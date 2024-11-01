Urkullu ve “absolutamente necesario” que Sánchez convoque elecciones

“No hay iniciativas legislativas, se solventa todo con la convalidación de decretos ley. Los supuestos casos de corrupción provocan desafección política e institucional. La estabilidad es un ejercicio que ha de ser intentado por quien asume la responsabilidad de gobierno”, señala.
Otra cosa es que quieran jugar a: no somos ni sanchistas ni peperos, que es un poco lo que hace también Junts, para poder después cuando lleguen al poder criticar sus políticas. Pero vamos, que si hay una mayoría del PNV que cree que es "absolutamente necesario" una convocatoria de elecciones les basta una llamada de teléfono para tenerla.
A ver cuándo se cambia el sistema político español por algo más viable, que aprendan de los suizos o le pregunten a la IA.