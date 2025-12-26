edición general
Trump a Europa: Dejen que todas las redes sociales difundan basura nazi, o si no...(ENG)

Trump a Europa: Dejen que todas las redes sociales difundan basura nazi, o si no...(ENG)

Los países europeos están tratando de regular e imponer multas a las empresas tecnológicas que no cumplen con sus leyes. Esto debería ser algo indiscutible, algo obvio, en realidad. Claro, no es divertido para los grandes magnates tecnológicos tener que seguir diferentes reglas en diferentes países, pero ¿no es así como funciona la presencia internacional? Pero no en estos días, no si el presidente Donald Trump se sale con la suya.

pingON #1 pingON
o si no llamo a mi amigo putin y entre los dos os damos una samanta de hostias ....

de verdad ¿estos macarras no se muere nunca?
0 K 13
#3 chavi
Que se va a salir con la suya ni cotiza, con los lameculos que tenemos en Europa
0 K 12
#4 unocualquierax
Si no presionamos a nuestros políticos, seguirán cediendo a la voluntad de los yanquis.

( No conocía este diario, dailykos.com, progresistas, pro-Demócrata, crítico con los oligarcas yanquis. Son interesantes).
0 K 9
MisturaFina #2 MisturaFina
Alguien usa aun redes sociales???
Pero si son una basura!!!
Que lenta es la humanidad y que facil de manipular.
0 K 6

