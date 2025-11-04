La única forma de ganar dinero con la IA es reemplazar humanos

Geoffrey Hinton, galardonado con el Premio Turing en 2018 y con el Premio Nobel de Física en 2024 es una de las personas más respetadas dentro del mundo de la Inteligencia Artificial y en una reciente entrevista con Bloomberg TV, no se andó con rodeos afirmando que el único camino realista para que las empresas que lideran la carrera de la inteligencia artificial rentabilicen sus gigantescas inversiones es sustituir mano de obra humana. “Creo que las grandes compañías están apostando a una sustitución masiva de empleos por IA,
| etiquetas: economia , empleo , inteligencia artificial , ia
Alguien quiere animar una serie de comics de Flash, puede haber una IA muy avanzada que le pases los comics y sea capaz de animar las viñetas, inventar transiciones, hacer el doblaje.....
Puedes eliminar con eso cientos de puestos de trabajo, y mantener unos pocos que revisen el producto obtenido.
#1 #2
Te recuerdo que sólo en EEUU había 90mil personas en la "industria del hielo" en el siglo XIX que traía hielo del polo norte etc. ¿Fue algo malo para la sociedad la invención de la nevera/refrigeración artificial? Cada vez que usas la nevera, ¿no piensas en los trabajos que se destruyeron?
en.wikipedia.org/wiki/Ice_trade
Bueno, tendrá muchas implicaciones profundas, como un cambio de paradigma.
Les voy a descubrir algo a los empresaurios
LOS CURRITOS SON LOS CONSUMIDORES
Otra cosa es que esos aumentos de productividad que sacaban a gente del campo habilitaran un aumento de riqueza y que se empezara a producir y consumir otros productos, impulsando sectores como el de servicios.
La cuestión con las IA es delimitar si hay campos en los que realmente no puedan sustituir a los humanos, y si se puede alterar la cadena de producción para eliminar a todos los consumidores.