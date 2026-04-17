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Trump, sobre España: «¡No estuvieron ahí para nosotros!»

Trump, sobre España: «¡No estuvieron ahí para nosotros!»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó este viernes que el Gobierno de España «no estuvo ahí» cuando Washington lo necesitó para la guerra en Irán, en referencia al veto al uso de las bases en territorio español para aviones que participaban en la ofensiva. «¡No estuvieron ahí para nosotros!», publicó el mandatario en su red Truth Social, junto a una captura de pantalla de una noticia de la cadena estadounidense CBS News del pasado 30 de marzo que informaba sobre la posición del Gobierno español.

| etiquetas: trump , eeuu , españa , guerra , irán
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
No estuvimos para EEUU. Es verdad.

Estuvimos con la humanidad, el sentido común y con "no joder la economía mundial".
8 K 94
#8 pirat
La hostilidad supremacista y soberbia yanki es enfermiza, igual que lo es el seguidismo arrastrado de los traidores patrioteros acomplejados.
2 K 31
manc0ntr0 #7 manc0ntr0
¿Cómo, pero no era que no necesitaba a nadie?
A ver si te aclaras, payaso.
2 K 30
calde #1 calde
Le hemos partido el corazoncito naranja... qué se joda! :-D

Ésto debería estar en la sección oyoyoy :troll:
1 K 29
#5 abogado_del_diablo
Estuvimos ahí para vuestra adorada independencia, paleto.
Sin la ayuda de España igual seguíais siendo súbditos de Gran Bretaña. Que por cierto, ahora que estás echando cuentas de lo que te debemos por la defensa... tú nos debes unos cuantos billones al cambio que aún no has pagado, Torrente naranja. Descuéntalo de ahí.
2 K 24
Wir0s #6 Wir0s *
Como país es bastante ruin por naturaleza, se les ayuda en su guerra de la independencia (si no lo habrían tenido jodido) un siglo después lo agradecen con Cuba, Puerto Rico y Filipinas... Están como para dar lecciones a nadie

#5 Lo jodido es que ni enseñan esa parte de la historia y sin esa ayuda lo habrían tenido crudo, y por cierto, tampoco devolvieron la pasta prestada (Se calcula que serian unos 12 billones de Euros a día de hoy)
2 K 32
A.more #9 A.more
Habéis asesinado a miles de inocentes, asesino
1 K 20
Laro__ #11 Laro__ *
¿Ha sido otra vez a preguntas del periodista ese tan patriota del ABC? o solo en su red de fakes.
0 K 16
jonolulu #3 jonolulu
Este perro no me sirve
0 K 14
#10 cajadecartonmojada
Orgulloso de haberle hecho un calvo a Pedonald.
0 K 12
Spirito #4 Spirito *
¡Zurdos! ¡Destructores de Zanahorios! No tenéis corazón ni alma. :troll:
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#12 perica_we *
pues les han (hemos) hecho algún gran favor
y no les han costado millones y millones, y encima han sacado un beneficio
con todo esto reciente. debería mirarse a ver lo que significa aliados
0 K 7

menéame