Por qué TVE pone de los nervios a las derechas

Por primera vez en mucho tiempo, la programación de TVE amenaza la zona de confort en que se encontraba instalado el duopolio formado por Atresmedia y Mediaset, los dos conglomerados audiovisuales que absorben el 85% de los ingresos publicitarios en el sector. Un duopolio que lleva más de siete años actuando como descarado portavoz de los intereses de las derechas y cuyas cabezas más visibles atizan sin misericordia al Gobierno

18 comentarios
Thornton #3 Thornton
Fachas "de los nervios" equiparando desmentir bulos con sectarismo en 3, 2, 1...
5 K 73
#9 Somozano
#3 Rojos de los nervios porque la derecha sigue en máximos históricos.
TelePedro solo la ven viejos socialistas y Antena 3 sigue primera
0 K 6
Edheo #12 Edheo
#10 Nivelazo chaval.... escribe un libro, por favor
2 K 26
#6 Barriales
#5 @Eirene, usuario baneado con cuenta nueva.
Ya os lo he avisado varias veces.
3 K 16
#10 Somozano *
#6 No se quién es ese
Pero no creo que tenga mi nivel y por lo tanto es un insulto que me compares

Bastante hago por aportar a un poco de cultura a este pozo de porreros cincuentones medio calvos
Casaaaaaaaaalvos

Envidiosos y feos
Por tanto rojos
5 K -35
#16 Barriales
#10 @Eirene, insultos directos.
0 K 7
Alakrán_ #17 Alakrán_
Mal vamos si defendemos que la televisión pública sea el mangoneo de los políticos, y a día de hoy, RTVE es el mangoneo del PSOE, se ve claramente en sus periodistas, en las noticias con las que decide abrir los telediarios, o que tiempo le dedica a los mismos, que es más sutil o menos grosero que "Telemadrid", por supuesto, que es un instrumento político del PSOE, por supuesto también.
Si crees que todo está bien en RTVE ahora mismo es que defiendes que la televisión pública debe estar al servicio del gobierno de turno.
0 K 11
clavícula #11 clavícula
TVE es Tele-PSOE, y me parece bien.
0 K 9
#18 Khanbaliq
Porque si no se hace lo que les sale de sus santos cojones, se enfadan.
0 K 7
#1 Barriales
Por su imparcialidad.
0 K 7
#5 Somozano *
#1 Mucho. Conectamos con Pardo de Vera
Conectamos con Anton Losada
Conectamos con Baltasar Garzón
Conectamos con el director de El Plural
Conectamos con ...
El 80% de la programación es para atizar a la oposición
Antena 3 con Arguiñano que es rojo y vasco haciendo bonito al horno
Telecinco hablando de Supervivientes
Lo imparcial que es que las comunidades donde no gobierna en el PP y por lo tanto donde no se puede criticar su gestión directamente ni aparecen
3 K 1
desastrecolosal #7 desastrecolosal *
¿Por qué TVE le gusta tanto a las izquierdas? :roll: :roll:

EDIT: por el mismo motivo por el que en Público no ponen los signos de interrogación en el título, porque la intención no es hacer una pregunta, es contar el relato de sus amos reafirmando el discurso sectario y manipulador.
0 K 6
#2 Somozano
Porque lógicamente la televisión pública debe existir para poner de los nervios a medio país
Luego con dos cojones dicen que son para todos, plurales, diversos y gilipolleces varias
Ayer Antena 3 le sacó 4 puntos
Atizan inmisericorde al gobierno.
Por eso en Atresmedia tienes a Wyoming en Prime Time
Por eso en las tardes de Telecinco tienes a Jorge Javier

A quien de derechas tiene TVE? Supuestamente de todos?
2 K 3
manzitor #4 manzitor
#2 Ahora, repite lo mismo con toooooodas las televisiones públicas y cambiando derecha por izquierda.
0 K 11
#8 Somozano
#4 En época de la TVE de Urdaci tenías al rojo de Fran Llorente, luego íntimo de ZP dirigiendo la 2 Noticias y a Alicia G Somontano, chica Rubalcaba desde el felipismo dirigiendo Informe Semanal
Urdaci manipulaba los informativos. Dos horas al día. Manipulación que consistía en que ZP salía menos minutos que Aznar y cosas así
TVE ahora mismo dedica el 80% de la programación de 8 de la mañana a 12 de la noche salvos dos series por la tarde y aquí la tierra a PP malo
Programación continua. Se pueden tirar horas y media hablando mal de Ayuso
La TVE de Urdaci parecía la BBC en comparación con esto
2 K 25
#14 xaxipiruli
#8 Pues nada, desmantelemos otro servicio público cuando parece que está levantando cabeza, no vaya a ser que la derecha se sienta atacada.
1 K 12
manzitor #15 manzitor
#8 Yo me refería a Telemadrid, TVG, A punt, Canal Sur... como ejemplos de lo contrario, pero me da igual si es TVCLM o TV3
0 K 11
Thornton #13 Thornton
#2 Por eso en Atresmedia tienes a Wyoming en Prime Time

No te equivoques. ¿Tú crees que cuando Tele 5 era de Berlusconi tenía los informativos más de izquierdas de la parrilla porque su dueño era un rojo? No, majo, no. El motivo era que vio un nicho de mercado que no cubría nadie con TVE en manis de Aznar y antena en su línea de siempre.

Ahora igual. "El inetrmedio" está ahí porque por llegar a un determiando sector del público y por la publicidad que atrae a esa…   » ver todo el comentario
2 K 39

