Taiwán se está volviendo prochina por un popular streamer taiwanés

Taiwán se está volviendo prochina por un popular streamer taiwanés  

El streamer Chen Zhihan, más conocido como Guan Zhang o Notorious_3cm en Youtube, ha revolucionado el sentir de muchos taiwaneses con sus emisiones desde China continental. Su recorrido vital no podría ser más interesante: de origen humilde, sirvió como soldado, se unió a la mafia, combatió en artes marciales mixtas y fundó una cadena de gimnasios para acabar convirtiéndose en un líder de la opinión pública. Al comienzo de su carrera simpatizó con el Partido Progresista democrático, de inclinación independentistas, pero tras un sonado desengaño

24 comentarios
tul
que las politicas de sumision al gringo y al japo de los partidos twaiwaneses sean un dislate no tiene nada que ver xD
salteado3
#1 Básicamente cuenta que se fue a China continental después de que lo intentarán asesinar a balazos y que se encontró con que ni eran pobres ni malnutridos cono le habían vendido machaconamente la propaganda en Taiwán.

Simplemente se puso a contarlo con directos sin trampas ni cartón y ha hecho que los taiwaneses empiecen a preguntarse cosas.

Curioso lo de que a todos los taiwaneses que van a la China continental les dejan entrar gratis a más de 1.000 atracciones y que lo hacen como invitación a comprobar por sí mismos lo que es China de verdad.
zentropia
#5 Taiwan dice que en China son desnutridos???? Me sorprende.

Tienes algun ejemplo actual?
tul
#5 lo vi anoche
Autarca
#1 #3 #5 El presidente de Taiwan es anti-chino

www.france24.com/es/asia-pacífico/20240113-con-más-del-85-de-las-mes

efe.com/mundo/2024-05-20/el-soberanista-william-lai-asume-el-cargo-de-

Los taiwaneses no quieren ser chinos

www.rti.org.tw/es/news?uid=3&pid=32094

China no pinta una mierda en Taiwan, Taiwan tiene su propia moneda, sus propias leyes, su propio ejercito, su propio pasaporte... dejad de remover la mierda, y darle a China cosas que no le corresponden
tul
#13 claro por eso en el escudo de taiwan aparece china, porque no tienen nada que ver xD
Autarca
#14 Porque durante décadas Taiwan se ha considerado a si mismo el legitimo gobierno de China

Claramente eso no va a pasar

Y tampoco va a pasar que China tenga Taiwan
tul
#15 te equivocas, esa isla va a volver al redil dentro de nada.
Y por cierto confundes los delirios del Kuomintang con taiwan
Autarca
#18 Como va a ser? A punta de pistola?

Los taiwaneses no quieren ser chinos
tul
#19 estas en contacto mental directo con todos los taiwaneses? o solo repites la propaganda gringa?
Autarca
#20 Las elecciones las ganan partidos anti-chinos, las encuestas dicen que no quieren ser chinos

Tengo los datos, y tengo los delirios de una persona random de menéame.
tul
#21 a base de mentiras que tienen los dias contados, por eso les jode tanto que youtubers como este les muestren a sus compatriotas como les han estado engañando durante decadas.
#16 soberao
#1 Y los gringos estos siempre cogiendo a lo peor de cada casa, solo hay que ver a la gente que tiene en los países bálticos o a la oposición en Venezuela o los del ISIS apoyando a Israel. Son los que quieren ver arder el mundo antes de dejar en paz a sus enemigos políticos.
powernergia
China no tiene prisa, es cuestión de tiempo que se anexionen definitivamente la isla sin pegar ni un solo tiro.

Pero eso no gusta a EEUU, necesitan una guerra con China ya urgentemente.
cocococo
Había leído "Taiwán se está volviendo porcina".
Bhuvaya
El comando otanista de meneame está haciendo horas extras éstos días xD xD xD
davidvsgoliat
Bonito intento.
Un propagandista prochina español haciendo propagandismo de un propagandista prochino de Taiwan.
DocendoDiscimus
#6 Claro, porque Taiwán es una mente colmena, TODOS piensan lo mismo y su opinión no varía en el tiempo, ¿verdad?
meroespectador
#17 Acabas de describir a China, muy bueno, pero tampoco porque ahí al que disiente a la cárcel o desaparece, cómo poco. Pero bueno, que sabrán las agencias de noticias con información y periodistas sobre el terreno, que no sepa el propagandista javierzo, el nos ilumina entorno a lo que piensan de manera unívoca 1300 millones de personas.
cenutrios_unidos
Y que están viendo que en cuanto se llevan las FABs a EE.UU les van a dar por culo fuertemente...y para eso es cuestión de 5-10 años.
cocolisto
Taiwán es China,país que tiene 5000 años.No les importa esperar 100 años más para integrarla.Salvo que le toquen los huevos y arrample con todo.
ElenaCoures1
Estupendo. Entonces se relajó la tensión y se acabaron las amenazas de China ¿verdad? :troll:
