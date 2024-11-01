edición general
Trump a los estadounidenses: «No tendrán que pagar la factura del móvil de su hijo cuando muera en la guerra» (ENG)

Mostrando optimismo ante la creciente probabilidad de un conflicto prolongado con Irán, el presidente Trump instó el viernes a los estadounidenses a tener en cuenta que ya no tendrán que pagar la factura del teléfono móvil de sus hijos si estos mueren en la guerra. «Puede que al principio estén afligidos, pero, créanme, sonreirán cuando vean cuánto menos tendrán que gastar cada mes», afirmó Trump.

HeilHynkel #2 HeilHynkel *
No es por nada, pero la psicópata madrileña envió cartas a los familiares de los fallecidos en el COVID diciendo que no tendrían que pagar impuesto de sucesiones.
jm22381 #1 jm22381
Con las burradas que dice serían unas declaraciones totalmente plausibles...
mmlv #5 mmlv
#1 A mí me la han colado xD
efectogamonal #4 efectogamonal
Se dirigía a los hijos de los inmigrantes no? Porque ha dicho que ya no va a haber mas deportaciones, lo que no ha dicho es que les necesitaapara ir a la guerra :roll: {0x1f525}
Estoeslaostia #3 Estoeslaostia
Estos del MundoToday son increíbles!!
Oh! wait!
Un_señor_de_Cuenca #6 Un_señor_de_Cuenca
Totalmente creíble
DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
Tacto no tiene no...

Me pregunto ¿si hicieran elecciones mañana ganaría o perdería? ¿Por mucho o poco? Lo digo pq aquí, sin estar tan zumbados, tenemos algo parecido y parece que en las próximas elecciones van a ganar...........
DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle
no puede ser cierto....... aunque me lo creo.
DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
puedes volver a tu puto país de mierda o morir como un perro por una guerra absurda en nombre de eeuu ...
