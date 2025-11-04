edición general
La única forma de ganar dinero con la IA es reemplazar humanos

Geoffrey Hinton, galardonado con el Premio Turing en 2018 y con el Premio Nobel de Física en 2024 es una de las personas más respetadas dentro del mundo de la Inteligencia Artificial y en una reciente entrevista con Bloomberg TV, no se andó con rodeos afirmando que el único camino realista para que las empresas que lideran la carrera de la inteligencia artificial rentabilicen sus gigantescas inversiones es sustituir mano de obra humana. “Creo que las grandes compañías están apostando a una sustitución masiva de empleos por IA,

Feindesland #9 Feindesland
#3 Eso dijeron del primer accidente de ferrocarril. Y sucedió. Y del primer avión que se estrelló. Y también sucedió...
OdaAl #13 OdaAl
#9 No soy ludita, ni mucho menos, estoy a favor de las nuevas tecnologías, pero dejar que una IA haga ciertas tareas críticas, sin supervisión humana, no sé, creo que la pueden liar.
Feindesland #16 Feindesland
#13 Es que la va a liar. No hay duda. Por eso te escribí lo que te escribí....
pedrario #21 pedrario
#13 Pero aun dejando puntos de supervisión humana, puede desembocar en una pérdida masiva de puestos de trabajo. Por poner un ejemplo sencillo. Industria de la animación.

Alguien quiere animar una serie de comics de Flash, puede haber una IA muy avanzada que le pases los comics y sea capaz de animar las viñetas, inventar transiciones, hacer el doblaje.....

Puedes eliminar con eso cientos de puestos de trabajo, y mantener unos pocos que revisen el producto obtenido.
Findeton #24 Findeton
#21 La IA es un aumento de productividad más, como ha ido ocurriendo desde la primera rev. industrial. Y sin embargo cada vez ha habido más trabajos. Diferentes y nuevos trabajos, porque los anteriores quedan obsoletos. Nada nuevo.
vicus. #7 vicus.
Blanco y en botella. A día de hoy tenemos los recursos técnicos necesarios para que la humanidad viva sin trabajar, pero claro, es no es el plan, el plan es el de siempre, explotar y empobrecer al 99% para que el 1% de los psicópatas sean mar ricos.
Findeton #12 Findeton
#7 Ténicamente podrías trabajar 5 horas a la semana y vivir con el nivel de vida de un obrero de hace 100 años que trabajara 60h semanales. ¿Por qué no lo haces?
jonolulu #18 jonolulu *
#12 Seguimos trabajando 8h como hace 100 años a pesar de que la productividad se ha multiplicado desde entonces. ¿Qué te hace pensar que ahora vas a trabajar 5h?
Findeton #22 Findeton
#18 Será porque queremos un nivel de vida superior a esos trabajadores de hace 100 años. Porque igual que la productividad aumentó, el consumo también lo hizo. Si consumieras menos, podrías trabajar menos. Si consumieras como consumía el obrero hace 100 años, podrías trabajar muchísimo menos que lo que trabajas ahora.
jonolulu #23 jonolulu
#22 Claro, la gente gastándose medio sueldo o más en la vivienda, pero hay que consumir menos
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Mira, no como las cosechadoras que no reemplazaron a los segadores, ni los altos hornos que no reemplazaron a miles de pequeños artesanos, ni los camiones que no reemplazaron a carreteros y muleros, ni los ordenadores no reemplazando a miles de contables y administrativos ....
OdaAl #3 OdaAl *
A ver cuando se da la primera gran liada de la IA, ¿hacemos apuestas?

#1 #2
tusitala #8 tusitala
#1 Y esos reemplazos trajeron hambre precariedad Y pobreza, como diría uno por aquí.
Findeton #20 Findeton
#14 Sólo si esos trabajadores cobran más que las IAs.
Enésimo_strike #19 Enésimo_strike
Lo que tenéis que hacer es invertir en empresas de IA y con ese rendimiento futuro quienes no trabajaréis seréis vosotros.
Findeton #17 Findeton *
#10 Eso dices tú, ¿argumentos? No respondiste a nada de lo que dije. ¿Qué hay de malo en conseguir hacer de forma más barata un trabajo?

Te recuerdo que sólo en EEUU había 90mil personas en la "industria del hielo" en el siglo XIX que traía hielo del polo norte etc. ¿Fue algo malo para la sociedad la invención de la nevera/refrigeración artificial? Cada vez que usas la nevera, ¿no piensas en los trabajos que se destruyeron?

en.wikipedia.org/wiki/Ice_trade  media
jonolulu #2 jonolulu *
Ganar dinero a corto plazo. Cuando se acaben los humanos a los que sustituir sacarán dinero de los árboles
Spirito #6 Spirito
#2 A largo plazo, creo que implica que el capitalismo tal cual lo conocemos desaparecerá.

Bueno, tendrá muchas implicaciones profundas, como un cambio de paradigma.
ostiayajoder #10 ostiayajoder *
#4 #5 #6 Tecno feudalismo incoming.
Findeton #5 Findeton *
Ojalá las IAs reemplacen a todos los trabajos actuales. Quién sabe cuántos trabajos más eso creará. Y técnicamente hablando, las IAs no reemplazan trabajos, los abaratan. ¿Qué hay de malo en ello?
tusitala #14 tusitala
#5 reemplazan a trabajadores
sleep_timer #4 sleep_timer *
Supongo que los robots comprarán cosas, porque sin humanos ya me dirás tu de donde sacas a la clientela.

Les voy a descubrir algo a los empresaurios
LOS CURRITOS SON LOS CONSUMIDORES
Ramen #11 Ramen
De momento la única forma que tiene la IA de ganar dinero es generando hype con unas campañas de marketing brutales que están haciendo creer a mucha gente que necesitan la IA y que deben pagar por ella. Desgraciadamente, para las empresas que desarrollan esas IAs, los ingresos netos por esas ventas no llegan aún al 10% del dinero que han invertido en el desarrollo.
pedrario #15 pedrario
La maquinaria y la revolución tecnológica siempre han sustituido puestos de trabajo de personas, siempre, desde antes de la edad media.

Otra cosa es que esos aumentos de productividad que sacaban a gente del campo habilitaran un aumento de riqueza y que se empezara a producir y consumir otros productos, impulsando sectores como el de servicios.

La cuestión con las IA es delimitar si hay campos en los que realmente no puedan sustituir a los humanos, y si se puede alterar la cadena de producción para eliminar a todos los consumidores.
