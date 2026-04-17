Trump, sobre España: «¡No estuvieron ahí para nosotros!»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó este viernes que el Gobierno de España «no estuvo ahí» cuando Washington lo necesitó para la guerra en Irán, en referencia al veto al uso de las bases en territorio español para aviones que participaban en la ofensiva. «¡No estuvieron ahí para nosotros!», publicó el mandatario en su red Truth Social, junto a una captura de pantalla de una noticia de la cadena estadounidense CBS News del pasado 30 de marzo que informaba sobre la posición del Gobierno español.