Jóvenes taiwaneses debaten sobre las vías para una reunificación pacífica con China (eng)

Jóvenes académicos y representantes de diversos sectores de Taiwán debatieron el sábado sobre posibles enfoques para la reunificación pacífica de las dos orillas del estrecho de Taiwán en un foro organizado por el instituto de prácticas Sanhe, un grupo de expertos local.
Cuantos llantos nos quedan aún mientras la hegemonía se va por el sumidero.
Lo más gracioso es que muchos de estos "moderados" de postal reniegan de Trump como si fuera el epicentro de todos los males de un occidente que ha funcionado como un imperio del mal durante años.
Es tan ridículo...
#1 China no va a caer en la provocación. Taiwán no se va a tirar a una guerra absolutamente suicida u sin sentido. Son chinos. Esta gente es muy pragmática (ambos lados) y el tiempo no es un problema. El discurrir histórico lleva inevitablemente a la reunificación.
En una encuesta de 2023 de la Taiwan Public Opinion Foundation, el 11.8 % de los taiwaneses dijo que está a favor de la unificación con China.
En Hong Kong fue por imposición, en Taiwán ni de lejos quiere someterse la población a la dictadura comunista china
Incluso un bombardeo desde un portaaviones es extremadamente arriesgado. Existen armas capaces de enviar el portaaviones a la porra y Venezuela podría obtenerlas si las pide por favor.
Mas aun con el crecimiento economico de china.
Pero nunca podemos despreciar el arte de USA en falsas banderas y demás.
-el mayor cliente de las exportaciones de Taiwán (spoiler, no son los yankees)
- quien es el mayor exportador a Taiwán.
El resto, propaganda para NATOntados.
En estas condiciones, Taiwan tiene argumentos suficientes como para poder obtener muy buenas condiciones en la reunificación.
Si se decide defender, los preparativos serán importantes, pero muy efectivos.