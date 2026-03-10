edición general
6 meneos
19 clics
Suiza: un autobús en llamas causa 6 muertos, "un hombre se inmoló"

Suiza: un autobús en llamas causa 6 muertos, "un hombre se inmoló"

En Suiza, el incendio de un autobús postal -destinado al transporte de correo y que también permite el acceso a pasajeros- provocó, según la policía, al menos 6 muertos y 5 heridos. "¡Un hombre se prendió fuego dentro!", "¡se echó gasolina y se prendió fuego!". Otros testigos presenciales dieron la misma versión. La policía indicó que una persona estaría implicada, pero subrayó que no puede confirmar lo reportado por los medios, refiriéndose a un "error humano", aunque sin poder descartar "una acción deliberada".

| etiquetas: suiza , autobús , llamas , muertos , pasajero
5 1 0 K 121 Sucesos
1 comentarios
5 1 0 K 121 Sucesos
ansiet #1 ansiet
Bueno tal y como está el patio... me declino más por el acto terrorista que por un "error humano"
Atacar a occidente de la manera que puedan.
Si USA y Israel continúan asrsinando niños la sed de venganza y sangre va in crescendo...
Triste pero así es... {0x1f61e}
1 K 30

menéame