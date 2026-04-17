Trump, sobre España: «¡No estuvieron ahí para nosotros!»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó este viernes que el Gobierno de España «no estuvo ahí» cuando Washington lo necesitó para la guerra en Irán, en referencia al veto al uso de las bases en territorio español para aviones que participaban en la ofensiva. «¡No estuvieron ahí para nosotros!», publicó el mandatario en su red Truth Social, junto a una captura de pantalla de una noticia de la cadena estadounidense CBS News del pasado 30 de marzo que informaba sobre la posición del Gobierno español.
| etiquetas: trump , eeuu , españa , guerra , irán
Estuvimos con la humanidad, el sentido común y con "no joder la economía mundial".
A ver si te aclaras, payaso.
Ésto debería estar en la sección oyoyoy
Sin la ayuda de España igual seguíais siendo súbditos de Gran Bretaña. Que por cierto, ahora que estás echando cuentas de lo que te debemos por la defensa... tú nos debes unos cuantos billones al cambio que aún no has pagado, Torrente naranja. Descuéntalo de ahí.
#5 Lo jodido es que ni enseñan esa parte de la historia y sin esa ayuda lo habrían tenido crudo, y por cierto, tampoco devolvieron la pasta prestada (Se calcula que serian unos 12 billones de Euros a día de hoy)
y no les han costado millones y millones, y encima han sacado un beneficio
con todo esto reciente. debería mirarse a ver lo que significa aliados