Trump no descarta un ataque contra los carteles mexicanos: «No estoy contento con México»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que no está «contento» con México por el combate al narcotráfico, por lo que no descarta un ataque contra los carteles en ese país. «¿Autorizaría el lanzamiento de ataques en México para frenar las drogas? Por mí está bien», expresó el mandatario en una rueda de prensa en la Casa Blanca, y agregó: «No digo que lo vaya a hacer. Pero estaría orgulloso de hacerlo».