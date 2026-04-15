Trump sostiene que EE.UU. debería "tener" Groenlandia para "proteger al mundo de Rusia y China"

Meses después de que Donald Trump impulsara enérgicamente la anexión de Groenlandia por parte de Estados Unidos, el presidente estadounidense volvió a pedir que el país adquiera este territorio danés autónomo. “Deberíamos tener Groenlandia para proteger al mundo de Rusia y China”, declaró Trump a Fox Business en un fragmento de una entrevista emitida este miércoles.