Starmer exige disculpas a Trump por las "espantosas" afirmaciones falsas sobre las tropas británicas en Afganistán

Sir Keir Starmer ha criticado duramente las falsas afirmaciones de Donald Trump sobre que las tropas de la OTAN se mantuvieron alejadas del frente en el conflicto de Afganistán, calificándolas de "insultantes y francamente atroces", y ha exigido una disculpa. El primer ministro se unió a veteranos y políticos de todo el espectro político en su condena a Trump, quien ha enfurecido a los aliados de la OTAN al afirmar que no está seguro de que la alianza "esté ahí si alguna vez los necesitamos".