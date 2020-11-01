edición general
El socialismo aventaja al capitalismo: China es la realidad

El socialismo aventaja al capitalismo: China es la realidad

Bajo la bandera del socialismo, el gigante asiático ha construido un modelo que combina la planificación estatal, la propiedad pública estratégica, y la libertad de mercado. El resultado ha sido un crecimiento económico sostenido durante más de cuatro décadas, acompañado de logros sociales que ninguna economía capitalista ha igualado en escala y velocidad.

chewy #16 chewy
#13 ah que no te vale la definición porque no es lo que tu pensabas que era...
Tito_Keith #18 Tito_Keith
#16 Igualmente en tu definición caben todas las dictaduras fascistas. Es una definición un poco amplia en la que cabe la mía perfectamente.
chewy #22 chewy
#18 no todas las dictaduras de derechas son fascistas, ese el primer error que cometes.
Tito_Keith #26 Tito_Keith
#22 no he dicho eso, he dicho que las fascistas también caben y las sin fascistas también
Cosmos1917 #2 Cosmos1917 *
"El mercado es un pésimo amo pero un excelente esclavo".

La URSS cometió el terrible fallo de no entender esta máxima del socialismo chino. El socialismo siempre ha sido mejor que el capitalismo en términos de organización de la producción, ahora también va en un camino exponencial de serlo en el terreno de la innovación.
Barney_77 #3 Barney_77
#2 #1 Esa es la gran diferencia entre lo que hay en China y lo que hay en el resto de democracias y dictaduras. Planficicaion a largo plazo, sin prisas electorales ni disidencia interna. A mi no me gustria vivir en china, ni bajo un regimen como ese, pero siempre he envidiado la unidad de accion que alli tienen. Si en nuestros gobiernos hubiera algo parecido a compromisos a largo plazo, horizontes a lacanzar y objetivos mas alla de las siguientes elecciones, otro gallo nos cantaria
Cosmos1917 #8 Cosmos1917 *
#3 El modelo chino es dificilmente replicable en el llamado occidente por multitud de causas.....pero eso no quiere decir que aquí no debamos buscar nuestro propio tipo de socialismo que mejor se adapte (siempre teniendo en cuenta que este fluctúa con el paso del tiempo).

Desde que la izquierda dejó de hablar de democracia burguesa frente a la proletaria y la abrazó como si fuera la única posible, la derrota estratégica ha sido la norma.
Barney_77 #10 Barney_77
#8 El modelo chino es dificilmente replicable, toda la razon, y tampoco querria que se aplicara en nuestros paises. Ellos adaptaron el comunismo a su idiosincrasia, supieron identificar las fortalezas del modelo capitalista y lo han introducido con exito eliminadno las libertades y elecciones sociales.
Cosmos1917 #12 Cosmos1917
#10 Bueno, no han eliminado "libertades".....yo siempre que escucho esa palabra me preguntó "libertad para qué?" y "libertad para quién?".

En una sociedad de clases hablar de libertad, elecciones, democracia.....así en abstracto siempre favorece a las burguesias ya sean nacionales o extranjeras.
Tito_Keith #7 Tito_Keith
#2 Exacto. Confundir mercado con capitalismo es un error. El mercado existe desde Mesopotamia. El capitalismo es la subordinación del Estado a los intereses del capital.

En China, ocurre lo contrario. El capital no gobierna: obedece.
#11 yarkyark
#7 "El capitalismo es la subordinación del Estado a los intereses del capital."

#invent

El capitalismo es un sistema económico y social que se basa en los principios de la propiedad privada de los medios de producción, mediante el capital como herramienta de producción central (por sus características como factor de producción inerte). Se encuentra mayormente constituido por las relaciones empresariales vinculadas a las actividades de inversión y obtención de beneficios, así como de relaciones laborales, tanto autónomas como asalariadas subordinadas.

es.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
Tito_Keith #13 Tito_Keith
#11 Eso es lo que dice la definición académica. Otra cosa es lo que pase en realidad. Que se lo digan al tito Floren y a los lobbies que compran políticos como con la movida de Montoro.
O los conglomerados de empresas que se compran los medios de comunicación
#23 yarkyark *
#13 Esa es la definición real. La tuya es la definición política según tus intereses.
Enésimo_strike #17 Enésimo_strike
#11 lo dices en menéame, donde por capital entienden dinero y nada más.
#21 eipoc *
#11 China está en fase de socialización. En el 2023 el 68% del PIB de China lo generaron las empresas estatales. Más de 66% de las empresas que cotizan en bolsa son de propiedad estatal. Todas las tierras y recursos de China son propiedad del partido comunista chino.

Si eso no es socialismo, copiemosles. Porque nuestro sistema es una mierda, nos estamos quedando atrás, incluso partiendo con mucha ventaja. Pero seguid defendiendo el capitalismo ciegamente y sin sentido.
alcama #9 alcama
Titular alternativo: las dictaduras aventajan a las democracias
OCLuis #14 OCLuis
#9 Titular requealternativo: las pseudo dictaduras aventajan a las pseudodemocracias.

Me da igual el sistema mientras que no roben ni especulen.
#15 Maikimaik
#9 Claro, ¿por qué no llevar tu reduccionismo un paso más allá? Yo te sugiero algunas alternativas:
“Los malos van ganando”
“Nos comen los chinos
Grymyrk #19 Grymyrk *
Otra vez confundiendo el socialismo con una economía planificada por el Estado. Si el Estado hace cosas es socialismo. Que no, hostias. Esta confusión ya era denunciada por Engels en el siglo XIX: bitacoramarxistaleninista.blogspot.com/2020/11/se-le-puede-llamar-soci

Socialismo significa en economía la socializacion de los medios de producción en particular y de toda propiedad en general. Esto conlleva eliminar la propiedad privada y el criterio del mercado para la…   » ver todo el comentario
Sergio_ftv #24 Sergio_ftv
"El capitalismo es un sistema económico y social.......". Por tanto el capitalismo es socialista.
#25 Akritai
Europa es bastante más socialista que China. Si no, mira los derechos sociales de unos y otros. China es ultracapitalista con partido único. Qué ganas de confundir
#1 vGeeSiz
bajo la bandera del socialismo, como podría ser bajo la bandera del Betis, porque socialistas a día de hoy, no son. Son una dictadura capitalista. Y si, si en el resto del mundo, pudieran hacer planes a 20-30-40 años y no planes por legislatura, se planificaría mejor, pero ya ves tu, nos gusta la democracia
Josecoj #4 Josecoj
#1 Claro, como va bien ya no es socialismo… No falla.
Sabes lo que segurísimo no es socialismo? EEUU y da bastante pena
#5 vGeeSiz
#4 es que no lo es, por mucho que quieras.

Y por supuesto en EEUU no hay socialismo, sabes donde no lo hay? en Suiza, en Singapur, en Irlanda...
ummon #6 ummon
#4 Sabes lo que segurísimo no es socialismo? democracia: EEUU y da bastante pena
chewy #20 chewy
#4 yo he estado en china varias veces, y diría que lo de la china comunista y socialista no es una gran definición... ahora mismo ir por las calles de shanghai es un crisol del contrastes, es lo que era NY hace 4 decadas. He estado en centros comerciales de 4 plantas donde la tienda más cutre era un miu miu.

China es un capitalismo puro y duro con un plan estatal a largo plazo, con algo de censura ( que te la saltas con un VPN) y una sociedad que ha entendido que el colectivismo es mejor que el individualismo. que reman todos en la misma dirección, que no se andan con tonterias. Pero socialismo en la práctica poco.
