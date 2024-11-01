·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11759
clics
Mi abuela ha visto demasiado los Juegos Olímpicos de Invierno [ENG]
9620
clics
Por qué los españoles no morimos de fentanilo y los americanos sí
12058
clics
Cómo ver documentales del ciclo reproductivo de la langosta por Internet/IPTV [Tutorial]
6445
clics
VÍDEO | La extraña reacción de Felipe González al ver un micro de TVE: "El ego herido hace mucho daño"
6663
clics
Miles de farolas cambian la luz blanca por roja. Ha ocurrido en Dinamarca y Gran Bretaña, pero España podría adoptar la medida
más votadas
956
Zaplana cumple 7 años en libertad por "enfermedad terminal"
574
Por qué los españoles no morimos de fentanilo y los americanos sí
349
El 'ciudadano anónimo' de la carta a Sánchez por Adamuz cobró de la Junta de Andalucía 4,8 millones con un 'troceo' masivo de contratos menores
325
Un concejal del PP de Móstoles consigue que multen con 7.000 euros a la vecina que sufrió durante años los ruidos de su discoteca
244
La Policía británica detiene al expríncipe Andrés en su casa de Wood Farm en Sandringham
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
1
meneos
38
clics
¿Tiene sentido limitar la velocidad de los coches a 120 km/h para que sean más baratos?
Fiat está explorando la vía de limitar la velocidad de sus coches a 120 km/h y así abaratar los costes, además de su precio final.
|
etiquetas
:
ev
,
coches
,
eléctrico
,
fiat
,
vehículo
1
0
0
K
9
actualidad
16 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
0
0
K
9
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
HeilHynkel
A 120 no .. pero a 160 no parece tan mala idea. Tienes margen más que de sobra por si se te complica un adelantamiento (aunque yo aquí lo que busco es respuesta y aceleración, no tanto velocidad punta)
5
K
56
#4
sotillo
#2
Eso un eléctrico te lo borda, adelanta como un tiro y a más de 150 pierde todo el sentido
5
K
63
#16
Ed_Hunter
#4
eso lo podrían solucionar si hubiese un mecanismo que cuando el motor llega a las revoluciones en las que se desfoga se pudiese cambiar la relación de desmultiplicacón entre el giro del motor y el de las ruedas pudiendo entonces el motor girar más lento manteniendo la misma velocidad del vehículo. Podría activarse de forma manual por el conductor mediante una palanca, o hacerse de forma automática o incluso podría hacerse que la relación cambiase constantemente para mantener el motor girando siempre en una franja óptima de entrega de par y potencia manteniendo los consumos lo más bajos posibles.
Es algo que perfectamente podría llevar un siglo inventado y que se nos hubiera pasado por alto.
0
K
7
#5
Garbns
*
#2
Y así la DGT puede recaudar más para el "mantenimiento de las carreteras"
PD: ya muchos coches vienen limitados de fábrica a 180kmh (creo que era)
La mayoría de los coches convencionales de fábrica no tienen un límite electrónico estricto, aunque muchos modelos alemanes de gama alta están limitados a 250 km/h por pactos de seguridad. Sin embargo, la tendencia actual, liderada por marcas como Volvo, Renault y Dacia, es limitar la velocidad máxima a 180 km/h por seguridad.
0
K
10
#6
mstk
#2
Si se te complica un adelantamiento lo que debes hacer es frenar no acelerar.
1
K
14
#9
carademalo
#2
#6
Se está hablando de coches para el entorno urbano. Muy rara vez se llega a los 120 km/h en entorno urbano.
Tiene sentido, pero no sé si tiene mucho mercado. La mayoría de la gente que compra un coche quiere tener la posibilidad de salir a carretera con él.
1
K
29
#12
HeilHynkel
#6
Depende de las circunstancias .. una veces una cosa, otras otra ... y en otras, una tercera opción.
