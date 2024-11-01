edición general
❗EL tajante mensaje de RUFIÁN a la izquierda en el Congreso: "O hablamos o nos vamos al carajo"

Gabriel Rufián ha interpelado a las formaciones de izquierdas para impedir que la ultraderecha llegue al poder. "O hablamos o nos vamos al carajo", ha dicho el portavoz de ERC en el Congreso.

| etiquetas: rufian , psoe , pp , podemos , esquerra republicana
Chusticia4all #2 Chusticia4all
Este tio dice verdades como puños
4 K 40
Findeton #3 Findeton *
#2 La verdad es que como no hablen, él y su puestito en Madrid pagado por los españoles se van al carajo y eso no le gustaría a él, tendría que volver a Catalonia.
4 K 21
#4 veratus_62d669b4227f8
#3 Tampoco me gustaria a mi, se agradece tener a gente asi diciendo verdades como puños en estecongreso,.mas como él harian falta
1 K 15
Pertinax #8 Pertinax *
#4 Cuando ERC era socio en el Parlament de Junts, la ultraderderecha ultramontana untrasionista y ultraracista catalana, no se ponía tan divino.
0 K 15
#12 Malversan
#8 ¿No se te han ocurrido más ultratonterías que añadir a la lista? Podrías poner que Junts son ultramarinos ultracongelados, puestos a escribir gilipolleces.
1 K 14
Pertinax #13 Pertinax *
#12 Podría haberme extendido en su infamia, pero me da pereza, porque es bien conocida.
0 K 15
Chusticia4all #15 Chusticia4all
#12 Vote positivo xq me hizo gracia xD
0 K 9
Spirito #5 Spirito
#2 A mí me gusta.
1 K 17
Pertinax #1 Pertinax
Yo les llevaría un piolet al congreso.
1 K 22
#7 Juantxi
Rufián urge a montar las barricadas antes de que el fascismo nos arrolle. Mientras algunos continúan mirando su ombligo, parece que lo deseen.
1 K 20
Febrero2034 #10 Febrero2034
Un tío q hizo activamente el trabajo de separar por nacionalidad quiere liderar ahora España. Por favor, q se presente!!! Va a ser muy gracioso en Jaén como le van a votar
1 K 15
#14 Malversan *
#10 ¿Cuándo han querido Rufián o ERC liderar España? :shit:

Jo, las tonterías que inventan algunos por aquí.
0 K 5
Enero2025 #9 Enero2025
AL CARAJO, sin duda alguna.
1 K 14
#6 perica_we
7 años de gobierno de pedrito e izquierdas para irse al carajo?
1 K 14
#11 Danae...
- Elegid, ¡¡¡o yo o el caos!!!

* ¡¡¡El caos, el caos, el caos!!!

- Yo también soy el caos...
1 K 13

