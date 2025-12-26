Trump a Europa: Dejen que todas las redes sociales difundan basura nazi, o si no...(ENG)

Los países europeos están tratando de regular e imponer multas a las empresas tecnológicas que no cumplen con sus leyes. Esto debería ser algo indiscutible, algo obvio, en realidad. Claro, no es divertido para los grandes magnates tecnológicos tener que seguir diferentes reglas en diferentes países, pero ¿no es así como funciona la presencia internacional? Pero no en estos días, no si el presidente Donald Trump se sale con la suya.