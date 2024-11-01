edición general
Ucrania llora a los muertos del último ataque ruso a un tren de pasajeros

Un ataque con drones perpetrado por Rusia el martes por la noche contra un tren de pasajeros en la región ucraniana de Járkov mató a cinco personas e hirió a otras dos, en el que es el bombardeo ruso más letal en la campaña que las fuerzas del Kremlin llevan a cabo desde hace meses contra los ferrocarriles de Ucrania.

Veelicus #2 Veelicus
Un tren que transportaba tropas al donbass.
#1 arreglenenlacemagico
rusia y sus borreznos diran que iban 400 militares de la OTAN y si lo niegas es que eres natontado mas que previsible
#3 anamabel
#1 No hace falta que sean tropas de la OTAN. En Ucrania operan mercenarios de muchos países, por ejemplo colombianos, en ambos bandos.
desastrecolosal #4 desastrecolosal *
Según los testigos y como se ve en los vídeos que han compartido algunos pasajeros, uno de los coches del tren se incendió después del impacto directo de un dron, obligando a los más de 200 pasajeros -entre los que había mujeres y niños pequeños- a evacuar de urgencia con el tren detenido junto a un bosque completamente nevado.

También dirás que Ucrania manda niños a la guerra.

¿Por cierto, cuál es tu fuente para afirmar eso, que era un tren de transporte de tropas?
security_incident #5 security_incident
#4 No, lo que dice es que el ejército ucraniano usa a civiles como escudos humanos.
desastrecolosal #6 desastrecolosal
#5 No, lo que ha dicho es que transportaba tropas al Donbas

¿Como puede ser eso si en tren circulaba en sentido contrario?

"Si bien algunos pasajeros eran soldados de permiso que viajaban desde el frente del este, el tren transportaba también a numerosas familias que venían de las ciudades de Kramatorsk y Sloviansk, dos bastiones ucranianos en la región de Donetsk mayoritariamente ocupada por Rusia."

¿Tú también vas a justificar este ataque?
