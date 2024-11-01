Trump está destruyendo la economía del estado de Nevada [EN]

Nos hundimos o flotamos gracias al turismo, especialmente de Canadá, Asia y Europa. Pero la retórica y políticas de Trump están reduciendo drásticamente la cantidad de visitantes y también golpeando el sector de la construcción. Trump prometió reducir la inflación y aumentar el empleo, y está provocando subidas de precios y recortes de salarios, mientras ataca duramente a la energía limpia, una de las industrias con mayor generación de empleo en Nevada. Ya lideramos el desempleo nacional, peor aún, estamos viendo caídas del 50% en las propinas.