15
meneos
37
clics
Toni Cantó hunde la audiencia de À Punt del viernes noche al 0% de espectadores
El programa se estrenó el 5 de diciembre con una cuota de pantalla del 2,4% y ha caído en picado con cada emisión hasta tocar fondo de momento el pasado 9 de enero con un 0,7%.
|
etiquetas
:
à punt
,
toni cantó
,
audiencia
,
espectadores
12
3
0
K
133
actualidad
15 comentarios
#1
cenutrios_unidos
Mucho me parece.
6
K
74
#2
Ratoncolorao
Me da tanta peJAJAJAJAJAJAJAJAJA
3
K
57
#9
Toponotomalasuerte
#2
la misma que a él, que será lo que sea, pero lleva chupando de tus impuestos unos cuantos añitos... Y ahí sigue. Las paguitas son pa la derecha rancia.
1
K
20
#5
Jointhouse_Blues
¿Pero qué tipo de favores le deben a este payaso, que a pesar de hundir todo lo que toca, nunca le faltan enchufes para colocarlo?
3
K
40
#7
Marisadoro
#5
No es cierto. En Madrid dirigió la Oficina del Español y aún se sigue hablando (con acento venezolano, eso sí).
6
K
82
#11
Suigetsu
#5
Imagino que es porque la mayoría del colectivo de actores no son del palo del PP, y alguno que les sale afín lo van a enchufar en todos lados aunque sea medio inútil.
0
K
11
#12
Jointhouse_Blues
#11
Haberlos, hay muchos, lo que pasa que por x motivo no se atreven a salir del armario. Hizo falta una pandemia y un confinamiento, para que un desquiciado Miguel Bosé, víctima de un mono tremendo, se quitase la máscara.
0
K
12
#14
Suigetsu
#12
Exacto, digamos que alguno que se declara abiertamente del PP.
0
K
11
#4
elgranpilaf
De poco le han valido las collejas que le daba la Sole
2
K
23
#3
SeñorPresunciones
Pobre, si es que nació tonto
1
K
19
#6
cajadecartonmojada
Para eso le han contratado.
0
K
13
#8
Kantinero
No esperábamos menos de ti Toni
0
K
13
#15
johel
*
Segunda o tercera vez ya que sale un 0 de audiencia.
Es poesia ver como la derecha y la ultraderecha coinciden en despreciar su propia programacion mientras protestan* por la programacion de los demas.
*Y si protestan, es que la estan viendo o estan inventando...
0
K
10
#10
Estoeslaostia
*
Hay asuntos como la tauromaquia, que hay que mantener con dinero publico, cueste lo que cueste.
Desde el apartado facha, vamos a apoyar al español más español de todos.
0
K
7
#13
maspipinobreve
Lo vestimos como en la peli de Almodovar, le ponemos un jamón debajo del brazo y se lo mandamos Trump a ver si le da un infarto.
0
K
6
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
