❗EL tajante mensaje de RUFIÁN a la izquierda en el Congreso: "O hablamos o nos vamos al carajo"

Gabriel Rufián ha interpelado a las formaciones de izquierdas para impedir que la ultraderecha llegue al poder. "O hablamos o nos vamos al carajo", ha dicho el portavoz de ERC en el Congreso. Hace 18 años nacimos con un compromiso: hacer un periodismo útil para la sociedad. Solo podemos continuar con esta labor si contamos con el apoyo de personas como tú.