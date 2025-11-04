La teoría del valor de Marx y la paradoja del turismo

El tiempo libre no tiene sentido sin su opuesto, el tiempo del trabajo. El origen de esta forma de organización se encuentra en la Revolución Industrial. Los complejos mecanismos tecnológicos y logísticos que eran necesario para mantener un sistema de producción continua necesitaban, además, el control del trabajo como factor productivo. Nace, de esta manera, el horario laboral ligado a la proletarización generalizada.
| etiquetas: marx , turismo , trabajo , tiempo libre , ocio
Dice que el viajar por placer es un "opio" para el pueblo que desea salir de sus "jaulas productivas"... pero, por alguna razón no justificada, le parece algo malo y, sin explicación, acaba con un "mientras esperamos abandonar la paradoja del turismo" sin haber ni explicado en que consiste esa paradoja.
Quizás, si vienes de escuchar que "el turismo es malo" y lo das por supuesto, este artículo te puede parecer correcto porque reafirma tus ideas, pero como artículo en sí, la verdad, es que no dice nada más allá de que el turismo no es un derecho... y ni tan solo, al menos desde mi punto de vista, justifica que no lo sea, solo expresa su opinión.