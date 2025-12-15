Los sindicatos convocan huelga general en Euskadi y Nafarroa el 17 de marzo por un SMI propio

Los sindicatos ELA, LAB, Steilas, ESK, Hiru y Etxalde han anunciado la convocatoria de una huelga general en Euskadi y Navarra para exigir un SMI propio de al menos 1.500 euros en estas dos comunidades.
| etiquetas: smi propio , euskadi , sindicatos , ela , lab , steilas , esk , hiru , etxalde
Si luchas derechos solo para una parte de la población, no eres de izquierdas.
No te lo vas a creer, pero la asociación de comerciantes de Vallecas, solo lucha por los comerciantes de Vallecas.
Los derechos, si son solo para unos pocos, se llaman privilegios. Los privilegios son cosas de derechas.
Con el dinero que te permite vivir decentemente en una ciudad pequeña de una provincia "poco poblada" no tienes ni para comer en Madrid o Barcelona, por poner un ejemplo.
Aquí se está pidiendo un SMI mayor para todos los vascos tanto si viven en una aldea como en una gran ciudad. Por el hecho de ser vascos.
Tú afirmación no tiene lógica ninguna.
Si mejoras el convenio de los trabajadores del metal, cualquier persona de esta sociedad que acceda a ese empleo, tendrá esas condiciones mejoradas.
Aquí no se está haciendo eso, se está diciendo que los vascos merecen un SMI mejor. Independientemente de que hagan. El resto que les jodan. Eso no es izquierda.
Si las condiciones materiales son distintas, un mismo SMI será injusto para quienes su realidad material es distinta.
En sitios con situaciones diferentes, es normal pedir cosas diferentes. El SMI no da para lo mismo en Madrid que en un pueblo de Soria, y pedir para la gente de Madrid tener el mismo nivel de vida que la gente de Soria con el SMI, no lo veo pedir derechos para una parte, es pedir homogenizar.
Y por otra parte, si no se pudiesen hacer luchas por una parte, directamente no podrían… » ver todo el comentario