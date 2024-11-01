edición general
Nota informativa de AEMET sobre el próximo episodio de lluvias y nevadas en España

En estos momentos se encuentra en fase de formación una borrasca fría aislada en el entorno de Azores, nombrada Francis, que en los próximos días se irá aproximando al golfo de Cádiz, transportando una masa de aire subtropical, templado y húmedo, primero sobre Canarias y sobre la Península. Por otro lado, la formación de una borrasca estacionaria sobre Escandinavia y el establecimiento de las altas presiones en el Atlántico norte darán lugar a la formación de un pasillo de vientos del norte que conducirán una masa de aire artico.

#3 Andrej
La que está liando el cambio climático
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
#2 Que norma he infringido?
NPCMeneaMePersigue #6 NPCMeneaMePersigue *
#5 Sí, díselo a las cientos de personas ahogadas que volvían de trabajar para que los turistas consumieran
Torrezzno #7 Torrezzno
Puta vida tete. Llueve  media
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Los fondos de inversión (Vox): noooo la aemet se equivocó hace 230 días en España, sigan consumiendo mientras se ahogan, las empresas necesitan dinero y ustedes no necesitan tanto vivir
domadordeboquerones #2 domadordeboquerones
#1 Quillo, esto es menéame, ultimo aviso {0x26a0}
#5 Andrej *
#1 la gente tiene la opción de no consumir. A qué tú consumes sólo lo básico?
Cehona #8 Cehona
Hoy en X es TT la Aemet, porque los negacionistas la tienen contra ella.
Pronosticó un invierno más cálido y hizo frio en Navidad.
Prueba irrefutable de su equivocación.
Cuando Navidad no es TODO el invierno.
