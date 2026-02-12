edición general
Suiza decide su futuro: votará limitar la población a 10 millones de personas

Suiza decide su futuro: votará limitar la población a 10 millones de personas

Suiza votará sobre la limitación de su población a 10 millones de habitantes en 2050, un plan del Partido Popular Suizo que contrapone los límites de la inmigración a las necesidades de mano de obra

makinavaja #1 makinavaja
En Suiza todo lo votan y lo deciden los ciudadanos directamente... democracia creo que se llama... :troll: :troll:
#3 JGG
#1 Pues sinceramente, creo que cuestiones de calado como éste debieran ser así en cualquier país.
Pontecorvo #5 Pontecorvo
#1 Dictadura de la estadística, que diría Borges.
tul #15 tul
#1 todo, todo no, por ej lo de redistribuir la riqueza no permiten que se vote por lo que sea.
powernergia #11 powernergia *
Un brindis al sol, con sus cifras de natalidad penosas, necesitan la inmigración igual que el resto de países europeos.
#14 parladoiro *
#11 son 400.000 personas pasando la frontera todos los días para trabajar. Notaron más en subidón de sueldo para hacer residentes por la pandemia por los problemas al cruzar la frontera, y con lo mismo a la vivienda, que la inmigración directa, que no se plantea directamente trabajar como transfronterizo.
Planteado no te vas a vivir a Suiza, el nivel de vida es mucho mejor como trabajador transfronterizo que residente.

Es un problema, el de la vivienda, muy puntual arrastrado por la pandemia. No es que vaya a dejar de ser un problema hagan lo que hagan, pero hay muchas ventanas para los nacionales.
yoma #12 yoma
De aquí a 2050 anda que no pueden pasar cosas. Hasta puede que nos hayamos ido todos a la mierda.
#13 giputxilandes
Ninguna proyección les pone en esas cifras de población. Es bastante más un brindis al sol que otra cosa.

Es como si españa pusiese un "límite" en 70 millones, cuando parece que para 2050 estaremos más cerca de bajar de 40 que de mantener los 49 actuales.
#2 hokkien
Sobrepasado el límite, cuando uno sea consciente de ello, se inmola. Autoregulación nacional
#6 EISev
#2 en casi todos los países desarrollados la tasa de natalidad no cubre para tener crecimiento neto. Pero si cambia mucho la tendencia pueden votar ampliar
#7 JGG
#2 No van por ahí los tiros: Si la población alcanza los 9,5 millones antes de esa fecha, el Gobierno tomaría medidas para limitarla, por ejemplo, con medidas sobre asilo, reagrupación familiar, expedición de permisos de residencia ...
#8 parladoiro
#2 se va para un país fronterizo con facilidades de entrada en la aduana para trabajar con los problemas de horarios admitidos por la empresa. Sueldo suizo y nivel de vida de fuera de Suiza, todo ventajas salvo el pasaporte que tampoco es tan grave.
#9 Pájaroloco
#2 Por lo que dice el artículo el aumento del precio de la vivienda ha sido el detonante para exigir un referéndum.
Andreham #10 Andreham
#9 Pues cuando vean que las viviendas siguen subiendo porque el problema es el capitalismo se van a llevar un chasco.

Pero ya será en 30 años y el que ha promovido esto andará jubilado.
#4 cocococo
Pues en España hay una cantidad de suizos residiendo de forma permanente, o sea, habrá que limitar también el número de suizos en España.
