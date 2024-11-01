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Ucrania: dos millones de personas eluden el reclutamiento y otros 290.000 han desertado, según el Ministro de Defensa (eng)

El 25 de marzo, el ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov, informó que el Ministerio de Defensa está preparando cambios clave en el proceso de reclutamiento y en relación con las deserciones, así como enfoques diferenciados para las tropas de asalto y la infantería.

| etiquetas: ucrania , deserción , reclutamiento , defensa
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6 comentarios
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Mauro_Nacho #2 Mauro_Nacho
¿Quién quiere ir a la guerra cuando hay claros evidencias que se está perdiendo por muy patriota que se sea?
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woody_alien #3 woody_alien
#2 Los pobres que no pueden huir.
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Priorat #4 Priorat
#3 No te jode. Pues como con Rusia.
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Mltfrtk #1 Mltfrtk *
Imágenes de supuestos reclutamientos forzosos en Ucrania x.com/i/status/2043304437666443723
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Doisneau #5 Doisneau *
Lo de mandar a ucranianos a la picadora de carne mientras aqui vitoreabamos siempre ha sido una frivolidad horrible.

Ahora con el tiempo y un poco de perspectiva mas de uno deberia echarse las manos a la cabeza, especialmente cuando nos llegue informacion de la guerra real que no sea propaganda. A mi me han llamado de todo por aqui por querer que se pare al guerra desde el minuto uno, porque al final lo unico que importa son las vidas.
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zentropia #6 zentropia
#5 Parar la guerra en que condiciones?

Tambien darias esa recomendacion a palestinos o iranies?

Por curiosidad.
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menéame