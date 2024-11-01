·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6194
clics
Carteles de cine africanos que de tan malos, son buenos [eng]
6220
clics
Los notarios presentan su Portal de la Vivienda con precios reales del mercado
8951
clics
Multan con cien euros a un vecino de Calahorra por colgar un cuadro en casa: "Mi sueño se ha derrumbado por culpa de este vecino"
3895
clics
Muere una joven tras volver a su piso después de ser atendida en Urgencias
4722
clics
Cuando viene uno del PP con el "cuento" de que China es una amenaza
más votadas
529
'OKDiario' tilda la movilización contra Mazón por la DANA de "fracaso" y le desmienten con imágenes: "Cortaros un poco que se os ve el plumero"
373
Muere una joven tras volver a su piso después de ser atendida en Urgencias
431
El 40% de las españolas que tienen que viajar a Bruselas para abortar son de Madrid: “Me sentí una criminal”
404
Alvise y Vito Quiles idearon el bulo de la ropa tirada al vertedero durante la DANA: el audio que muestra sus coacciones
319
Última hora: han asaltado la sede de la ONU y han robado dos derechos humanos
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
68
clics
Trump dice que no se presentará a vicepresidente en 2028: "Creo que a la gente no le gustaría"
La 22ª Enmienda de la Constitución estadounidense prohíbe que un candidato sea elegido presidente por tercera vez.
|
etiquetas
:
trump
,
2028
,
elecciones
,
eeuu
4
1
0
K
53
actualidad
21 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
53
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#8
themarquesito
Yo sugerí por aquí una idea que requeriría de la colaboración de los Siniestros Seis
meneame.net/m/Artículos/pensando-como-steve-bannon-como-podria-produc
1
K
40
#1
javibaz
Que gran cumplidor de leyes.
2
K
40
#15
theMooche
#1
Y de promesas.
0
K
7
#19
Setis
#15
Sólo por esto se merece como 14 o 15 premios "novel de la pas".
0
K
8
#21
obmultimedia
#1
No le hara falta, con montar una gordisima se perpetua en su 2º mandato
0
K
11
#16
Rudolf_Rocker
*
#12
Unos desean la muerte y otros ejecutan miles de muertes por todo el mundo. A mi me parece bien que le desearan la muerte a Musolini y mejor todavía que se hiciera realidad.
3
K
34
#4
Charles_Dexter_Ward
Mañana no recuerda nada de lo dicho.
1
K
31
#5
mahuer
En caso de guerra puede hacer tres mandatos y ya ha habido precedente.
0
K
10
#9
Tarod
#5
guerra contra Venezuela y sus lanchas vale?
0
K
8
#13
Ed_Hunter
#5
¿Qué precedente? Porque desde la aprobación de la Enmienda XXII que prohíbe el tercer mandato en 1951 ningún presidente ha tenido más de dos mandatos: Eisenhower 2 mandatos, Kennedy 0,5 mandatos, Johnson 1,5 mandatos,Nixon 1,25 mandatos, Ford 0,75 mandatos, Carter 1 mandato, Reagan 2 mandatos, Bush 1 mandato, Clinton 2 mandatos, W. Bush 2 mandatos, Obama 2 mandatos, Biden 1 mandato y Trump va por su segundo mandato.
1
K
18
#20
HeilHynkel
#5
Supongo que hablas de FDR, que se presentó y gano en:
1. 1932 – Derrotó a Herbert Hoover.
2. 1936 – Derrotó a Alf Landon.
3. 1940 – Derrotó a Wendell Willkie.
4. 1944 – Derrotó a Thomas E. Dewey
Y no ganó en el 48 porque se murió antes.
0
K
19
#18
oceanon3d
No es odio desear el fin de los asesinos de masas
0
K
9
#6
Foxdie
0
K
7
#2
Review
No caerá esa breva
0
K
7
#10
Veo
No se presentará a vicepresidente... porque lo hará a presidente evidentemente
0
K
7
#14
mecha
#10
sería un paso atras en su carrera.
0
K
8
#3
Esku
Esperemos que no llegue vivo para entonces, pero las palabras del cheto dan a entender que igual en 2028 no hay elecciones.
3
K
1
#7
Foxdie
#3
Esperemos que no llegue vivo para entonces, pero las palabras del cheto dan a entender que igual en 2028 no hay elecciones.
Ya hay que tener tara bien gorda para desear la muerte a otros y publicarlo como si nada aquí, vaya a donde va a parar meneame.
0
K
7
#11
oceanon3d
*
#7
Hay gente que está mejor muerta que viva. Las políticas Trump y están matando millones en el mundo.
Es una sencilla cuestión de números y una cuestión moral muy sana plantearlo.
5
K
60
#12
Foxdie
#11
Cada uno justifica su odio con los malabares que necesita.
0
K
7
#17
theMooche
#7
Y muy ingenuo exigir empatía por un ser humano amoral, con rasgos psicopáticos al que no le importa nadie más que sí mismo.
0
K
7
Ver toda la conversación (
21
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
meneame.net/m/Artículos/pensando-como-steve-bannon-como-podria-produc
Supongo que hablas de FDR, que se presentó y gano en:
1. 1932 – Derrotó a Herbert Hoover.
2. 1936 – Derrotó a Alf Landon.
3. 1940 – Derrotó a Wendell Willkie.
4. 1944 – Derrotó a Thomas E. Dewey
Y no ganó en el 48 porque se murió antes.
Ya hay que tener tara bien gorda para desear la muerte a otros y publicarlo como si nada aquí, vaya a donde va a parar meneame.
Es una sencilla cuestión de números y una cuestión moral muy sana plantearlo.