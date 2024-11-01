Trump a los estadounidenses: «No tendrán que pagar la factura del móvil de su hijo cuando muera en la guerra» (ENG)

Mostrando optimismo ante la creciente probabilidad de un conflicto prolongado con Irán, el presidente Trump instó el viernes a los estadounidenses a tener en cuenta que ya no tendrán que pagar la factura del teléfono móvil de sus hijos si estos mueren en la guerra. «Puede que al principio estén afligidos, pero, créanme, sonreirán cuando vean cuánto menos tendrán que gastar cada mes», afirmó Trump.