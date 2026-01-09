Trump anuncia ataques por tierra contra los carteles e insiste en que “gobiernan México”

El líder republicano no ha ofrecido muchas explicaciones sobre esos ataques, ni dónde se producirán, ni su alcance. No ha quedado claro si se refería nuevas operaciones en territorio venezolano u otras intervenciones militares en suelo mexicano. “En cuanto a los carteles, estos controlan México”, ha agregado sin aclarar si eso supone que contempla ataques en suelo mexicano. “Es muy triste ver lo que le ha pasado a ese país, pero los carteles controlan el país y matan a entre 250.000 y 300.000 personas cada año”, ha abundado...