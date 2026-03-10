Suiza: un autobús en llamas causa 6 muertos, "un hombre se inmoló"

En Suiza, el incendio de un autobús postal -destinado al transporte de correo y que también permite el acceso a pasajeros- provocó, según la policía, al menos 6 muertos y 5 heridos. "¡Un hombre se prendió fuego dentro!", "¡se echó gasolina y se prendió fuego!". Otros testigos presenciales dieron la misma versión. La policía indicó que una persona estaría implicada, pero subrayó que no puede confirmar lo reportado por los medios, refiriéndose a un "error humano", aunque sin poder descartar "una acción deliberada".