
Hay que hacer elecciones cuanto antes que están los del PP locos por robar y no los dejan
3
#6 luckyy
Yo prefiero este tipo de gobierno que el de la mayorías absolutas bipartidistas que nos han llevado a la mierda en la que estamos
2
#9 Ratef
#6 Bueno, lo de ahora es desgobierno. Parece mentira que el país esté yendo mejor en "piloto automático" que con un grupo gobernando con mayoría absoluta. Pero no creo que esto se pueda mantener de forma indefinida, el sistema de gobierno español creo que ya está "a reformar", hace aguas. Además, el consenso y el pacto deberían ser la norma y no la excepción. Los partidos actuales enfrascados en el insulto y el enfrentamiento constante sólo saben imponer e intentar mantenerse en la poltrona el mayor tiempo posible.
0
#1 Ratef
Y si otra vez PP y Vox vuelven a no tener el gobierno qué hacemos? Seguir repitiendo elecciones?

A ver cuándo se cambia el sistema político español por algo más viable, que aprendan de los suizos o le pregunten a la IA.
1
#4 muerola
Se nota que no le hace casito nadie y se descuelga con cualquier cosa
0
#7 Juantxi
Pues que las convoque que en e País Vasco si puede.
0

