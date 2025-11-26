Uno de los mayores críticos de vino es francés y ha ido de gira por China. No tiene buenas noticias para el vino francés

Bettane es una de las voces más autorizadas a nivel mundial en cuestión de vinos y una con peso dentro del sector. Recientemente ha terminado una gira por China en la que ha probado más de 300 vinos premium chinos y su conclusión es tan rotunda como hiriente para el orgullo francés. Los vinos chinos son superiores a muchos de los que se encuentran por Francia. Y este tipo no prueba los vinos peleones, sino los de alta gama.
Siempre se oye que tal o cuál vino francés/italiano/español es una creación maravillosa e inigualable que solo los entendidos pueden apreciar.
Y que lo que se hace en California, el Cono Sur o Australia no está mal para las masas incultas, pero no se acerca al nivel europeo.
He tomado casi toda clase de vinos chilenos entre 1 € / 5L y 15 € / 700 mL y salvo los del "guatero galáctico" con arena al fondo y más anilina que… » ver todo el comentario
Individualmente puede haber bodegas buenas ya que es producto que puede hacerse a escala pequeña o incluso doméstica, pero es que la… » ver todo el comentario
Ahí igual libramos que por allí no son muy de lactosa.
Pero en breve, Libela del Duelo y Lioja en sus estanterías.
Es por ahí por donde el vino Francés igual sobrevive, porque la tontería sigue siendo la misma y el tonto de turno siempre pagará uno Francés al doble de uno chino aunque sean iguales, que es de lo que va el mercado del vino.
Tout est possible, mon amour.
