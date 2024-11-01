El 25 de marzo, el ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov, informó que el Ministerio de Defensa está preparando cambios clave en el proceso de reclutamiento y en relación con las deserciones, así como enfoques diferenciados para las tropas de asalto y la infantería.
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Ahora con el tiempo y un poco de perspectiva mas de uno deberia echarse las manos a la cabeza, especialmente cuando nos llegue informacion de la guerra real que no sea propaganda. A mi me han llamado de todo por aqui por querer que se pare al guerra desde el minuto uno, porque al final lo unico que importa son las vidas.
Tambien darias esa recomendacion a palestinos o iranies?
Por curiosidad.