Trump dice que no se presentará a vicepresidente en 2028: "Creo que a la gente no le gustaría"

Trump dice que no se presentará a vicepresidente en 2028: "Creo que a la gente no le gustaría"

La 22ª Enmienda de la Constitución estadounidense prohíbe que un candidato sea elegido presidente por tercera vez.

themarquesito #8 themarquesito
Yo sugerí por aquí una idea que requeriría de la colaboración de los Siniestros Seis

meneame.net/m/Artículos/pensando-como-steve-bannon-como-podria-produc
javibaz #1 javibaz
Que gran cumplidor de leyes.
theMooche #15 theMooche
#1 Y de promesas.
#19 Setis
#15 Sólo por esto se merece como 14 o 15 premios "novel de la pas".
obmultimedia #21 obmultimedia
#1 No le hara falta, con montar una gordisima se perpetua en su 2º mandato
Rudolf_Rocker #16 Rudolf_Rocker *
#12 Unos desean la muerte y otros ejecutan miles de muertes por todo el mundo. A mi me parece bien que le desearan la muerte a Musolini y mejor todavía que se hiciera realidad. :-)
Charles_Dexter_Ward #4 Charles_Dexter_Ward
Mañana no recuerda nada de lo dicho.
mahuer #5 mahuer
En caso de guerra puede hacer tres mandatos y ya ha habido precedente.
Tarod #9 Tarod
#5 guerra contra Venezuela y sus lanchas vale? {0x1f600}
Ed_Hunter #13 Ed_Hunter
#5 ¿Qué precedente? Porque desde la aprobación de la Enmienda XXII que prohíbe el tercer mandato en 1951 ningún presidente ha tenido más de dos mandatos: Eisenhower 2 mandatos, Kennedy 0,5 mandatos, Johnson 1,5 mandatos,Nixon 1,25 mandatos, Ford 0,75 mandatos, Carter 1 mandato, Reagan 2 mandatos, Bush 1 mandato, Clinton 2 mandatos, W. Bush 2 mandatos, Obama 2 mandatos, Biden 1 mandato y Trump va por su segundo mandato.
HeilHynkel #20 HeilHynkel
#5

Supongo que hablas de FDR, que se presentó y gano en:
1. 1932 – Derrotó a Herbert Hoover.
2. 1936 – Derrotó a Alf Landon.
3. 1940 – Derrotó a Wendell Willkie.
4. 1944 – Derrotó a Thomas E. Dewey

Y no ganó en el 48 porque se murió antes.
oceanon3d #18 oceanon3d
No es odio desear el fin de los asesinos de masas
Foxdie #6 Foxdie
xD
#2 Review
No caerá esa breva
Veo #10 Veo
No se presentará a vicepresidente... porque lo hará a presidente evidentemente
mecha #14 mecha
#10 sería un paso atras en su carrera.
Esku #3 Esku
Esperemos que no llegue vivo para entonces, pero las palabras del cheto dan a entender que igual en 2028 no hay elecciones.
Foxdie #7 Foxdie
#3 Esperemos que no llegue vivo para entonces, pero las palabras del cheto dan a entender que igual en 2028 no hay elecciones.

Ya hay que tener tara bien gorda para desear la muerte a otros y publicarlo como si nada aquí, vaya a donde va a parar meneame.
oceanon3d #11 oceanon3d *
#7 Hay gente que está mejor muerta que viva. Las políticas Trump y están matando millones en el mundo.

Es una sencilla cuestión de números y una cuestión moral muy sana plantearlo.
Foxdie #12 Foxdie
#11 Cada uno justifica su odio con los malabares que necesita.
theMooche #17 theMooche
#7 Y muy ingenuo exigir empatía por un ser humano amoral, con rasgos psicopáticos al que no le importa nadie más que sí mismo.
menéame