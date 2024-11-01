edición general
Ubisoft cierra su estudio en Halifax (Canadá) semanas después de que sus trabajadores formasen un sindicato

Ubisoft ha cerrado el estudio Ubisoft Halifax, según han confirmado representantes de la compañía a Game Developer. 71 trabajadores que formaban parte del estudio serán despedidos como parte de, según la compañía francesa, la operación de reestructuración que lleva dos años en proceso. Sin embargo, desde CWA (Communications Workers of America) denuncian que este cierre se ha producido tan solo tres semanas después de que los trabajadores de Ubisoft Halifax anunciasen la formación de un sindicato con un 74% de votos a favor.

Pues nada, Streisand, calienta que sales. Mira como le salió la misma jugada a rockstar.
La inmensa mayoría pertenecemos a la clase obrera, y para las empresas la clase obrera no son más que "peones desechables", mal pagados y con "derechos laborales" sometidos a su mínima expresión. No importa el sector, ni los programadores de videojuegos escapan de esa realidad.
#4 los programadores de videojuegos son los más explotados de la industria casi
Tanto poder tienen los sindicatos, que el mero hecho de su creación hace temblar a una empresa chino ubisoft.
¿Ubi... qué?
Hace más de 10 años que tengo a Ubisoft en la lista negra de compañías a las que nunca más le compraré un videojuego, me da igual que lancen una maravilla, simplemente no lo jugaré ni pirateado. Ojalá esta empresa deje de existir.
