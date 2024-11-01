edición general
Toni Cantó hunde la audiencia de À Punt del viernes noche al 0% de espectadores

Toni Cantó hunde la audiencia de À Punt del viernes noche al 0% de espectadores

El programa se estrenó el 5 de diciembre con una cuota de pantalla del 2,4% y ha caído en picado con cada emisión hasta tocar fondo de momento el pasado 9 de enero con un 0,7%.

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Mucho me parece.
6
Ratoncolorao #2 Ratoncolorao
Me da tanta peJAJAJAJAJAJAJAJAJA
3
#9 Toponotomalasuerte
#2 la misma que a él, que será lo que sea, pero lleva chupando de tus impuestos unos cuantos añitos... Y ahí sigue. Las paguitas son pa la derecha rancia.
1
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
¿Pero qué tipo de favores le deben a este payaso, que a pesar de hundir todo lo que toca, nunca le faltan enchufes para colocarlo?
3
#7 Marisadoro
#5 No es cierto. En Madrid dirigió la Oficina del Español y aún se sigue hablando (con acento venezolano, eso sí).
6
Suigetsu #11 Suigetsu
#5 Imagino que es porque la mayoría del colectivo de actores no son del palo del PP, y alguno que les sale afín lo van a enchufar en todos lados aunque sea medio inútil.
0
Jointhouse_Blues #12 Jointhouse_Blues
#11 Haberlos, hay muchos, lo que pasa que por x motivo no se atreven a salir del armario. Hizo falta una pandemia y un confinamiento, para que un desquiciado Miguel Bosé, víctima de un mono tremendo, se quitase la máscara.
0
Suigetsu #14 Suigetsu
#12 Exacto, digamos que alguno que se declara abiertamente del PP.
0
elgranpilaf #4 elgranpilaf
De poco le han valido las collejas que le daba la Sole
2
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
Pobre, si es que nació tonto :troll:
1
#6 cajadecartonmojada
Para eso le han contratado.
0
Kantinero #8 Kantinero
No esperábamos menos de ti Toni
0
johel #15 johel *
Segunda o tercera vez ya que sale un 0 de audiencia.
Es poesia ver como la derecha y la ultraderecha coinciden en despreciar su propia programacion mientras protestan* por la programacion de los demas.

*Y si protestan, es que la estan viendo o estan inventando...
0
Estoeslaostia #10 Estoeslaostia *
Hay asuntos como la tauromaquia, que hay que mantener con dinero publico, cueste lo que cueste.
Desde el apartado facha, vamos a apoyar al español más español de todos.
0
maspipinobreve #13 maspipinobreve
Lo vestimos como en la peli de Almodovar, le ponemos un jamón debajo del brazo y se lo mandamos Trump a ver si le da un infarto.
0

