Trump sostiene que EE.UU. debería "tener" Groenlandia para "proteger al mundo de Rusia y China"

Meses después de que Donald Trump impulsara enérgicamente la anexión de Groenlandia por parte de Estados Unidos, el presidente estadounidense volvió a pedir que el país adquiera este territorio danés autónomo. “Deberíamos tener Groenlandia para proteger al mundo de Rusia y China”, declaró Trump a Fox Business en un fragmento de una entrevista emitida este miércoles.
| etiquetas: trump , eeuu , groenlandia , china , rusia
La UE debería dejar de financiar la OTAN y empezar a construir o comprar misiles y drones de tipo iraní, chino o ruso, que parece que funcionan DPM contra el orangutan americano.,
Hay que dar Groenlandia a Rusia o China para que protejan al mundo de él.
Vuelve el mafioso al trigo.
Ah, y para tener playa.
No le falta razón, si yo no te casco una ostia, es posible que te pegue otro y me quede con las ganas de acariciarte la cara.
No decían eso de Rusia?