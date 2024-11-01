Tiene novio, se van de vacaciones y planean casarse, pero él no existe: 'Me satisface más que los hombres reales'

La historia, publicada por Fortune, ya no es una rareza aislada. Es el reflejo de un fenómeno que crece al mismo ritmo que la sofisticación de los chatbots y que empieza a inquietar a psicólogos, investigadores y a las propias empresas tecnológicas que los desarrollan. No es una fantasía secreta. En Reddit, la comunidad My Boyfriend Is AI supera ya los 37.000 miembros, personas que reconocen públicamente mantener vínculos emocionales con chatbots. Y eso es solo la punta del iceberg.