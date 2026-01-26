edición general
El TSJPV revoca la exigencia de euskera para dos plazas de técnico en Donostia

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJVP) ha revocado la exigencia del perfil lingüístico (PL2) de euskera para optar a dos puestos de técnico municipal de Digitalización Cartográfica en el Ayuntamiento de Donostia que previamente había sido admitida por un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de la capital guipuzcoana.

ehizabai #1 ehizabai
¿Dónde se reconoce el supuesto derecho a desconocer el idioma oficial para trabajar en la cosa pública?
#5 ddomingo *
#1 Lo que existe es el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en Euskera por las administraciones si así lo quieren. Eso no implica que todos los funcionarios deban saber Euskera.

Del mismo modo que tener derecho a la sanidad no implica que todo personal sanitario deba ser neurocirujano
kukusu #11 kukusu
#5 y ¿qué pasa con los colegas y las instituciones en que trabaja ese funcionario?, ¿puede obligar a todos a dirigirse a él en castellano por que no ha querido aprender el euskara? ¿no tienen los demás también derecho a usar el euskara en su entorno laboral?
#24 Tecar
#5 Un derecho que no puede ser garantizado si el funcionario de turno no conoce el idioma.
Independientemente de que tenga un puesto de cara al público, no está metido en una jaula, es imposible que no tenga relación con otras entidades, ciudadanos, etc.
Porque un neurocirujano puede no saber de enfermedades digestivas pero si opta a un empleo público tiene que conocer el idioma, lo mismo que saber cómo funciona un extintor y dónde están las escaleras de emergencias, conocer las normativas y el ordenamiento jurídico que le toque.
Así que no vengas con chorradas, que detrás de estas sentencias todos sabemos lo que hay.
kumo #7 kumo
#1 El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

Ese es el idioma oficial de España de la que el Pais Vasco forma parte. Por lo tanto lo es para todos los españoles, vascos incluidos. Que el vasco también sea oficial en esa región no lo hace obligatorio.

Puedes iniciar otra guerra idiomática, pero llevas las de perder. Especialmente porque ha sido el propio TSJPV el que ha hecho la revocación.
#9 txepel
#7 Que el vasco también sea oficial…
también sea oficial
también
también
también

Una decisión no deja de ser política, parcial y malintencionada porque lleve la firma de un tribunal.
ehizabai #15 ehizabai
#7 No respondes. ¿Dónde dice que el descinocimiento de un idioma oficial sea un derecho para acceder a la función pública?
Qué cosas, han sido jueces monolingües españoles del TSJPV los que han tomado la decisión. ¿Y eso tiene de especial el qué, exactamente?
Y por cierto, ¿Dónde dice que usar castellano sea una obligación?
kumo #22 kumo
#15 En serio vuelves a plantear esa tontería de pregunta y pretendes una respuesta? Deja de darle vueltas anda. Mira como aquí bien que escribes en castellano para que te entendamos los lloros :troll:

han sido jueces monolingües españoles del TSJPV los que han tomado la decisión

xD xD El presidente de dicho tribunal es Ignacio José Subijana Zunzunegui, Iñaki para los colegas, que parece el típico murciano que de va a ejercer al Pais vasco, claramente xD No hacía falta que especificases que son jueces españoles, aquí todos lo somos, incluido tú ;)

Madre mía los de los complejitos de terruño.
ehizabai #23 ehizabai *
#22 Que no habla euskara y es monolingüe español.
Por 8 o 64 apellidos vascos de los que quiera alardear. El rh- me la suda sobremanera. ¿A ti te importa el apellido? No sabía que Arana tuviera tantos fans.
Complejoa del terruño tiene el que mira los apellidos para decir si es o no monolongüe español.
kumo #25 kumo
#23 Entonces, si alguien nacido a mediados de los '60 en el País Vasco, criado y formado en el País Vasco y que trabaja activamente en la administración y en la enseñanza en el País Vasco no necesita hablar vasco...

