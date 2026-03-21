Soy magistrada y veo en el juzgado cómo el porno le está arruinando la vida a los adolescentes y a las mujeres

«Señoría, quiero que saque todas las fotos que este hombre tiene de mi hija en su teléfono móvil. Vete a saber lo que habrá hecho con ellas». Aitor ha sido detenido. El detonante ha sido la denuncia interpuesta por Sara, madre de Ainara. Sara ha abierto la puerta de la habitación de Ainara y la ha sorprendido con un teléfono móvil en sus manos. Ainara tiene 13 años y sus padres nunca le han comprado un móvil. Sara, sorprendida porque su hija tenga un móvil que ella no le ha comprado, lo coge y abre el WhatsApp. Ve una conversación abierta...