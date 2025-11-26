edición general
9 meneos
78 clics
Uno de los mayores críticos de vino es francés y ha ido de gira por China. No tiene buenas noticias para el vino francés

Uno de los mayores críticos de vino es francés y ha ido de gira por China. No tiene buenas noticias para el vino francés

Bettane es una de las voces más autorizadas a nivel mundial en cuestión de vinos y una con peso dentro del sector. Recientemente ha terminado una gira por China en la que ha probado más de 300 vinos premium chinos y su conclusión es tan rotunda como hiriente para el orgullo francés. Los vinos chinos son superiores a muchos de los que se encuentran por Francia. Y este tipo no prueba los vinos peleones, sino los de alta gama.

| etiquetas: china , vino
8 1 1 K 107 cultura
18 comentarios
8 1 1 K 107 cultura
#3 Robe7064
¿Alguien le puede explicar esto al bárbaro del Nuevo Mundo?

Siempre se oye que tal o cuál vino francés/italiano/español es una creación maravillosa e inigualable que solo los entendidos pueden apreciar.

Y que lo que se hace en California, el Cono Sur o Australia no está mal para las masas incultas, pero no se acerca al nivel europeo.

He tomado casi toda clase de vinos chilenos entre 1 € / 5L y 15 € / 700 mL y salvo los del "guatero galáctico" con arena al fondo y más anilina que…   » ver todo el comentario
2 K 39
#8 parladoiro *
#3 los países con taras para producir buen vino son EE. UU. y Brasil por tener una industria enorme para zumo de uvas americanas que hace que cojan prácticas de zumo, no de vino, eso incluye desde las práctica de los trabajadores a que pesa más la industria del zumo para fitosanitarios para las uvas americanas, evitando que se escape a la producción de vino.

Individualmente puede haber bodegas buenas ya que es producto que puede hacerse a escala pequeña o incluso doméstica, pero es que la…   » ver todo el comentario
2 K 26
frg #10 frg
#3 Si un vino te gusta, ya sabes que es bueno. Si te gusta mucho, sabes que es mejor. Para todo lo demás el Beaujolais, vino malo y sobrevalorado donde los haya.
1 K 18
ezbirro #13 ezbirro
#3 Ni que hubiera profesionales dedicados solo a eso, les podrían llamar sumillers por ejemplo.
1 K 14
#16 Robe7064
#13 Sommelliers, enólogos, agrónomos, ingenieros de procesos y de alimentos... Pero no es el punto de mi consulta. Pregunto por el ser humano corriente que quiere tomar una copa de vino durante la cena o una botella entre amigos y las sensaciones que experimenta. ¿De verdad un vino bien hecho de Burdeos de la cosecha de no sé cuándo está muchos escalones por encima de un vino bien hecho de Australia que se embotelló en marzo de este año? ¿no es un defecto del vino y su fabricante eo que solo pueda apreciar sus cualidades alguien entrenado?
0 K 7
HeilHynkel #12 HeilHynkel
#9

Ahí igual libramos que por allí no son muy de lactosa.

Pero en breve, Libela del Duelo y Lioja en sus estanterías.
0 K 20
#7 Abril_2025
Lo que ha dicho es que en técnica se están esforzando y en ocasiones superan en la técnica a los vinícolas franceses.

Aquí en español

sabersalir.com.ar/michel-bettane-el-vino-chino-supera-ahora-al-frances
1 K 20
#15 Tecar
El vino es uno de los productos más sobrevalorado que hay y el problema es que se está ya pasando de moda.
Es por ahí por donde el vino Francés igual sobrevive, porque la tontería sigue siendo la misma y el tonto de turno siempre pagará uno Francés al doble de uno chino aunque sean iguales, que es de lo que va el mercado del vino.
1 K 14
#17 parladoiro *
#15 lo que va a salvar a Francia y España es que en China se comen uvas y beben zumo de uvas, son importadores para consumo interno.
www.freshfruitportal.com/news/2025/11/26/china-grape-market/
0 K 10
jdmf #18 jdmf
Y si ése crítico se da una vuelta por Chile, Argentina, California, España, Italia,... tampoco vendrá con buenas noticias. El vino francés está muuuy sobrevalorado, más que llamarlo "caldo", lo llamaría "sopa".
0 K 11
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
No sé, pero el chino de la foto mira la botella de vino igual que yo cuando abro un libro de física teórica .
0 K 11
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
mon dieu, ne pas posible xD xD xD
0 K 11
RoterHahn #5 RoterHahn
#1
Tout est possible, mon amour.
0 K 12
Jointhouse_Blues #9 Jointhouse_Blues
#5 después le tocará el turno a les fromages, mon chery :-D
0 K 11
#14 drstrangelove
Cuando vamos a asumir que China nos ha adelantado por la izquierda?

Y algunos todavía creyendo que viven en chabolas....
0 K 10
#4 Tronchador.
¿Que es un vino de alta gama?
0 K 7
azathothruna #6 azathothruna
#4 Jugo de uva con alcohol y sobreprecio :troll:
1 K 27
frg #11 frg
#4 Un vino normalmente de tirada corta y caro. Se le supone cierta calidad, pero ...
0 K 11

menéame