Trump afirma que Estados Unidos proveerá seguros de tránsito a los barcos que naveguen por el Golfo Pérsico e incluso los escoltarán con buques de guerra [ENG]

El presidente Donald Trump anunció que el gobierno de Estados Unidos ofrecerá seguros a los buques en el Golfo Pérsico después de que Irán lograra con éxito el cierre del Estrecho de Ormuz, lo que disparó los precios del petróleo. El presidente estadounidense añadió que el ejército estadounidense acompañará a los buques en su paso por Ormuz si es necesario.
| etiquetas: geoestrategia , economía , navegación , información , guerra
Si los medios de desinformación masiva de occidente contaran lo que realmente está pasando...
Como se nota que Trump estara en el despacho oval y no en una de esas dianas flotantes...
Los houties deben estar descojonándose vivos
Que luego os la meto.