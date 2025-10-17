Para sorpresa de nadie, el BMW iX3 es un éxito total de ventas

El nuevo SUV eléctrico de BMW, desarrollado sobre la plataforma Neue Klasse, ha superado las previsiones con más de 3.000 pedidos en pocas semanas. Su conjunto ha convencido a los clientes que se han lanzado a reservar uno de los modelos que más han llamado la atención este año en Europa. El nuevo modelo está concebido como una vitrina tecnológica de la próxima generación de coches eléctricos de la marca. BMW apuesta por tres pilares clave para marcar la diferencia: el sistema de propulsión, la electrónica de control y la experiencia digital
50 rive "De serie" que es la básica, y que arranca en los 69.990 euros. Luego el "Paquete M Sport" que añade detalles deportivos y eleva el precio hasta los 74.22 euros, y finalmente el "Paquete M Sport" que sube hasta los 77.302 euros
Por ejemplo alphabet la compañía de renting de BMW tiene de oferta:
BMW iX3 50 x _ drive 345kW (469 CV) | Eléctrico 100% |
60 meses 20.000 kilómetros anuales
763€/mes + IVA
Y mucha gente tiene ese presupuesto para elegir coche. Yo he llevado muchos años coches de ese estilo, cedidos por la empresa en retribución en especie, y ninguno me lo hubiera comprado como particular (me gusta otro tipo de coches)
La pantalla interior, el Panoramic iDrive, bajo el marco del cristal es preciosa.
Lo interesante aquí es que esta es la nueva linea de BMW y se moverá a todas las gamas. Probablemente habrá algún BMW con una tecnología similar por unos 40k en poco tiempo.
Ya os puedo decir yo que, no conozco a nadie en mi entorno que se gaste ese dineral en un coche.
Miento, tengo dos clientes que sí, pero no creo que ese sea un candidato.
El 2º te llevara mas comodo y, quizas, mas seguro (mucha diferencia no hay si vas a velocidades legales).
Pero al final sigue siendo para ir de "A" a "B".
Eso si, cada uno que haga con su dinero lo que tenga a bien hacer.
