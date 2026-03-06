Tucker Carlson le soltó la mano a Milei y cuestionó su misticismo en Israel

“Este es el supuesto presidente católico de un país muy católico, que fue elegido y presentado a los estadounidenses como un economista libertario, que iba a resolver el problema de la deuda y deshacerse de la inflación...”, abrió Carlson su crítica a Milei, ahora desconfiando de las profecías del líder de La Libertad Avanza. Y agregó molesto: “Y ahí está, en Jerusalén, diciendo que llora de alegría pensando en el regreso y la reconstrucción del Tercer Templo. ¿Qué diablos es eso?“.