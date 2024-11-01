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Las soluciones a los problemas de la educación son simples, pero políticamente incorrectas

Las soluciones a los problemas de la educación son simples, pero políticamente incorrectas

¿Que los resultados en comprensión lectora caen en picado? La solución simple es recuperar el rigor, fomentar el silencio, priorizar el papel sobre la pantalla y volver a la lectura mecánica y profunda. Pero claro, eso molesta a las tecnológicas y rompe el mantra de la innovación. En cuanto a la disciplina la solución es muy simple. El que la hace, la paga. Límites claros y consecuencias reales que protejan el derecho a aprender de la mayoría. La salud mental... la solución sería bajar las ratios y devolver la calma al aula.

| etiquetas: soluciones , problemas , educación , simples , políticamente , incorrectos
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6 comentarios
7 2 0 K 78 cultura
#1 Banshee2x
No me puedo creer que dejar de corregir con bolígrafo rojo no haya servido de nada.
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#6 guillersk
#1 Sea tan amable de ni echar sal en las heridas
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#2 ddomingo
La lectoescritura es una herramienta básica y fundamental. Sin suficiente competencia es como intentar una carrera con las piernas escayoladas.
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pepel #3 pepel
"Políticamente incorrectas". Más propio es bienquedismo.
1 K 27
shinjikari #5 shinjikari
Se presentan soluciones simples y políticamente incorrectas a un problema complejo. Esta mierda va a triunfar en menéame. A portada.
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CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
ah! entonces nada.
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menéame