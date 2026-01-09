edición general
5 meneos
20 clics

Trump anuncia ataques por tierra contra los carteles e insiste en que “gobiernan México”

El líder republicano no ha ofrecido muchas explicaciones sobre esos ataques, ni dónde se producirán, ni su alcance. No ha quedado claro si se refería nuevas operaciones en territorio venezolano u otras intervenciones militares en suelo mexicano. “En cuanto a los carteles, estos controlan México”, ha agregado sin aclarar si eso supone que contempla ataques en suelo mexicano. “Es muy triste ver lo que le ha pasado a ese país, pero los carteles controlan el país y matan a entre 250.000 y 300.000 personas cada año”, ha abundado...

| etiquetas: trump , ataques , carteles , méxico
4 1 2 K 31 actualidad
19 comentarios
4 1 2 K 31 actualidad
Comentarios destacados:    
#15 BurraPeideira_
#7 Intenta primero tener un mínimo control sobre tus esfínteres.
2 K 45
pip #9 pip
Si el ejército de USA entra en suelo mexicano, espero que sea contestado con fuego del ejército de México. Es muy triste decir esto pero a este nazi hay que pararle los pies como sea.
2 K 33
Dene #11 Dene
#9 del ejercito no se, pero de las bandas de narcos fijo.. una incursión por tierra no creo que le salga gratis ... y dudo mucho que la opinion publica americana esté por tragar con muchachitos yankis volviendo en sacos a casa... bueno, salvo que sean latinos de esos que aceptan en el ejercito y luego los deportan cuando se licencian.
0 K 12
#12 Luiskelele
#9 pues mejor les iría a ambos si disparasen juntos a los narcos, que aquello parece cualquier cosa menos un país serio.
1 K 19
pip #13 pip
#12 por supuesto si hay un acuerdo entre ambos países, todo correcto. Pero ataques unilaterales no pueden consentirse.
1 K 25
#18 BurraPeideira_
#12 No puede acabar con el narcotráfico en EEUU y pretendes que acabe con el narcotráfico en todo el continente?
Seguro que hablas de países serios como la Argentina de Milei o criminales como los EEUU de Trump.

Los nazis morenitos estáis pasando de dar mucha pena a mucho asco.
0 K 11
pitercio #5 pitercio
¿Va a atacar Londres y Suiza?
1 K 27
Casiopeo #6 Casiopeo
#5 En Gran Bretaña se están preguntando si lo siguiente no será Escocia.
1 K 24
Sinyu #8 Sinyu
A por la plata mejicana. Llegó tarde en Venezuela pero Mejico y Perú no se escaparan.
1 K 17
Andreham #2 Andreham
Parece que está con ganas de cambiar nuevamente los mapas y que el continente que se llama "América" pase a llamarse "Estados Unidos de América".

O al revés, porque ellos llaman a su país "América"; y el resto les sobran. Así que a lo mejor el objetivo final es que el resto del continente se conozca por "Trumplandia" y sólo quede América como nombre de país.
1 K 16
Arzak_ #17 Arzak_ *
Maniobras desesperadas para que ningun vasallo se adhiera a los brics, y demuestre a los demás que se puede crecer económicamente bajo reglas diferentes a las del Tío Sam. 8-D
0 K 11
aupaatu #16 aupaatu *
Los carteles gringos
En la obra hay un párrafo clarificador de un destacado policía estadounidense sobre este asunto: "'La última vez que lo revisé, alrededor del 95% de los narcotraficantes en Estados Unidos eran hombres blancos'. Así, enfático, sin titubeos ni rodeos respondió John Callery, ex agente especial y exjefe de la Iniciativa contra Cárteles Domésticos (ICD), a la pregunta sobre el género y origen de los encargados de transportar, distribuir y vender estupefacientes en su país". Esquivel añade en nuestra charla: "Ahí él incluyó también a farmacéuticos y banqueros

www.bbc.com/mundo/articles/c4gky741pxno
0 K 8
CharlesBrowson #14 CharlesBrowson
y no se equivoca el donaldo en esto, otra cosa seran los metodos y lo simpatico que nos pueda caer el trumpeta, pero mexico es lo que es
0 K 7
Kmisetas #3 Kmisetas
Pues otra buena noticia.
5 K -33
cocolisto #4 cocolisto
#3 Esperemos que el trompas no se fije en Canarias.Seria otra buena noticia.
3 K 55
Kmisetas #7 Kmisetas
#4 Sí, quizá así tengamos un mínimo control en la costa.
0 K 6
Dene #10 Dene
#3 y no sería mejor que te largaras tu al paraiso yanki y nos dejes tranquilos?
4 K 46

menéame