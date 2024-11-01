edición general
Jóvenes taiwaneses debaten sobre las vías para una reunificación pacífica con China (eng)

Jóvenes académicos y representantes de diversos sectores de Taiwán debatieron el sábado sobre posibles enfoques para la reunificación pacífica de las dos orillas del estrecho de Taiwán en un foro organizado por el instituto de prácticas Sanhe, un grupo de expertos local.

#3 Dav3n
A más de uno le va a explotar la cabeza cuando se dé cuenta de que una gran parte de los Taiwaneses prefiere una reunificación pacífica a ser inmolados para beneficio de occidente xD

Cuantos llantos nos quedan aún mientras la hegemonía se va por el sumidero.

Lo más gracioso es que muchos de estos "moderados" de postal reniegan de Trump como si fuera el epicentro de todos los males de un occidente que ha funcionado como un imperio del mal durante años.

Es tan ridículo...
#5 security_incident
#3 Es fruta madura.

#1 China no va a caer en la provocación. Taiwán no se va a tirar a una guerra absolutamente suicida u sin sentido. Son chinos. Esta gente es muy pragmática (ambos lados) y el tiempo no es un problema. El discurrir histórico lleva inevitablemente a la reunificación.
#8 CerdoJusticiero
#5 Cuando China estaba en la mierda y Taiwán tenía un PIB per cápita brutal es normal que los taiwaneses quisieran mantener su independencia, autogobierno y nivel de vida, pero según las cosas van mejorando en China la idea de una reunificación deja de ser tan loca.
#15 Veelicus
#8 Imagino que negociaran una especie de autonomia dentro de China y poco a poco se ira asimilando para que en 2049 sea 100% China.
#20 vituwaf
#15 ¿Por qué no conservar la autonomía para siempre?
#21 Veelicus
#20 Porque el gobierno Chino no lo iba a permitir, una cosa es mantener un regimen un poco diferente durante un tiempo, como Hong Kong y otra permitir a una region tener un regimen distinto al resto, eso seria muy dificil de justificar dentro de un regimen comunista
#10 zentropia
#3 me acuerdo que los jóvenes de Hong Kong estaban bastante en contra.

En una encuesta de 2023 de la Taiwan Public Opinion Foundation, el 11.8 % de los taiwaneses dijo que está a favor de la unificación con China.
#11 RegiVengalil
#3 ni de coña.

En Hong Kong fue por imposición, en Taiwán ni de lejos quiere someterse la población a la dictadura comunista china
#18 vituwaf
#11 Ellos se consideran "la auténtica China", la que había antes de que el comunismo lo destruyera todo.
#25 RegiVengalil
#18 cierto
#2 Abril_2025
"Los taiwaneses quieren unificarse"

Fuente: chinadaily.com
#1 CriticalThinker
Creo que China-Taiwán va a ser la próxima guerra subsidiaria en la que Estados Unidos luchará una vez que termine de conquistar Venezuela. Similar a lo que hizo entre Ukrania y Rusia.
#6 Imag0
#1 Para eso primero tendrá que conquistar Venezuela...
#22 vituwaf
#6 Yo considero que USA no tiene la capacidad de invadir Venezuela.

Incluso un bombardeo desde un portaaviones es extremadamente arriesgado. Existen armas capaces de enviar el portaaviones a la porra y Venezuela podría obtenerlas si las pide por favor.
#23 Imag0
#22 Totalmente, es más pongamos que consigue invadir Venezuela.. y luego qué?
#24 vituwaf
#23 Ah, eso. Pues un dictador títere que monte elecciones trucadas y... Pero si eso ya lo tienen.
#7 Milmariposas
#1 Está el tema de los semiconductores. Taiwan no va a dejarse engatusar. Por lo tanto entra dentro de lo posible. De hecho, es un conflicto latente desde hace mucho tiempo.
#12 azathothruna
#7 El chiste es que sin los chips, taiwan es como filipinas, una pais tercermundista.
Mas aun con el crecimiento economico de china.
#9 Supercinexin
#1 Los taiwaneses están empezando a opinar mal. Habrá que ir reconduciéndoles a la senda de la libertad y de la soberanía a base de terrorismos domésticos y turbonacionalismos de derechas, efectivamente.
#13 TripleXXX
#1 Los chinos, tanto los continentales como los de Taiwán, en mi opinión, tienen mucha mas paciencia y son menos propensos a picar el cebo usano que el ejemplo que has puesto.
Pero nunca podemos despreciar el arte de USA en falsas banderas y demás.
#16 HeilHynkel
Buscad dos cositas:
-el mayor cliente de las exportaciones de Taiwán (spoiler, no son los yankees)
- quien es el mayor exportador a Taiwán.

El resto, propaganda para NATOntados.
#4 Joan_Pikutara
Solo existe una única China.
#19 vituwaf
#4 Sí, pero una parte grande está ocupada por los comunistas.
#14 Ethereum
Taiwán es chino y aspira a una unificación pero no hay nada que odien más que al CCP. Antes entrarían en guerra, que nadie lo dude.
#17 vituwaf
Unirse a China es siempre un opción. Los que se ahorran la guerra son ambas partes. Atacar la isla tiene un resultado de lo más incierto; es demasiado fácil de defender.

En estas condiciones, Taiwan tiene argumentos suficientes como para poder obtener muy buenas condiciones en la reunificación.

Si se decide defender, los preparativos serán importantes, pero muy efectivos.
