El Supremo cierra el debate: Insultar a Vinicius Jr. por su raza en un estadio es delito de odio y conlleva prisión

El Supremo cierra el debate: Insultar a Vinicius Jr. por su raza en un estadio es delito de odio y conlleva prisión

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo número 114/2026, de 11 de febrero de 2026, contiene en su fundamento de derecho segundo un pronunciamiento de extraordinaria relevancia para la persecución penal del racismo en espectáculos públicos. En su apartado 23, el Alto Tribunal declara: El odio no se manifiesta en privado, por regla general, sino que se hace público para ahondar más en la herida de la víctima para que no solo él o ella sino la sociedad entera conozca que es persona debe ser odiada por ser diferente.

shake-it #1
Anda que no hay motivos para insultar a este payaso. Hay que ser muy subnormal para elegir la raza. Subnormal y nazi, claro... lo que viene siendo el aficionado medio que va al estadio.
8
agente_naranja #7
#1 Te cuento una historia. Yo soy de Colombia, y en mi clase había un negro. Mañunga, se llamaba. Lo llamábamos “el negro”. El negro esto, el negro aquello. Llama al negro, pregúntale al negro, qué tonto el negro. No éramos nazis. Era la forma de diferenciarlo. Porque era negro. Y su color destacaba.

Luego crecimos, y nos dijeron que mencionar características de una persona acompañando a un insulto era de fascistas. Ya no se puede enfadar uno y decir “tócala, negro cabrón!”. No, eso te pone al mismo nivel que el que metía judíos al horno con los pies por delante. Supongo que tendremos que comenzar a inventar insultos heteronormativos e inclusivos. “Tócala, maldito ser humano!” “No sabes jugar, homo sapiens de mierda!”
0
shake-it #13
#7 Con todos mis respetos, eso es una tontería. Una cosa es cómo te hablan tus amigos, tu familia y tu entorno y otra es lo que grita un energúmeno que no conoces desde una grada. Mi amiga me puede llamar maricón y nos reímos. Me lo grita un desconocido o desconocida y tenemos un problemita. Y por cierto, los insultos son en su inmensa mayoría heteronormativos, creo que utilizas una palabra que has leído por ahí sin saber su significado. De hecho ser heteronormaitvo e inclusivo es bastante complicado, aunque no imposible.
0
kumo #3
Aunque siempre pueda haber racistas, no creo que se le insulte por su raza, sino con su raza. Y que los motivos para dichos insultos son diferentes. La prueba es que ha habido y hay otros negros en el mismo equipo que no reciben dichos insultos.

La motivación del insulto poco tiene que ver con el término que se use, que sólo busca ofender.
5
agente_naranja #9
#3 Me encuentro terriblemente acongojado al enterarme que hay gente que va al fútbol ¡a insultar! Imagina mi sorpresa. Si el fútbol lo tengo yo por deporte de iluminados, no se juega un partido sin antes entonar unos versos de Garcilaso de La Vega. ¿No va así?
0
D303 #16
#3 Han llamado negro a Bellingham, Camavinga, Mbappe, creo que a Touchmeni no se atreven por si te suelta un sopapo. Es decir no es solo a Vinicus. Que Vini es muy tonto sí, no lo negaré, pero en Valencia habían mas de 1.000 persona llamando mono a Vinicus antes de que pasara nada, con la policía delante de ellos y entraron en el campo sin problemas.
0
#4 Onaj
Van a sacar camiones de "sospechosos" de Mestalla.
2
#5 Khanbaliq
#4 Y en el Metropolitano.
1
D303 #17
#5 En el Metropolitano han llamado mono a Marcelo, maricón a Cristiano y de paso le cantaron al Sevilla Ea Ea Ea Puerta se marea todo eso con la permisividad y protección del club. Recuerda que Puerta falleció prácticamente en una línea de fondo del Pizjuan.
0
#10 DatosOMientes
Vaya titular.
A vinicius y a cualquiera.
2
themarquesito #2
Voy a recordar que el delito no es de "odio" sino de "incitación al odio".
0
#14 Martillo_de_Herejes
"Insultar a ***** por su raza en un estadio es delito de odio y conlleva prisión".

Le llames como le llames, y esto incluye términos como "puto m^ric0n", "suda-ka mugriento" o cualquier otro que se nos ocurra. No es por ser Vinicius o por jugar en el Madrid. Y aunque Vinicius sea un subnormal provocador no da derecho a insultar amparado en el anonimato y pretender quedar impune.
1
Malinke #11
Totalmente de acuerdo, si no fuera porque es Vinicius y el R. Madrid, como si nunca hubiera pasado antes de él.

No leí el envío y supongo que valdrá para otros jugadores, para otros deportistas y para cualquier persona en general.
0
#6 Tensk
Que hay tontos en todos lados es una obviedad pero ¿en serio crees que el aficionado medio es "subnormal y nazi"? Igual te lo tienes que hacer ver antes de soltar un comentario karmawhore como ese.

Iba para #_1, a quien supongo que ya le habré hecho ver qué tipo de energúmeno es y me ignora. Pues na, se reporta.
0
quitamelpiedencima #15
Pensando en los niños, deberían prohibir el fútbol. Por los niños, he
0
Alegremensajero #8
En un campo de fútbol se dicen unas barbaridades acojonantes, pero sólo se visibilizan los insultos racistas. Ayer Carlos Martínez, mientras narraba el partido del Madrid, salió a decir que es impresentable que se insulte a alguien por el color de piel o por su orientación sexual o género, ¿y qué pasa con los calvos, no tenemos sentimientos o qué?
0
#12 dclunedo
Porque "Probar" que el otro gilipollas ha dicho eso esta pasado de moda.......
0
D303 #18
#12 El otro gilipollas Gianluca Prestianni tiene antecedentes de insultos y menosprecios graves en el Copa del mundo sub 20 en especial contra México pero tuvo varios encontronazos por insultos racistas y faltas de respeto a familiares de jugadores de otros equipos. Otamendi se estaba metiendo con Vinicius enseñándole el tatuaje de la Copa del mundo 2022 y no paso nada.
0
#19 dclunedo
#18 Repito. "Probar". Otamendi le enseño a Vinicius un tatuaje, ohhhh a la cárcel. Vinicius deseando a miles de aficionados que se vayan a segunda en múltiples ocasiones es una chiquillada que no es digna ni de mencionar.
No defiendo insultos y mucho menos racistas pero Vinicius es un energúmeno y un gilipollas que solo recoge lo que siembra y cuando le dan su propia medicina grita "Racismo" como niñato malcriado que es....
Se ha montado un pollo artificial por un gilipollas endiosado por el madridismo.
1

