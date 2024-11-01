edición general
Trump afirma que Estados Unidos proveerá seguros de tránsito a los barcos que naveguen por el Golfo Pérsico e incluso los escoltarán con buques de guerra [ENG]

El presidente Donald Trump anunció que el gobierno de Estados Unidos ofrecerá seguros a los buques en el Golfo Pérsico después de que Irán lograra con éxito el cierre del Estrecho de Ormuz, lo que disparó los precios del petróleo. El presidente estadounidense añadió que el ejército estadounidense acompañará a los buques en su paso por Ormuz si es necesario.

JackNorte #4 JackNorte
Suerte con eso xD
8
Chuache_cientifico
¿Van a proteger todo el tráfico mercante? ¿Tienen la capacidad de hacer eso? Menudo gilipollas.
4
MiguelDeUnamano
#2 Yo estoy deseando verlo. xD
0
Gry
Esto... no se mucho de barcos pero creo que es mala idea ponerlos al alcance de la artillería costera.
3
Veelicus
#5 El problema es que EEUU tiene unas superioridad tan brutal que cualquier pieza de artilleria a menos de 100 km de la costa si no ha sido destruida ya lo seria en cuanto dispare
1
alehopio
#8 En las películas de Hollywood.

Si los medios de desinformación masiva de occidente contaran lo que realmente está pasando...
x.com/4F_Mamba/status/2028913993524625865
0
alehopio
Dice que con efecto inmediato

t.me/DDGeopolitics/175283#
1
DocendoDiscimus
Le van a hundir los barcos si los acerca mucho. Eso es como acercar tus galeras a un castillo en la costa en el Age II.
2
Don_Pixote
#3 La clave era rodearse de una flota de pesqueros
1
Atusateelpelo
Una idea brillante poner un navio de guerra de EEUU a transitar por el estrecho de Ormuz que tiene 34kms de orilla a orilla.

Como se nota que Trump estara en el despacho oval y no en una de esas dianas flotantes...
0
joffer
Todo esto supongo que gratis. Que buenos son.
0
Dav3n
Que va a poner la flota a defender petroleros dice el payo xD xD xD

Los houties deben estar descojonándose vivos :-D
0
elsnons
Mañana petroleo abajo y bolsas arriba . Oh no , ya veremos. Lo único seguro es que la corrupción de este gobierno que tenemos , último caso el de Forestalia con cinco detenidos , pasará desapercibido por los medios, por aquí y por los socios de expolio .
0
DayOfTheTentacle
Puedo prometer y prometo...

Que luego os la meto.
0

