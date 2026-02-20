edición general
El significado de dormir con la puerta abierta según los psicólogos

Dormir con la puerta de la habitación abierta es un hábito que puede parecer insignificante, al igual que hacerlo con ella cerrada, pero en un mundo en el que no se deja nada al azar, la psicología ha tratado de encontrar la explicación a esta decisión, asegurando que puede decir mucho acerca de la personalidad y la forma de relacionarse con el entorno. Así lo aseguran los expertos en comportamiento y hábitos de descanso, quienes consideran que detrás de esta decisión existe una carga psicológica inconsciente.

Asimismov #1 Asimismov
Si tienes gato ni se te ocurra cerrar la puerta del dormitorio cuando duermes. Tú lo podrías soportar pero tú gato no.
#2 user31
apaga la puerta y cierra la luz.
reivaj01 #12 reivaj01
#2 Puerta la luz y apaga la cierra
wata #3 wata
Artículo chorra.
AlienRoja #10 AlienRoja
#3 #8 Cuando el diablo no tiene nada que hacer, mata moscas con el rabo xD

PS. Vaya mierda de artículo
Benzo #8 Benzo
#3 Pero mucho :shit:
#4 XXguiriXX
En invierno y en pisos modernos tamaño neoliberalismo, para tener más oxígeno mientras duermes.
Pointman #5 Pointman
Yo tengo gato y cierro la puerta para que no entre. Durante mucho tiempo la tenía abierta porque él dormía en la alfombra y así entraba y salía cuando queria. Pero empezó a coger la costumbre de despertarme a las tantas con ganas de jugar.
Tito_Keith #6 Tito_Keith
Dormir con la puerta cerrada para que los compañeros de piso no entren a robarte el sobre con la pensión mientras duermes
DaniTC #14 DaniTC
#6 si no saben girar la manilla, sí. Te vale.
#7 Tecar *
Próximo capítulo:
Por qué los psicólogos dicen que es lo mismo dormir con la puerta abierta, cerrada o todo lo contrario, sin menoscabo de que no pueda ser lo mismo en otros muchos casos, todos ellos documentados.
Siguientes entregas:
Influencia del ángulo de apertura de la puerta en trastornos psicosociales y posibles implicaciones en problemas cognitivos.
:troll:
#11 VFR
#7 Y un estudio sobre si el dejar la puerta abierta o cerrada tiene relación con si la puerta abre a izquierdas o derechas :shit:
#9 VFR *
Puerta cerrada si los compañeros de piso roncan, abierta si el que roncas eres tú :roll:
reivaj01 #13 reivaj01
#9 Mis dieses. Eso se llama empatía.
