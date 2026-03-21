Soy magistrada y veo en el juzgado cómo el porno le está arruinando la vida a los adolescentes y a las mujeres

«Señoría, quiero que saque todas las fotos que este hombre tiene de mi hija en su teléfono móvil. Vete a saber lo que habrá hecho con ellas». Aitor ha sido detenido. El detonante ha sido la denuncia interpuesta por Sara, madre de Ainara. Sara ha abierto la puerta de la habitación de Ainara y la ha sorprendido con un teléfono móvil en sus manos. Ainara tiene 13 años y sus padres nunca le han comprado un móvil. Sara, sorprendida porque su hija tenga un móvil que ella no le ha comprado, lo coge y abre el WhatsApp. Ve una conversación abierta...
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"Al ser preguntado por las fotos que Sara ha visto en el teléfono de Ainara, Aitor contesta que: –No sé de qué habla, yo nunca le he pedido ninguna foto ni ningún video desnuda. Soy inocente. Ainara, por su parte, guarda silencio."
Tiene puesto de responsabilidad en un banco, todo cuadra.
Segundo aprovecha otra línea ya usada antes, confunden hábilmente el primer acceso accidental que puede estar a los 8 o 9 o 10 años, con el ver porno habitualmente. Directamente de forma burda dice que ven porno (de esto saben los abogados, no ha dicho ninguna mentira). Antes aún te separaban hábilmente las dos informaciones en el mismo titular.
Puedes estar en contra del porno, puedes pensar en sus peligros, pero no manipules porque pierdes legitimidad.
De una señora que se presenta como juez uno espera argumentos más serios.
Y lo de los colegios...¿en España? ¿Qué colegios? Porque buena forma de soltar una perla y listo, pero feo para una magistrada.
...y lo que es peor, por niños de hasta 8 años.
"Bajo este paraguas, existen colegios donde los niños son animados a tocarse desde los 6 años o donde se les exhibe contenido pornográfico bajo el argumento de una buena educación sexual."