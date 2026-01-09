Trump anuncia ataques por tierra contra los carteles e insiste en que “gobiernan México”

El líder republicano no ha ofrecido muchas explicaciones sobre esos ataques, ni dónde se producirán, ni su alcance. No ha quedado claro si se refería nuevas operaciones en territorio venezolano u otras intervenciones militares en suelo mexicano. “En cuanto a los carteles, estos controlan México”, ha agregado sin aclarar si eso supone que contempla ataques en suelo mexicano. “Es muy triste ver lo que le ha pasado a ese país, pero los carteles controlan el país y matan a entre 250.000 y 300.000 personas cada año”, ha abundado...
Seguro que hablas de países serios como la Argentina de Milei o criminales como los EEUU de Trump.
Los nazis morenitos estáis pasando de dar mucha pena a mucho asco.
O al revés, porque ellos llaman a su país "América"; y el resto les sobran. Así que a lo mejor el objetivo final es que el resto del continente se conozca por "Trumplandia" y sólo quede América como nombre de país.
En la obra hay un párrafo clarificador de un destacado policía estadounidense sobre este asunto: "'La última vez que lo revisé, alrededor del 95% de los narcotraficantes en Estados Unidos eran hombres blancos'. Así, enfático, sin titubeos ni rodeos respondió John Callery, ex agente especial y exjefe de la Iniciativa contra Cárteles Domésticos (ICD), a la pregunta sobre el género y origen de los encargados de transportar, distribuir y vender estupefacientes en su país". Esquivel añade en nuestra charla: "Ahí él incluyó también a farmacéuticos y banqueros
