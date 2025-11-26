Uno de los mayores críticos de vino es francés y ha ido de gira por China. No tiene buenas noticias para el vino francés

Bettane es una de las voces más autorizadas a nivel mundial en cuestión de vinos y una con peso dentro del sector. Recientemente ha terminado una gira por China en la que ha probado más de 300 vinos premium chinos y su conclusión es tan rotunda como hiriente para el orgullo francés. Los vinos chinos son superiores a muchos de los que se encuentran por Francia. Y este tipo no prueba los vinos peleones, sino los de alta gama.