Al menos 22 muertos en una oleada de bombardeos israelíes en toda Gaza pese al alto el fuego

Al menos 22 personas, entre ellas por lo menos dos mujeres y tres niños, han muerto y varias decenas han resultado heridas en distintos ataques israelíes sobre la Franja de Gaza durante la tarde de este sábado, han informado fuentes sanitarias, después de que el Ejército de Israel lanzara una oleada de bombardeos a lo largo del enclave. "Hoy, Hamás volvió a violar el alto el fuego al enviar a un terrorista a territorio israelí para atacar a soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).