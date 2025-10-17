Para sorpresa de nadie, el BMW iX3 es un éxito total de ventas

El nuevo SUV eléctrico de BMW, desarrollado sobre la plataforma Neue Klasse, ha superado las previsiones con más de 3.000 pedidos en pocas semanas. Su conjunto ha convencido a los clientes que se han lanzado a reservar uno de los modelos que más han llamado la atención este año en Europa. El nuevo modelo está concebido como una vitrina tecnológica de la próxima generación de coches eléctricos de la marca. BMW apuesta por tres pilares clave para marcar la diferencia: el sistema de propulsión, la electrónica de control y la experiencia digital