Taiwán se está volviendo prochina por un popular streamer taiwanés  

El streamer Chen Zhihan, más conocido como Guan Zhang o Notorious_3cm en Youtube, ha revolucionado el sentir de muchos taiwaneses con sus emisiones desde China continental. Su recorrido vital no podría ser más interesante: de origen humilde, sirvió como soldado, se unió a la mafia, combatió en artes marciales mixtas y fundó una cadena de gimnasios para acabar convirtiéndose en un líder de la opinión pública. Al comienzo de su carrera simpatizó con el Partido Progresista democrático, de inclinación independentistas, pero tras un sonado desengaño
| etiquetas: javierzo , taiwán , china , streamer
Simplemente se puso a contarlo con directos sin trampas ni cartón y ha hecho que los taiwaneses empiecen a preguntarse cosas.
Curioso lo de que a todos los taiwaneses que van a la China continental les dejan entrar gratis a más de 1.000 atracciones y que lo hacen como invitación a comprobar por sí mismos lo que es China de verdad.
Tienes algun ejemplo actual?
www.france24.com/es/asia-pacífico/20240113-con-más-del-85-de-las-mes
efe.com/mundo/2024-05-20/el-soberanista-william-lai-asume-el-cargo-de-
Los taiwaneses no quieren ser chinos
www.rti.org.tw/es/news?uid=3&pid=32094
China no pinta una mierda en Taiwan, Taiwan tiene su propia moneda, sus propias leyes, su propio ejercito, su propio pasaporte... dejad de remover la mierda, y darle a China cosas que no le corresponden
Claramente eso no va a pasar
Y tampoco va a pasar que China tenga Taiwan
Y por cierto confundes los delirios del Kuomintang con taiwan
Los taiwaneses no quieren ser chinos
Tengo los datos, y tengo los delirios de una persona random de menéame.
Pero eso no gusta a EEUU, necesitan una guerra con China ya urgentemente.
Un propagandista prochina español haciendo propagandismo de un propagandista prochino de Taiwan.
www.taipeitimes.com/News/front/archives/2025/12/02/2003848165