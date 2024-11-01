Por qué TVE pone de los nervios a las derechas

Por primera vez en mucho tiempo, la programación de TVE amenaza la zona de confort en que se encontraba instalado el duopolio formado por Atresmedia y Mediaset, los dos conglomerados audiovisuales que absorben el 85% de los ingresos publicitarios en el sector. Un duopolio que lleva más de siete años actuando como descarado portavoz de los intereses de las derechas y cuyas cabezas más visibles atizan sin misericordia al Gobierno