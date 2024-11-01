Sonia y Selena, otro dúo mítico que se separa de malos modos tras Andy y Lucas

Malos tiempos para la lírica. Primero se separaron Andy y Lucas, y de aquella manera, y ahora Sonia y Selena. El dúo que se dio a conocer con la imperecedera Yo quiero bailar en 2001 lo deja de nuevo. En 2024 habían retomado su carrera conjunta e incluso participaron en el Benidorm Fest 2025 con la intención de ir a Eurovisión. Pero el regreso no cuajó. Así lo confirmó el periodista Omar Suárez este domingo en el programa Fiesta, de Telecinco, donde aseguró que la ruptura fue comunicada directamente por Sonia a Selena.