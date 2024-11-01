Nota informativa de AEMET sobre el próximo episodio de lluvias y nevadas en España

En estos momentos se encuentra en fase de formación una borrasca fría aislada en el entorno de Azores, nombrada Francis, que en los próximos días se irá aproximando al golfo de Cádiz, transportando una masa de aire subtropical, templado y húmedo, primero sobre Canarias y sobre la Península. Por otro lado, la formación de una borrasca estacionaria sobre Escandinavia y el establecimiento de las altas presiones en el Atlántico norte darán lugar a la formación de un pasillo de vientos del norte que conducirán una masa de aire artico.