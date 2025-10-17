edición general
Para sorpresa de nadie, el BMW iX3 es un éxito total de ventas

Para sorpresa de nadie, el BMW iX3 es un éxito total de ventas

El nuevo SUV eléctrico de BMW, desarrollado sobre la plataforma Neue Klasse, ha superado las previsiones con más de 3.000 pedidos en pocas semanas. Su conjunto ha convencido a los clientes que se han lanzado a reservar uno de los modelos que más han llamado la atención este año en Europa. El nuevo modelo está concebido como una vitrina tecnológica de la próxima generación de coches eléctricos de la marca. BMW apuesta por tres pilares clave para marcar la diferencia: el sistema de propulsión, la electrónica de control y la experiencia digital

36 comentarios
Comentarios destacados:        
#18 valandildeandunie
#3 Es un BMW, no un Renault. El X3 con motor de combustión está por el mismo precio. Que nos olvidamos de los pequeños detalles.
4
#1 yopasabaporaqui
Precioso.
5
#3 OdaAl
#1 69.900 euros con el acabado básico, nos lo quitan de las manos
3
#20 yopasabaporaqui
#19 Ya casi tenemos el rap eh
0 K 11
#23 capitan.meneito
#4 más dos
0 K 10
#6 Peka
#3 Gente con dinero hace que los pobres podamos utilizar esa tecnología tiempo después y a un precio más económico.
1
#22 tremebundo
#6 A la gente con dinero se la sudan los pobres.
1
#28 Peka
#22 Ya, pero a las empresas no. Una persona que gana 100 veces más que tú no compra 100 coches y 100 casas.
0 K 14
#8 sotillo
#3 Con tu permiso
50 xDrive "De serie" que es la básica, y que arranca en los 69.990 euros. Luego el "Paquete M Sport" que añade detalles deportivos y eleva el precio hasta los 74.22 euros, y finalmente el "Paquete M Sport" que sube hasta los 77.302 euros
1
#12 DayOfTheTentacle
#8 Me encantaría pero se me escapa xD
1
#34 joffer
#12 normal, es muy rápido
1
#5 Pointman
Han conseguido implementar los intermitentes? Se que es difícil, pero nunca se pierde la esperanza...
4
#7 jdmf
#5 Por la imagen del salpicadero, parece que es la única palanquita mecánica que han dejado, igual no se han atrevido aún a digitalizarla .!!
0 K 11
#10 sotillo
#5 Si solo fueran los BMW lo de los intermitentes sería una graciosa anécdota, por desgracia es una plaga
0 K 11
#11 Leon_Bocanegra
#5 ya está bien con el chistecito, mi BMW tiene intermitentes.
4
#15 jdmf
#11 xD xD xD
0 K 11
#35 txelin
#11 jajaja pero para lo que los usas ;)
0 K 8
#17 manc0ntr0
#5 venía a preguntar lo mismo, que por mi zona hay mucho cruce y es un peligro ir sacando la mano por la ventanilla para señalizar las maniobras
1
#21 Atusateelpelo
#5 Para que? La mayoria de los coches los llevan implementados y la mayoria no los usan...
0 K 12
#31 EISev
#25 estos coches no se compran, se meten por renting de empresa

Por ejemplo alphabet la compañía de renting de BMW tiene de oferta:

BMW iX3 50 x _ drive 345kW (469 CV) | Eléctrico 100% |
60 meses 20.000 kilómetros anuales
763€/mes + IVA

Y mucha gente tiene ese presupuesto para elegir coche. Yo he llevado muchos años coches de ese estilo, cedidos por la empresa en retribución en especie, y ninguno me lo hubiera comprado como particular (me gusta otro tipo de coches)
1
#16 cosmonauta
Simplemente, la gente tiene ganas de comprar un coche DE VERDAD, y este lo es.

La pantalla interior, el Panoramic iDrive, bajo el marco del cristal es preciosa.
1
#25 tremebundo
#16 Por curiosidad, si tú tuvieses que comprarte un coche ¿tendrías pasta para éste?
0 K 11
#26 cosmonauta
#25 Conduzco un coche con 20 años. Espero que eso responda tu pregunta. Aunque realmente, es irrelevante si podría pagarlo o no. Para eso están los créditos. La pregunta es si lo quiero pagar.

Lo interesante aquí es que esta es la nueva linea de BMW y se moverá a todas las gamas. Probablemente habrá algún BMW con una tecnología similar por unos 40k en poco tiempo.
0 K 17
#9 charly-brown
70.000€?? Vale, espera que vea los chinos a ver a qué precio están. Lo mismo no son tan buenos, pero nunca se sabe.
Ya os puedo decir yo que, no conozco a nadie en mi entorno que se gaste ese dineral en un coche.
Miento, tengo dos clientes que sí, pero no creo que ese sea un candidato.
1
#24 Atusateelpelo
Un coche es una maquina que te lleva de "A" a "B". Lo mismo el que cuesta 20k que el que cuesta 70k.

El 2º te llevara mas comodo y, quizas, mas seguro (mucha diferencia no hay si vas a velocidades legales).

Pero al final sigue siendo para ir de "A" a "B".

Eso si, cada uno que haga con su dinero lo que tenga a bien hacer.
0 K 12
#29 SMaSeR
#24 Tampoco te creas que en tema de seguridad hay tantísima diferencia hoy en día, los coches vienen cargados hasta arriba de sistemas. La mayoría de marcas que venden aquí tienen 4 o 5 estrellas en casi todos sus modelos en ncap.
Hay alguna cantosa como el Volkswagen T-Cross con 3 estrellas en 2025 cuando tienes al BYD DOLPHIN SURF con 5. Un coche que se pilla con ayudas a partir de 12k.
0 K 7
#30 cosmonauta
#24 Y un bocadillo de chistorra en un banco con una xibeca lo mismo que una buena cena con amigos en un buen restaurant . Es sólo alimentarse.
0 K 17
#36 Atusateelpelo
#30 Veo que lo has entendido.
0 K 12
#2 jdmf
¿Y ya es posible aparcar bien con éste coche o sigue ocupando 4 plazas en un parking?
0 K 11
#13 wai
#2 ahora ocupa 4 puntos de carga.
2
#14 jdmf
#13 xD xD xD xD
0 K 11
#27 beltraneja
Mi experiencia con bmw una mierder, dos y no más. Una esperaría comprar un coche caro per fiable para hacerle km pero no, si no se rompe esto se rompe aquello. Es como para tener un segundo coche para llevar a los niños al cole y el resto de tiempo mirarlo.
0 K 7
#33 encurtido
De extra puedes pedir que le metan alguna tonelada más, por si con lo que trae de serie parece demasiado enclenque.
0 K 7
#32 decoña
Publireportaje
0 K 6

