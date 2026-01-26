El TSJPV revoca la exigencia de euskera para dos plazas de técnico en Donostia

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJVP) ha revocado la exigencia del perfil lingüístico (PL2) de euskera para optar a dos puestos de técnico municipal de Digitalización Cartográfica en el Ayuntamiento de Donostia que previamente había sido admitida por un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de la capital guipuzcoana.