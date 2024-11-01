Trump afirma que Estados Unidos proveerá seguros de tránsito a los barcos que naveguen por el Golfo Pérsico e incluso los escoltarán con buques de guerra [ENG]

El presidente Donald Trump anunció que el gobierno de Estados Unidos ofrecerá seguros a los buques en el Golfo Pérsico después de que Irán lograra con éxito el cierre del Estrecho de Ormuz, lo que disparó los precios del petróleo. El presidente estadounidense añadió que el ejército estadounidense acompañará a los buques en su paso por Ormuz si es necesario.