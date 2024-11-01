edición general
UGT pide a los autónomos que “no se dejen llevar por las voces” porque la subida de cuota beneficia a la mayoría

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ve "sorprendente" el debate que se ha generado en relación con el incremento de las cuotas de los autónomos a partir del año 2026, ya que beneficiará a sus pensiones.

aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
"Según ha asegurado, el nuevo sistema beneficiará a la inmensa mayoría de los trabajadores por cuenta propia y permitirá que sus pensiones dejen de ser “de miseria”."

Ya veremos como estan las pensiones cuando esos autonomos se jubilen, o a que edad pueden jubilarse... xD
Por cierto el cambio viene siendo algo asi:  media
1 K 21
#10 DenisseJoel
#3 Ya me imaginaba que sería una subida ridícula. Y si esto es noticia, quiere decir que habitualmente la subida es menor.
0 K 10
Torrezzno #5 Torrezzno
A la mayoría menos a ellos. Es el problema de que los impuestos sean coercitivos, no hay manera de explicarlos cuando te los suben sin razón aparente
2 K 18
#9 Cuchifrito
#5 ¿coercitivo? Los impuestos les obligan a hacer ¿que?
Lo que son es obligatorios obviamente.
0 K 11
pablicius #11 pablicius
#9 Los impuestos les obligan a hacer ¿que? Pagar, joder, que hay que explicarlo todo.
0 K 11
#12 DenisseJoel
#5 La verdadera razón es que un autónomo mordió a Perro Sanxe cuando era un cachorro. :troll:
0 K 10
#2 Suleiman
Pues ya pueden ir explicandolo bien clarito, porque lo que llega es lo contrario.
0 K 13
#1 gla
Los sindicatos son las putitas del Estado, el verdadero explotador de los trabajadores.
3 K -27
ingenierodepalillos #4 ingenierodepalillos *
#1 No todos los sindicatos son iguales.

Lo sorprendente es que sigan llamando sindicalistas a los de UGT y CCOO, seguro que hay un término a medio camino entre la patronal y la marisquería que los defina con mayor precisión y si no; habría que inventarlo.
1 K 15
Ludovicio #13 Ludovicio
#4 #6 #7 Esto es como con los partidos políticos.
Los que enuncian el "todos son iguales" actúan como si no hubiese más partidos que PP, Vox y PSOE.

Es su excusa de mierda para no tener que pensar más allá y defender opciones minoritarias.
0 K 12
#6 rekus
#1 Los sindicatos ≠ CCOO/UGT
0 K 17
#7 Suleiman
#1 No tienes ni puta idea de lo que hablas, que haya sindicatos corruptos no quiere decir que todos lo sean. Es como decir que todos los que escriben aquí son unos bocazas, solo son algunos.
0 K 13

