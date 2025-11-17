edición general
Trump no descarta un ataque contra los carteles mexicanos: «No estoy contento con México»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que no está «contento» con México por el combate al narcotráfico, por lo que no descarta un ataque contra los carteles en ese país. «¿Autorizaría el lanzamiento de ataques en México para frenar las drogas? Por mí está bien», expresó el mandatario en una rueda de prensa en la Casa Blanca, y agregó: «No digo que lo vaya a hacer. Pero estaría orgulloso de hacerlo».

HeilHynkel #2 HeilHynkel
Otro ataque de priapismo para los OTANeros. xD
Pertinax #10 Pertinax *
#2 Cuando EEUU hace lo mismo con Latinoamérica que Rusia con sus ex repúblicas sin que la critiquéis por lo mismo es cuando se os reconoce a los vándalos de los que tenemos que librarnos sí o sí.

Estamos rodeados de violentos. Eres un claro ejemplo.
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Prepárate, Sheinbaum vosotros sois los próximos, como Trump se levante con el pie cambiado.
pitercio #7 pitercio
¿Se ha encontrado un nuevo yacimiento de pertroleo o qué?
#4 Leclercia_adecarboxylata *
Yo no estoy contento con los vegetarianos así que no descarto ataque contra los FreshCo de Castilla la Mancha.

Y que se preparen los de Square por no volver a hacer combates por turnos en los últimos Final Fantasy.
elsnons #5 elsnons
Trump vente a España y limpia toda la ribera del Guadalquivir que parece el corral de la Pacheca de narcos .
oceanon3d #6 oceanon3d
#5 Que si hombre que si.
#9 guillersk
otro ataque de pitopausia para los putinejos :troll:
Fran_Ramos #8 Fran_Ramos
Espero que no se equivoque y ataque a España....
Donal_Trom #3 Donal_Trom
"Los mexicanos hacen cosas malas",
ha dicho también el mandatario estadounidense, en un alarde de riqueza lingüística.
