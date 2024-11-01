edición general
Sonia y Selena, otro dúo mítico que se separa de malos modos tras Andy y Lucas

Malos tiempos para la lírica. Primero se separaron Andy y Lucas, y de aquella manera, y ahora Sonia y Selena. El dúo que se dio a conocer con la imperecedera Yo quiero bailar en 2001 lo deja de nuevo. En 2024 habían retomado su carrera conjunta e incluso participaron en el Benidorm Fest 2025 con la intención de ir a Eurovisión. Pero el regreso no cuajó. Así lo confirmó el periodista Omar Suárez este domingo en el programa Fiesta, de Telecinco, donde aseguró que la ruptura fue comunicada directamente por Sonia a Selena.

Comentarios destacados:    
CharlesBrowson
la verdad no se si merece la pena que el mundo siga adelante tras estas noticias

Nuisaint
#1 Estoy contigo, preveo miles de personas suicidándose porque no creen que un mundo sin Sonia y Selena merezca existir

TripleXXX
#1 Para valorar la certeza de tu comentario tendría que saber quienes son esas dos pero ahora tengo temas mas importantes que resolver para investigarlo como decidir que voy a almorzar

elGude
Al menos fueron a la ruina antes.

ombresaco
en tres noticias seguidas aparecen Andi y Lucas, Sonia y Selena y Leticia Sabater...

ElRelojero
Pero si , por la edad, ya deberían estar jubiladas.

devilinside
Dios, noooooooooooo. Primero se retira David Coverdale y ahora esto

Enésimo_strike
Mooooo caaaaa triiiiiiiz

xyria
Qué pena, me echaron a perder la semana.

Leon_Bocanegra
Otras que no tengo claro quien es quien. Como Andy y Lucas.
Podrían ser como los javis esos, que se han separado,pero todos sabemos quién es Javi y quien es Javi, aunque no los hayamos visto en la puta vida.

Marisadoro
#2 Lo aclaro:
Sonia es la que se ha liado con Lucas.

Leon_Bocanegra
#8 y que opinan los javis de eso?


Aprovecho el comentario para decir que el verdadero drama vendrá cuando se separen los gemeliers.

Eukherio
Estas se separaron bastante antes, intentaron un revival 20 años después, no funcionó, y volvieron a cortar. Si no hay dinero...

Borgiano
Ah, ¿que seguían juntas?

NO86
¿Quiénes?


