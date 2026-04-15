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Trump sostiene que EE.UU. debería "tener" Groenlandia para "proteger al mundo de Rusia y China"

Trump sostiene que EE.UU. debería "tener" Groenlandia para "proteger al mundo de Rusia y China"

Meses después de que Donald Trump impulsara enérgicamente la anexión de Groenlandia por parte de Estados Unidos, el presidente estadounidense volvió a pedir que el país adquiera este territorio danés autónomo. “Deberíamos tener Groenlandia para proteger al mundo de Rusia y China”, declaró Trump a Fox Business en un fragmento de una entrevista emitida este miércoles.

| etiquetas: trump , eeuu , groenlandia , china , rusia
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20 comentarios
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Comentarios destacados:        
#1 fremen11
Claro porque si pertenece a Dinamarca, que es tu aliado y pertenece a la OTAN, eso no protege
6 K 93
ur_quan_master #3 ur_quan_master *
#1 Exacto, ser aliado del trumpo no protege de nada.
La UE debería dejar de financiar la OTAN y empezar a construir o comprar misiles y drones de tipo iraní, chino o ruso, que parece que funcionan DPM contra el orangutan americano.,
5 K 78
#14 LunaTiko
#1 Yo antes invitaba a los chinos para proteger Europa de EEUU
1 K 17
mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo
Pensándolo así...

Hay que dar Groenlandia a Rusia o China para que protejan al mundo de él.
6 K 72
yemeth #2 yemeth
Luego que por qué monta una guerra y los países europeos no van.
3 K 49
#10 concentrado
Cuando un tonto coge una linde.....
1 K 36
DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
Putin y el chino sostienen que Rusia y China deberían "tener" Groenlandia para "proteger al mundo de EEUU"
1 K 25
emmett_brown #4 emmett_brown *
"Si no me la dais, algún país podría sufrir un accidente".

Vuelve el mafioso al trigo.
1 K 25
#6 Pand_
Y el mundo necesita protegerse de EEUU
1 K 23
#8 carraxe
Que siga, que siga tocando los cojones. Hace unos días le tocó al Papa, que lo puso en su sitio. Y ahora vuelta a Groenlandia. A ver cuál es la próxima neura del tarado obsesivo narcisista este
1 K 22
ur_quan_master #12 ur_quan_master
#8 No es consciente el pobre que esta creando un potencial a su alrededor para que en cualquier momento le caigan "hondonadas de hostias"
0 K 12
#17 carraxe
#12 joder, es que es como un muflón pirenaico en celo, sólo piensa en buscar una próxima víctima para ir a escornarla. BEEEEEE {0x1f4a5}
0 K 9
HeilHynkel #7 HeilHynkel
¿y por qué aparece en la miniatura la foto de la marioneta con el zanahorio si hablamos de Dinamarca?
0 K 20
Poplíteo #18 Poplíteo
Si alguien puede perder contra los groenlandeses, ese es Donald.
0 K 20
#15 Pitchford
Qué pesaó! No sé si nos quiere convencer o que se la regale Dinamarca por aburrimiento..
0 K 18
XtrMnIO #13 XtrMnIO
Creo que Leganés debería de tener California para proteger al mundo de China y Rusia.

Ah, y para tener playa.
0 K 12
skaworld #11 skaworld *
Si estados unidos no invade Groenlandia es posible q la invada otro
No le falta razón, si yo no te casco una ostia, es posible que te pegue otro y me quede con las ganas de acariciarte la cara.
0 K 11
#16 LunaTiko
#11 Y si Estados Unidos no invade Europa, es posible que la invada otro.... vaya lógica llevamos....
1 K 18
Verdaderofalso #19 Verdaderofalso *
#11 amenazas a un país de la UE? O les paramos ahí o acaban en Lisboa :troll:

No decían eso de Rusia?
1 K 31
skaworld #20 skaworld *
#19 Es que si no invaden Lisboa puede que China les robe el vinho verde o, Dios no lo quiera, las conservas de sardinas
0 K 11

menéame