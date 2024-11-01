Las soluciones a los problemas de la educación son simples, pero políticamente incorrectas

¿Que los resultados en comprensión lectora caen en picado? La solución simple es recuperar el rigor, fomentar el silencio, priorizar el papel sobre la pantalla y volver a la lectura mecánica y profunda. Pero claro, eso molesta a las tecnológicas y rompe el mantra de la innovación. En cuanto a la disciplina la solución es muy simple. El que la hace, la paga. Límites claros y consecuencias reales que protejan el derecho a aprender de la mayoría. La salud mental... la solución sería bajar las ratios y devolver la calma al aula.