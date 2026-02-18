El Supremo cierra el debate: Insultar a Vinicius Jr. por su raza en un estadio es delito de odio y conlleva prisión

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo número 114/2026, de 11 de febrero de 2026, contiene en su fundamento de derecho segundo un pronunciamiento de extraordinaria relevancia para la persecución penal del racismo en espectáculos públicos. En su apartado 23, el Alto Tribunal declara: El odio no se manifiesta en privado, por regla general, sino que se hace público para ahondar más en la herida de la víctima para que no solo él o ella sino la sociedad entera conozca que es persona debe ser odiada por ser diferente.
Luego crecimos, y nos dijeron que mencionar características de una persona acompañando a un insulto era de fascistas. Ya no se puede enfadar uno y decir “tócala, negro cabrón!”. No, eso te pone al mismo nivel que el que metía judíos al horno con los pies por delante. Supongo que tendremos que comenzar a inventar insultos heteronormativos e inclusivos. “Tócala, maldito ser humano!” “No sabes jugar, homo sapiens de mierda!”
La motivación del insulto poco tiene que ver con el término que se use, que sólo busca ofender.
A vinicius y a cualquiera.
Le llames como le llames, y esto incluye términos como "puto m^ric0n", "suda-ka mugriento" o cualquier otro que se nos ocurra. No es por ser Vinicius o por jugar en el Madrid. Y aunque Vinicius sea un subnormal provocador no da derecho a insultar amparado en el anonimato y pretender quedar impune.
No leí el envío y supongo que valdrá para otros jugadores, para otros deportistas y para cualquier persona en general.
Iba para #_1, a quien supongo que ya le habré hecho ver qué tipo de energúmeno es y me ignora. Pues na, se reporta.
No defiendo insultos y mucho menos racistas pero Vinicius es un energúmeno y un gilipollas que solo recoge lo que siembra y cuando le dan su propia medicina grita "Racismo" como niñato malcriado que es....
Se ha montado un pollo artificial por un gilipollas endiosado por el madridismo.