1
K
22
#15
calde
#2
Las noticia habla de coches urbanos.
En eléctricos la potencia se consigue más fácilmente y de manera constante, sin datos por cambios de marcha o medioembrague desde 0 km/h. Pero tienen el inconveniente de la limitación de velocidad. Por eso para velocidades de autopista, los motores (que ésto no depende sólo de las baterías como indica alguno), salen tan potentes. Si haces trabajar al motor al límite de su potencia, el consumo se dispara.
Para coches de ciudad, por tanto, sí puede…
» ver todo el comentario
1
K
24
#3
Gry
Déjame adivinar, después puedes quitar el limite con una suscripción.
2
K
37
#14
Garbns
#13
que sí, pero en la noticia se hablaba de limitar la velocidad no de aceleración, para lo que dices cualquier coche de 100cv cumple más que de sobra.
PD: la noticia solo hace referencia a eléctricos
1
K
20
#7
ombresaco
*
¿Por qué limitarlos los hace más baratos?
Edito y me contesto a mí mismo: En eléctricos sí tiene sentido, las baterías se calientan menos y tienen que dar menos picos de corriente
0
K
11
#8
Garbns
*
#7
Porque para llegar a 120kmh no hace falta un motor 3.6 de 400cv.. cualquier cafetera de 900cc de 80hp te vale, y el desarrollo/coste del motor teóricamente debería ser mucho más barato
Pero vamos, esto se queda en aguas de borrajas cuando por motivos de "contaminación" te cobren ese motor a precio de oro
0
K
10
#10
vGeeSiz
#8
si, pero adelanta tu a un camión por una carretera nacional con un 900cc de 80hp cargado hasta las manillas
0
K
10
#11
Garbns
*
#10
Ya ya, pero eso tienes que mirar la aceleración, no la velocidad máxima
PD: de toda formas, la noticia solo habla de eléctricos.. pero aplica lo que decía antes, no te hace falta motores eléctricos de 700kw
0
K
10
#13
vGeeSiz
#11
ya, pero un 900cc con 80hp, cargado hasta las manillas tiene la aceleración de un señor octogenario de murcia escalando el everest
0
K
10
#1
Mesopotámico
FIAT, el primark de los coches
0
K
9
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Es algo que perfectamente podría llevar un siglo inventado y que se nos hubiera pasado por alto.
PD: ya muchos coches vienen limitados de fábrica a 180kmh (creo que era)
La mayoría de los coches convencionales de fábrica no tienen un límite electrónico estricto, aunque muchos modelos alemanes de gama alta están limitados a 250 km/h por pactos de seguridad. Sin embargo, la tendencia actual, liderada por marcas como Volvo, Renault y Dacia, es limitar la velocidad máxima a 180 km/h por seguridad.
Tiene sentido, pero no sé si tiene mucho mercado. La mayoría de la gente que compra un coche quiere tener la posibilidad de salir a carretera con él.
Depende de las circunstancias .. una veces una cosa, otras otra ... y en otras, una tercera opción.
En eléctricos la potencia se consigue más fácilmente y de manera constante, sin datos por cambios de marcha o medioembrague desde 0 km/h. Pero tienen el inconveniente de la limitación de velocidad. Por eso para velocidades de autopista, los motores (que ésto no depende sólo de las baterías como indica alguno), salen tan potentes. Si haces trabajar al motor al límite de su potencia, el consumo se dispara.
Para coches de ciudad, por tanto, sí puede… » ver todo el comentario
PD: la noticia solo hace referencia a eléctricos
Edito y me contesto a mí mismo: En eléctricos sí tiene sentido, las baterías se calientan menos y tienen que dar menos picos de corriente
Pero vamos, esto se queda en aguas de borrajas cuando por motivos de "contaminación" te cobren ese motor a precio de oro
PD: de toda formas, la noticia solo habla de eléctricos.. pero aplica lo que decía antes, no te hace falta motores eléctricos de 700kw