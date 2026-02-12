Suiza decide su futuro: votará limitar la población a 10 millones de personas

Suiza votará sobre la limitación de su población a 10 millones de habitantes en 2050, un plan del Partido Popular Suizo que contrapone los límites de la inmigración a las necesidades de mano de obra
Planteado no te vas a vivir a Suiza, el nivel de vida es mucho mejor como trabajador transfronterizo que residente.
Es un problema, el de la vivienda, muy puntual arrastrado por la pandemia. No es que vaya a dejar de ser un problema hagan lo que hagan, pero hay muchas ventanas para los nacionales.
Es como si españa pusiese un "límite" en 70 millones, cuando parece que para 2050 estaremos más cerca de bajar de 40 que de mantener los 49 actuales.
Pero ya será en 30 años y el que ha promovido esto andará jubilado.