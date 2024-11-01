edición general
Tiene novio, se van de vacaciones y planean casarse, pero él no existe: 'Me satisface más que los hombres reales'

La historia, publicada por Fortune, ya no es una rareza aislada. Es el reflejo de un fenómeno que crece al mismo ritmo que la sofisticación de los chatbots y que empieza a inquietar a psicólogos, investigadores y a las propias empresas tecnológicas que los desarrollan. No es una fantasía secreta. En Reddit, la comunidad My Boyfriend Is AI supera ya los 37.000 miembros, personas que reconocen públicamente mantener vínculos emocionales con chatbots. Y eso es solo la punta del iceberg.

CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
lo bien que vendria el litio desperdiciado en baterias para trastos inutiles.
#8 Mengüi
#1 Sí que les falta litio, sí. :troll:
#11 eqas
Pues si para muchas personas la IA las está sacando de la depresión, y les está ayudando de alguna manera, bienvenida sea. Cada uno es feliz con lo que le da la gana, si no hace daño a nadie más. Hay quie es feliz esclando una montaña, hay quien viendo su colección de Funkos... todo vale.
earthboy #3 earthboy
Nunca se hace bastante hincapié en la importancia de la salud mental.
#5 VFR
#3 también usan la IA de psicólogo
Lutin #4 Lutin
Sí lo único que quieren es aparato en el que vomitar sus ideaciones mentales y que luego conteste con un refrito de frases de autoayuda, han llegado al zenit.

En los hombres esto no pasa porque el aparato debe ser capaz al menos de hacer una paja como mínimo.
arcangel2p #12 arcangel2p
#4 Tiempo al tiempo
robustiano #15 robustiano
¿El amigo invisible con esteroides? :-P
Guanarteme #16 Guanarteme
- Porque Loli es una arpía, llega y me da dos besos la muy cínica y me pregunta "qué tal", cómo si le importara algo, cuando las dos sabemos perfectamente que se la sopla; además venía vestida con una ropa horrible, un jersey verde y unos pantalones morados que le quedaban espantoso

- Ciertamente, la actitud de Loli carece de autenticidad y el verde y el morado no pegan

- ¿A qué es verdad?, ¡Qué bien me entiendes! Pues no sé si regalarle a Juani el bolso de leopardo o el secador de…   » ver todo el comentario
sat #6 sat
Las cabezas no están bien.
#9 sliana
Le viene muy bien que le den siempre la razón y no tener que aportar nada a la relación
jdmf #14 jdmf
Visto el patio, la comprendo
MIrahigos #10 MIrahigos
Pues me la suda, si a ella le hace feliz pues bien por ella que bastante desgracia tiene.
Dene #13 Dene
#10 me da a mi que esto tiene mucho que ver con "adicción sin sustancias" ....
esto es como la droga, pero si meterse nada al cuerpo... y no, por muy feliz que parezca, no es sano
#7 VFR
Y se reparten las tareas de la casa o estas IA son machistas/feministas