No será que el que está equivocado eres tú? ;) :troll:
ehizabai #30 ehizabai *
#25 ¿Pero de qué estamos hablando, del régimen jurídico de un idioma oficial, o de uso social?
El euskara es un idioma oficial. Si molesta las consecuencias que acarrea la oficialidad, pues que se la quiten.
Pero eso no, que queda feo.
En misa y repicando. Oficialidad sí, pero de boqiilla, que no estorben los vascos.
Imponer el bilingüismo a unos, correcto y adecuado. Los otros tienen el privilegio de permanecer monolongües.
La igualdad.
#20 fernando_sierra *
#1 Mientras sepa de cartografía, casi prefiero que hable inglés
ehizabai #21 ehizabai
#20 Seguro. Qué cómodo se habla sabiendo que el funci que te atiende sí o sí hablará tu lengua.
#8 Leon_Bocanegra
Lo siento señor, no podemos atenderle en su idioma, porque hay unos señores en Murcia y en Ciudad Real que se enfadan muy fuerte.
#14 pirat
#8 Bueno en la plaza, malo en casa.
ehizabai #17 ehizabai
#10 El tema no es ese, esa es la excusa.
El tema es si el euskara es o no es oficial.
Te imaginas un planteamiento del tipo "como solo el %50 de los vecinos es cojo, será accesible el 50% del edificio", o "Como en el territorio de este hospital el 60% está bautizado, solo se aceptarán el 40% de los abortos".
Algunos pretenden decir que el euskara es oficial, y luego trabajar en la función pública sin conocer el idioma oficial.
Para eso, se le quita la oficialidad, y se va de cara.
Pero eso queda feo. Entonces decimos que es oficial, pero que no me moleste.
Es supremacismo lingüístico, no tiene otro nombre. Se impone el deber de bilingüismo a unos, mientras se perpetúa el derecho al monolingüismo de otros.
#13 pirat
¿ Es también necesario el castellano, o también se podría optar a ese trabajo sin conocerlo ?
Recuerdo, que en los territorios con cooficialidad, solo suele haber una lengua propia...
HartzBaltz #3 HartzBaltz
Putos mentirosos de vox. Mucho decir que lo europeo primero pero todo mentira. Para el que no lo sepa esta gente esta siempre enmierdando contra el euskera en los tribunales. Falsos y mentirosos.
#2 Indiana.Collons
Debería haber cupos idiomáticos en proporción a la lengua materna de los habitantes de la zona. Si en la provincia de Guipúzcoa hay un 40% de habitantes cuya lengua materna es el vasco, se debe llegar a un 40% de funcionarios públicos que hablen vasco
#6 txepel *
#2 -Hola, quiero que se respeten mis derechos.
-Ay pues qué pena, ese 40% que respeta tus derechos trabaja en turno de tarde.
arturios #10 arturios *
Problema, según el Eustat en Euskadi usan el euskera el 30% de la población y sólo en el contexto del trabajo, en la calle y el día a día el porcentaje es bastante menor, desgraciadamente, es la realidad sociolingüistica de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

#2 así que si se exigiese el porcentaje de vascoparlantes a nivel local* en las administraciones, incluso un 50% más, no sería problema, pero los jueces se encuentran con el el Euskera es requisito y mérito a la vez, tienen doble…   » ver todo el comentario
g3_g3 #12 g3_g3
Buen microbblogin en las etiquetas.
#31 Febrero_2026
Esto lo explica. Ni siquiera el ayuntamiento cumple con la obligatoriedad por lo que el tribunal estima con sentido común que no se puede imponer a otras plazas.

"Máxime añade, cuando el índice de obligado cumplimiento por parte del Ayuntamiento durante el período de planificación actualmente en vigor es del 55,87%".
#16 pirat
Curiosamente, los de las idioteces siempre son las de los demás, nunca afecta a las suyas...
¡ Que suerte tienen al estar agraciados divinamente con la universalidad innata !
#28 pirat *
#26 ¿ Por que insultas, no sabes debatir, te ha molestado mi opinión ?
¿ Que tiene de malo el divorcio cuando es obvio que una parte aborrece a la otra ? ¿ Hay algún interés económico o revanchista en mantener una relación tóxica ?
Pues sí, habría que hacer un sub en menéame que no censurase las demás lenguas peninsulares para no sufrir el acoso de justicieros como tú, y así y todo vendrían a trolear.
Y supongo que como tú por tu nick, podría relacionarme en cinco lenguas, y ten por seguro que si tuviese que residir en zona vasca, no tardaría en aprender su lengua.
#18 pirat
No es posible la convivencia con españoles, siempre van a acabar subyugando a los no castellanos por puro cainismo acomplejado.
La única opción es el divorcio.
#26 Tailgunner
#18 me encantaría verte en el país vasco intentando comunicarte con ellos sin usar el español.. de verdad que me encantaría... :popcorn: Por cierto, lo primero que deberías hacer para luchar contra el estado opresor y torturador es empezar a no escribir en español, lo segundo buscarte un menéame puramente catalán.. a ver si cumples, simplón...
#27 Tailgunner
niñatos llorando porque su pseudoidioma narniano inventado no es obligatorio en 3, 2 ,1...
Macnulti_reencarnado #4 Macnulti_reencarnado
En España no cabe un tonto más. Esperemos que pronto haya un gobierno que ponga fin a esta idioteces que van en contra de la igualdad de todos los españoles y que solo benefician a los apesebrados.
Dene #19 Dene
#4 y aquí tenemos el comentario que confirma que "En España no cabe un tonto más."
Macnulti_reencarnado #29 Macnulti_reencarnado
#19 no te fustigues.
