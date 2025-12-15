edición general
Los sindicatos convocan huelga general en Euskadi y Nafarroa el 17 de marzo por un SMI propio

Los sindicatos ELA, LAB, Steilas, ESK, Hiru y Etxalde han anunciado la convocatoria de una huelga general en Euskadi y Navarra para exigir un SMI propio de al menos 1.500 euros en estas dos comunidades.

Ludovicio
Probablemente sea fusilado por este comentario pero me la pela:

Si luchas derechos solo para una parte de la población, no eres de izquierdas.

Peka
#1 Sera mas ignorancia que maldad. Esos sindicatos no tienen representación en España.

No te lo vas a creer, pero la asociación de comerciantes de Vallecas, solo lucha por los comerciantes de Vallecas.

Ludovicio
#2 Si creen que el SMI no es suficiente, que se unan con sindicatos de otras partes de la sociedad en la que viven y que lo mejoren para todos.

Los derechos, si son solo para unos pocos, se llaman privilegios. Los privilegios son cosas de derechas.

ldoes
#5 Con CCOO y UGT, dices?

perrico
#5 Quizás con el mismo dinero no se puede vivir igual en todas partes.
Con el dinero que te permite vivir decentemente en una ciudad pequeña de una provincia "poco poblada" no tienes ni para comer en Madrid o Barcelona, por poner un ejemplo.

Ludovicio
#10 Si poner un SMI diferente por nivel de ingresos de la zona fuese una buena idea, que no lo es, que lo pidan así.

Aquí se está pidiendo un SMI mayor para todos los vascos tanto si viven en una aldea como en una gran ciudad. Por el hecho de ser vascos.

Herumel
#2 Cojonudo, que se queden en medios de comunicación locales, que no salgan de su representación.

dclunedo
#1 Tu te callas Maketo..... :troll:

eltxoa
#1 Te tontería. Los sindicatos están para defender a los trabajadores por cuenta ajena. Ni autónomos ni empresarios se van a beneficiar de que suba el SMI. En este caso además, solo aquellos que estuvieran cobrando menos de este SMI.

Tú afirmación no tiene lógica ninguna.

Ludovicio
#9 La izquierda debería buscar la igualdad de derechos, deberes y oportunidades.

Si mejoras el convenio de los trabajadores del metal, cualquier persona de esta sociedad que acceda a ese empleo, tendrá esas condiciones mejoradas.
Aquí no se está haciendo eso, se está diciendo que los vascos merecen un SMI mejor. Independientemente de que hagan. El resto que les jodan. Eso no es izquierda.

eltxoa
#11 Igualdad 101. No hay nada más injusto que tratar igual a lo que es diferente.

Si las condiciones materiales son distintas, un mismo SMI será injusto para quienes su realidad material es distinta.

mente_en_desarrollo
#1 Entiendo por qué lo dices, normalmente te daría la razón, pero aquí tengo que discrepar. Y por varias cosas.

En sitios con situaciones diferentes, es normal pedir cosas diferentes. El SMI no da para lo mismo en Madrid que en un pueblo de Soria, y pedir para la gente de Madrid tener el mismo nivel de vida que la gente de Soria con el SMI, no lo veo pedir derechos para una parte, es pedir homogenizar.

Y por otra parte, si no se pudiesen hacer luchas por una parte, directamente no podrían…   » ver todo el comentario
1 K 22
NO86
#1 El nivel de vida ahí es más alto.

Mltfrtk
¡A la huelga! Gora herria! :hug:

eltxoa
He visto en la tele al hermano de un político del pse, responsable del hundimiento de la vital criticando el SMI vasco.


