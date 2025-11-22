edición general
29 meneos
26 clics
Al menos 22 muertos en una oleada de bombardeos israelíes en toda Gaza pese al alto el fuego

Al menos 22 muertos en una oleada de bombardeos israelíes en toda Gaza pese al alto el fuego

Al menos 22 personas, entre ellas por lo menos dos mujeres y tres niños, han muerto y varias decenas han resultado heridas en distintos ataques israelíes sobre la Franja de Gaza durante la tarde de este sábado, han informado fuentes sanitarias, después de que el Ejército de Israel lanzara una oleada de bombardeos a lo largo del enclave. "Hoy, Hamás volvió a violar el alto el fuego al enviar a un terrorista a territorio israelí para atacar a soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

| etiquetas: israel , sigue , asesinando , en gaza , bombardeando , 22 muertos
24 5 0 K 229 actualidad
5 comentarios
24 5 0 K 229 actualidad
A.more #2 A.more
Hasta que no desaparezcan Los terroristas, no habrá paz. Ojalá desaparezcan los israelis
8 K 91
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Esa es la paz para los Gazatíes de Trump y sus lame culos que la firmaron, muerte y destrucción diaria.
5 K 69
antesdarle #3 antesdarle *
#1 Era un abuelo que en sus soluciones mágicas estaba convertir Gaza en un resort y dar la mitad de Ucrania a Rusia. Esa era su paz. Si alguien pensó lo contrario pues ya cada uno. Pero el nazi loco siempre lo tuvo claro.
2 K 49
#4 soberao *
La impunidad de Israel es siempre el problema pero cada día que pasa su imagen de genocidas queda más patente y es tarde para dar marcha atrás. Esa imagen es la que se han ganado: La estrella de David es equivalente a la esvástica nazi y no hay nada que los diferencien, la misma barbarie, el mismo símbolo pero en distintas epocas.
La historia se repite y por los que se suponía que estaban "vacunados contra el fascismo" reviven en el genocidio de Palestina la barbarie del Holocausto.
4 K 55
#5 AlexGuevara
¿Qué alto el fuego?
1 K 27

menéame