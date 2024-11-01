edición general
22 meneos
35 clics
Trump está destruyendo la economía del estado de Nevada [EN]

Trump está destruyendo la economía del estado de Nevada [EN]

Nos hundimos o flotamos gracias al turismo, especialmente de Canadá, Asia y Europa. Pero la retórica y políticas de Trump están reduciendo drásticamente la cantidad de visitantes y también golpeando el sector de la construcción. Trump prometió reducir la inflación y aumentar el empleo, y está provocando subidas de precios y recortes de salarios, mientras ataca duramente a la energía limpia, una de las industrias con mayor generación de empleo en Nevada. Ya lideramos el desempleo nacional, peor aún, estamos viendo caídas del 50% en las propinas.

| etiquetas: opinión , estados unidos , nevada , las vegas , economía , donald trump
18 4 0 K 253 actualidad
5 comentarios
18 4 0 K 253 actualidad
#4 Feliberto *
En Nevada, Trump ganó en 15 condados y Kamala en 2. Espero que os arruineis hasta perderlo todo, por subnormales.
6 K 84
capitan__nemo #5 capitan__nemo
¿Solo en Nevada?
Estará destruyendo la economia en todos los eeuu o al menos reduciendola.
2 K 46
antesdarle #2 antesdarle
Quien lo iba a decir  media
2 K 32
#1 Hombre_de_Estado
Normal, la mitad de sus furcias se habrán mudado a Washington D.C.
0 K 20
elsnons #3 elsnons *
Tres libros en casa mano y de rodillas contra la pared .
0 K 10

menéame