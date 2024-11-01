UGT pide a los autónomos que “no se dejen llevar por las voces” porque la subida de cuota beneficia a la mayoría

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ve "sorprendente" el debate que se ha generado en relación con el incremento de las cuotas de los autónomos a partir del año 2026, ya que beneficiará a sus pensiones.
Ya veremos como estan las pensiones cuando esos autonomos se jubilen, o a que edad pueden jubilarse...
Por cierto el cambio viene siendo algo asi:
Lo que son es obligatorios obviamente.
Lo sorprendente es que sigan llamando sindicalistas a los de UGT y CCOO, seguro que hay un término a medio camino entre la patronal y la marisquería que los defina con mayor precisión y si no; habría que inventarlo.
Los que enuncian el "todos son iguales" actúan como si no hubiese más partidos que PP, Vox y PSOE.
Es su excusa de mierda para no tener que pensar más allá y defender opciones minoritarias.
