Starmer exige disculpas a Trump por las "espantosas" afirmaciones falsas sobre las tropas británicas en Afganistán

Sir Keir Starmer ha criticado duramente las falsas afirmaciones de Donald Trump sobre que las tropas de la OTAN se mantuvieron alejadas del frente en el conflicto de Afganistán, calificándolas de "insultantes y francamente atroces", y ha exigido una disculpa. El primer ministro se unió a veteranos y políticos de todo el espectro político en su condena a Trump, quien ha enfurecido a los aliados de la OTAN al afirmar que no está seguro de que la alianza "esté ahí si alguna vez los necesitamos".
| etiquetas: keir starmer , donald trump , afganistán , reino unido , otan , nato
¿A estás alturas pidiendo disculpas a Trump?
¿En serio?
Hay que actuar como Canadá, firmando acuerdos comerciales con otros países y escupiendo sobre el mercado estadounidense.
Trump siempre acaba amilanado cuando se le ataca de esa manera. Porque en realidad Trump no tiene el poder que se cree que tiene.
Y con esto no digo nada nuevo ni estoy inventando la rueda.
Ahora los políticos europeos no pueden hacerse los sorprendiditos... porque todos ellos pillaron y pillan cacho también, con sobres bajo la mesa y privilegios de aquella manera.
Absolutamente de acuerdo, en todo lo que dices. Y sobre eso de disculparse..., jamás, jamás se disculpará Trump, de nada que haga. Y jamás reconocerá haberse equivocado en nada.
Los psicopáticos nunca lo hacen.