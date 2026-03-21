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Soy magistrada y veo en el juzgado cómo el porno le está arruinando la vida a los adolescentes y a las mujeres

Soy magistrada y veo en el juzgado cómo el porno le está arruinando la vida a los adolescentes y a las mujeres

«Señoría, quiero que saque todas las fotos que este hombre tiene de mi hija en su teléfono móvil. Vete a saber lo que habrá hecho con ellas». Aitor ha sido detenido. El detonante ha sido la denuncia interpuesta por Sara, madre de Ainara. Sara ha abierto la puerta de la habitación de Ainara y la ha sorprendido con un teléfono móvil en sus manos. Ainara tiene 13 años y sus padres nunca le han comprado un móvil. Sara, sorprendida porque su hija tenga un móvil que ella no le ha comprado, lo coge y abre el WhatsApp. Ve una conversación abierta...

| etiquetas: pornografía , menores
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5 comentarios
4 1 1 K 48 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... con Aitor y cuando desliza el dedo hacia arriba encuentra fotos y vídeos de contenido pornográfico. Ainara, al ver que su madre tiene el móvil, rompe a llorar, lo coge y con furia lo estampa contra el suelo. Ya en el juzgado, Sara quiere que se llegue al fondo de este asunto. No sabe quién es Aitor ni cómo ha podido regalar un teléfono a su hija. Aitor tiene 28 años y ocupa un puesto de responsabilidad en un banco. En su declaración judicial como investigado manifiesta que «se ve» con

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1 K 28
#5 Grahml
"Aitor tiene 28 años y ocupa un puesto de responsabilidad en un banco..."
"Al ser preguntado por las fotos que Sara ha visto en el teléfono de Ainara, Aitor contesta que: –No sé de qué habla, yo nunca le he pedido ninguna foto ni ningún video desnuda. Soy inocente. Ainara, por su parte, guarda silencio."

Tiene puesto de responsabilidad en un banco, todo cuadra.

:troll:
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Paltus #4 Paltus *
Es que es un artículo completamente capcioso y manipulador. Empieza por un delito gravísimo que es forzar a una menor a pasar fotos desnuda y lo enlaza de forma magistral co el porno cuando son cosas completamente diferentes.
Segundo aprovecha otra línea ya usada antes, confunden hábilmente el primer acceso accidental que puede estar a los 8 o 9 o 10 años, con el ver porno habitualmente. Directamente de forma burda dice que ven porno (de esto saben los abogados, no ha dicho ninguna mentira). Antes aún te separaban hábilmente las dos informaciones en el mismo titular.
Puedes estar en contra del porno, puedes pensar en sus peligros, pero no manipules porque pierdes legitimidad.
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#3 Beltza01
"Empezará con fotos y seguirá con vídeos. Después los vídeos serán cada vez más violentos y, por último, quién sabe si el aburrimiento y/o la paulatina disminución de la excitación causada por la falta de novedad le lleve a mancharse las manos con la pornografía infantil."

De una señora que se presenta como juez uno espera argumentos más serios.
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#2 meneandotela *
O está magistrada percibe la realidad como no es, o seré yo, pero eso de decir que hasta niños de 8 años ven porno como si fuese algo habitual no creo que sea muy lógico. Qué habrá algunos, pero como esos que han probado la coca porque sus padres son unos enganchados de mierda.

Y lo de los colegios...¿en España? ¿Qué colegios? Porque buena forma de soltar una perla y listo, pero feo para una magistrada.

...y lo que es peor, por niños de hasta 8 años.

"Bajo este paraguas, existen colegios donde los niños son animados a tocarse desde los 6 años o donde se les exhibe contenido pornográfico bajo el argumento de una buena educación sexual."
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menéame