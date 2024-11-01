Ubisoft cierra su estudio en Halifax (Canadá) semanas después de que sus trabajadores formasen un sindicato

Ubisoft ha cerrado el estudio Ubisoft Halifax, según han confirmado representantes de la compañía a Game Developer. 71 trabajadores que formaban parte del estudio serán despedidos como parte de, según la compañía francesa, la operación de reestructuración que lleva dos años en proceso. Sin embargo, desde CWA (Communications Workers of America) denuncian que este cierre se ha producido tan solo tres semanas después de que los trabajadores de Ubisoft Halifax anunciasen la formación de un sindicato con un 74% de votos a favor.