El significado de dormir con la puerta abierta según los psicólogos

Dormir con la puerta de la habitación abierta es un hábito que puede parecer insignificante, al igual que hacerlo con ella cerrada, pero en un mundo en el que no se deja nada al azar, la psicología ha tratado de encontrar la explicación a esta decisión, asegurando que puede decir mucho acerca de la personalidad y la forma de relacionarse con el entorno. Así lo aseguran los expertos en comportamiento y hábitos de descanso, quienes consideran que detrás de esta decisión existe una carga psicológica inconsciente.