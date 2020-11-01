El socialismo aventaja al capitalismo: China es la realidad

Bajo la bandera del socialismo, el gigante asiático ha construido un modelo que combina la planificación estatal, la propiedad pública estratégica, y la libertad de mercado. El resultado ha sido un crecimiento económico sostenido durante más de cuatro décadas, acompañado de logros sociales que ninguna economía capitalista ha igualado en escala y velocidad.
| etiquetas: socialismo , capitalismo , china , realidad
La URSS cometió el terrible fallo de no entender esta máxima del socialismo chino. El socialismo siempre ha sido mejor que el capitalismo en términos de organización de la producción, ahora también va en un camino exponencial de serlo en el terreno de la innovación.
Desde que la izquierda dejó de hablar de democracia burguesa frente a la proletaria y la abrazó como si fuera la única posible, la derrota estratégica ha sido la norma.
En una sociedad de clases hablar de libertad, elecciones, democracia.....así en abstracto siempre favorece a las burguesias ya sean nacionales o extranjeras.
En China, ocurre lo contrario. El capital no gobierna: obedece.
#invent
El capitalismo es un sistema económico y social que se basa en los principios de la propiedad privada de los medios de producción, mediante el capital como herramienta de producción central (por sus características como factor de producción inerte). Se encuentra mayormente constituido por las relaciones empresariales vinculadas a las actividades de inversión y obtención de beneficios, así como de relaciones laborales, tanto autónomas como asalariadas subordinadas.
es.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
O los conglomerados de empresas que se compran los medios de comunicación
Si eso no es socialismo, copiemosles. Porque nuestro sistema es una mierda, nos estamos quedando atrás, incluso partiendo con mucha ventaja. Pero seguid defendiendo el capitalismo ciegamente y sin sentido.
Me da igual el sistema mientras que no roben ni especulen.
“Los malos van ganando”
“Nos comen los chinos
Socialismo significa en economía la socializacion de los medios de producción en particular y de toda propiedad en general. Esto conlleva eliminar la propiedad privada y el criterio del mercado para la… » ver todo el comentario
Sabes lo que segurísimo no es socialismo? EEUU y da bastante pena
Y por supuesto en EEUU no hay socialismo, sabes donde no lo hay? en Suiza, en Singapur, en Irlanda...
socialismo? democracia: EEUU y da bastante pena
China es un capitalismo puro y duro con un plan estatal a largo plazo, con algo de censura ( que te la saltas con un VPN) y una sociedad que ha entendido que el colectivismo es mejor que el individualismo. que reman todos en la misma dirección, que no se andan con tonterias. Pero socialismo en la práctica poco.