publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
101
clics
La TDT está a punto de cambiar: ya no tendrás que sintonizar canales para ver la televisión
RTVE y FORTA presentan el Piloto Español de DVB-I. Esta iniciativa ofrece la posibilidad de ver la TDT a través de Internet desde el propio televisor.
|
etiquetas
:
tdt
,
televisión
,
dvb-i
4
1
1
K
46
ocio
22 comentarios
4
1
1
K
46
ocio
#15
fofito
#12
menear está sobrevalorado
1
K
24
#1
O.OOЄ
*
La historia se repite.Vais a tener que tirar el receptor TDT que comprasteis hace poco y comprar uno nuevo. Por el camino, también se cambiarán algunas teles.
1
K
21
#3
doppel
*
#1
no, pueden convivir ambos sistemas. Lo pone en el artículo.
"Todo ello, conservando el modelo de la Televisión Digital Terrestre que respalda el acceso a contenidos de televisión lineal en abierto, para todos los ciudadanos y sin pago por conexión, pero dando respuesta a las nuevas formas de consumo y ofreciendo contenidos complementarios", puntualiza RTVE.
0
K
20
#6
vviccio
#1
y tener conexión de internet.
2
K
29
#13
Elektr0
#12
Yo prefiero enviarlos en pergamino por jinete a caballo. Cosas del slow life
1
K
21
#17
Skiner
#13
tu eres muy moderno yo mando un emisario corriendo a pie para que entregue la misiva.
Un recuerdo para Filípides
0
K
7
#5
skaworld
No se me ocurre una mejor manera de cagarla que hacer que todas las posibilidades de recibir informacion en una casa en caso de emergencia dependan de una unica linea.
Ahora mismo si pasa cualquier cosa lo primero q se colapsa es el internete... en serio quieres que tu casa no solo quede aislada de telefono e internet si no tb q no te llegue la señal de television (porque la radio... tambien en el apagon se vio q ya pocos gastan de ella) ?
1
K
19
#9
fofito
#5
A mi ,de cuando en cuando,me dan ganas de bajar el ICP y desconectar de todo. Incluso de las emergencias.
Y es que yo soy viejuno,de cuando no existían las emergencias,solo el sálvese quien pueda.
1
K
24
#12
skaworld
#9
Y menear por carta, enviandole tus votos directamente a imparsifal en un sobre lacado.
Lo veo
0
K
12
#18
salteado3
*
#9
Y tanto que eres viejuno. Desde la implantación de los contadores digitales en España (años ha) el ICP solo es un obstáculo en la luz de tu casa: el limitador de potencia son ahora los contadores y los manejan a distancia. Si contratas más potencia no va nadie a cambiar nada, programan al contador para que deje pasar hasta esa potencia.
Pero si contratas más potencia y sigues con el ICP puesto te cortará a la potencia que tengas ese ICP aunque hayas contratado más y el contador de la calle te lo permita.
Si tienes la misma potencia contratada que el valor del ICP no hagas nada, pero si has contratado más pide a un electricista que te lo quite o no podrías usar la potencia que has contratado.
0
K
15
#22
fofito
#18
gracias por la aclaración,la tendré en cuenta en mi próximo cambio online de contrato y compañía comercializadora
0
K
12
#16
Skiner
#5
la radio es el medio más usado por la gente a diario.
Millones de personas escuchan la radio a todas horas del día.
0
K
7
#10
asola33
Ahora ya hay aplicaciones como tivify (gratuita pero incompleta), Movistar, Orange?...
Los antenistas van a la crisis...
0
K
11
#14
Skiner
#10
Todo eso que dices es de pago.
O pagas el operador o pagas internet.
La cuestión es que la TDT es un servicio en abierto y GRATUITO.
No van a la crisis los antenistas como mucho ganarán con este cuento, porque esto se añade no quita nada de lo que ya hay.
0
K
7
#19
Lord_Cromwell
#10
Mira la aplicación Spain Tdt en Google Play. Es válida para móviles, tv box android y Firetv (sale en todas las tiendas de Apps y también permite ver contenido a la carta).
0
K
20
#21
ktzar
Hace años me pasé a los libros
0
K
9
#11
Skiner
*
Es absurdo porque dice sin antenas pero necesitas un cable desde la televisión al modem o conectarlo por wifi
Sin internet no conectas con nada.
Como mucho "Todo ello, conservando el modelo de la Televisión Digital Terrestre que respalda el acceso a contenidos de televisión lineal en abierto, para todos los ciudadanos y sin pago por conexión, pero dando respuesta a las nuevas formas de consumo y ofreciendo contenidos complementarios", puntualiza RTVE.
O sea que si que necesitas la antena
(eso simplemente es una prueba de 9 meses como test, no hay nada más fijado ni como ni cuando le llegará a los ciudadanos)
0
K
7
#8
mosfet
Deberían de volver a dejar la TV analógica de siempre, me tienen harto los de la TDT.
0
K
7
#7
Skiner
*
Amiguitos si esto se pone ya no será un servicio gratis.
Porque Internet tienes que pagar una cuota cada mes.
Esto no lo van a poner a corto plazo porque no les interesa que millones de personas se queden sin televisión en abierto con la rica propaganda que hacen
0
K
7
#20
Skiner
*
#0
El titular como mínimo es falso.
por el DVB-i se ofrecerán contenidos complementarios
0
K
7
#2
vilgeits
Pa ver anuncios ya pago el Netflix
0
K
7
#4
Aokromes
#2
con anuncios?
0
K
12
Ver toda la conversación (
22
comentarios)
