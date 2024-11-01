Ucrania llora a los muertos del último ataque ruso a un tren de pasajeros

Un ataque con drones perpetrado por Rusia el martes por la noche contra un tren de pasajeros en la región ucraniana de Járkov mató a cinco personas e hirió a otras dos, en el que es el bombardeo ruso más letal en la campaña que las fuerzas del Kremlin llevan a cabo desde hace meses contra los ferrocarriles de Ucrania.
También dirás que Ucrania manda niños a la guerra.
¿Por cierto, cuál es tu fuente para afirmar eso, que era un tren de transporte de tropas?
¿Como puede ser eso si en tren circulaba en sentido contrario?
"Si bien algunos pasajeros eran soldados de permiso que viajaban desde el frente del este, el tren transportaba también a numerosas familias que venían de las ciudades de Kramatorsk y Sloviansk, dos bastiones ucranianos en la región de Donetsk mayoritariamente ocupada por Rusia."
¿Tú también vas a justificar este ataque?