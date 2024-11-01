Tira a su mujer con el coche en marcha y sus tres hijos dentro del vehículo: siguió circulando por Sevilla

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un hombre como presunto responsable de arrojar a su mujer desde un vehículo en marcha y de amenazarla posteriormente con acabar con la vida de sus tres hijos y con la suya propia. El incidente tuvo lugar en la Ronda Super Norte de la ciudad, donde, según los primeros testimonios, la mujer fue empujada fuera del coche mientras sus tres hijos permanecían en el interior. Varios transeúntes que se encontraban cerca del lugar acudieron a auxiliar a la víctima hasta la llegada del indicativo policial.