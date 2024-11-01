Sonia y Selena, otro dúo mítico que se separa de malos modos tras Andy y Lucas

Malos tiempos para la lírica. Primero se separaron Andy y Lucas, y de aquella manera, y ahora Sonia y Selena. El dúo que se dio a conocer con la imperecedera Yo quiero bailar en 2001 lo deja de nuevo. En 2024 habían retomado su carrera conjunta e incluso participaron en el Benidorm Fest 2025 con la intención de ir a Eurovisión. Pero el regreso no cuajó. Así lo confirmó el periodista Omar Suárez este domingo en el programa Fiesta, de Telecinco, donde aseguró que la ruptura fue comunicada directamente por Sonia a Selena.
| etiquetas: sonia y selena , dúo , separación , música
Podrían ser como los javis esos, que se han separado,pero todos sabemos quién es Javi y quien es Javi, aunque no los hayamos visto en la puta vida.
Sonia es la que se ha liado con Lucas.
Aprovecho el comentario para decir que el verdadero drama vendrá cuando se separen los gemeliers.