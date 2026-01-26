El TSJPV revoca la exigencia de euskera para dos plazas de técnico en Donostia

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJVP) ha revocado la exigencia del perfil lingüístico (PL2) de euskera para optar a dos puestos de técnico municipal de Digitalización Cartográfica en el Ayuntamiento de Donostia que previamente había sido admitida por un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de la capital guipuzcoana.
Del mismo modo que tener derecho a la sanidad no implica que todo personal sanitario deba ser neurocirujano
Independientemente de que tenga un puesto de cara al público, no está metido en una jaula, es imposible que no tenga relación con otras entidades, ciudadanos, etc.
Porque un neurocirujano puede no saber de enfermedades digestivas pero si opta a un empleo público tiene que conocer el idioma, lo mismo que saber cómo funciona un extintor y dónde están las escaleras de emergencias, conocer las normativas y el ordenamiento jurídico que le toque.
Así que no vengas con chorradas, que detrás de estas sentencias todos sabemos lo que hay.
Ese es el idioma oficial de España de la que el Pais Vasco forma parte. Por lo tanto lo es para todos los españoles, vascos incluidos. Que el vasco también sea oficial en esa región no lo hace obligatorio.
Puedes iniciar otra guerra idiomática, pero llevas las de perder. Especialmente porque ha sido el propio TSJPV el que ha hecho la revocación.
Una decisión no deja de ser política, parcial y malintencionada porque lleve la firma de un tribunal.
Qué cosas, han sido jueces monolingües españoles del TSJPV los que han tomado la decisión. ¿Y eso tiene de especial el qué, exactamente?
Y por cierto, ¿Dónde dice que usar castellano sea una obligación?
han sido jueces monolingües españoles del TSJPV los que han tomado la decisión
El presidente de dicho tribunal es Ignacio José Subijana Zunzunegui, Iñaki para los colegas, que parece el típico murciano que de va a ejercer al Pais vasco, claramente No hacía falta que especificases que son jueces españoles, aquí todos lo somos, incluido tú
Madre mía los de los complejitos de terruño.
Por 8 o 64 apellidos vascos de los que quiera alardear. El rh- me la suda sobremanera. ¿A ti te importa el apellido? No sabía que Arana tuviera tantos fans.
Complejoa del terruño tiene el que mira los apellidos para decir si es o no monolongüe español.
No será que el que está equivocado eres tú?
El euskara es un idioma oficial. Si molesta las consecuencias que acarrea la oficialidad, pues que se la quiten.
Pero eso no, que queda feo.
En misa y repicando. Oficialidad sí, pero de boqiilla, que no estorben los vascos.
Imponer el bilingüismo a unos, correcto y adecuado. Los otros tienen el privilegio de permanecer monolongües.
La igualdad.
El tema es si el euskara es o no es oficial.
Te imaginas un planteamiento del tipo "como solo el %50 de los vecinos es cojo, será accesible el 50% del edificio", o "Como en el territorio de este hospital el 60% está bautizado, solo se aceptarán el 40% de los abortos".
Algunos pretenden decir que el euskara es oficial, y luego trabajar en la función pública sin conocer el idioma oficial.
Para eso, se le quita la oficialidad, y se va de cara.
Pero eso queda feo. Entonces decimos que es oficial, pero que no me moleste.
Es supremacismo lingüístico, no tiene otro nombre. Se impone el deber de bilingüismo a unos, mientras se perpetúa el derecho al monolingüismo de otros.
Recuerdo, que en los territorios con cooficialidad, solo suele haber una lengua propia...
-Ay pues qué pena, ese 40% que respeta tus derechos trabaja en turno de tarde.
#2 así que si se exigiese el porcentaje de vascoparlantes a nivel local* en las administraciones, incluso un 50% más, no sería problema, pero los jueces se encuentran con el el Euskera es requisito y mérito a la vez, tienen doble… » ver todo el comentario
"Máxime
añade, cuando el índice de obligado cumplimiento por parte del Ayuntamiento durante el período de planificación actualmente en vigor es del 55,87%".
¡ Que suerte tienen al estar agraciados divinamente con la universalidad innata !
¿ Que tiene de malo el divorcio cuando es obvio que una parte aborrece a la otra ? ¿ Hay algún interés económico o revanchista en mantener una relación tóxica ?
Pues sí, habría que hacer un sub en menéame que no censurase las demás lenguas peninsulares para no sufrir el acoso de justicieros como tú, y así y todo vendrían a trolear.
Y supongo que como tú por tu nick, podría relacionarme en cinco lenguas, y ten por seguro que si tuviese que residir en zona vasca, no tardaría en aprender su lengua.
La única opción es el divorcio.