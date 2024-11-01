Telemadrid y Cuatro manipulan la violencia de un grupo desokupa  

Analizamos el violento enfrentamiento ocurrido en Puente de Vallecas, cuando un boxeador acudió a un gimnasio acompañado por un grupo vinculado a una empresa de desokupación, reclamando la recuperación de una vivienda presuntamente ocupada. Hablamos con vecinos del barrio y revisamos la cobertura mediática para evidenciar la fuerte manipulación de medios como Telemadrid y Cuatro, que se limitaron a difundir la versión del supuesto propietario, omitiendo otros testimonios y utilizando imágenes seleccionadas para ofrecer una visión parcial...
| etiquetas: medios de comunicación , desokupa , telemadrid , cuatro , manipulación