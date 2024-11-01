·
8
meneos
72
clics
Una sevillana que trabaja en Japón denuncia la xenofobia de uno de sus compañeros: "Dijo que no le gustaban los extranjeros porque no hacen nada"
La joven, empleada en un hotel, observó las diferencias en el trato entre sus compañeros japoneses y los inmigrantes
|
11 comentarios
#3
Torrezzno
Los japoneses son muy así, esta bien denunciarlo porque al país no le va a quedar mas remedio que empezar a abrirse
7
K
98
#4
Professor
#3
japon antes meterá robots que extranjeros, y lleva 2 ventajas: sabe lo q ha pasado en Europa, y saben mucho de robots,siempre han sido potencia mundial en ello.
0
K
5
#9
Pyrefox
#4
los robots no tienen hijos que paguen pensiones a los viejos
0
K
6
#10
Martillo_de_Herejes
#9
Las mascotas tampoco
0
K
7
#11
Aokromes
#9
ni limpiarles el culo, que cada vez menos mujeres estan dispuestas a quedarse en casa para cuidar de los suegros.
0
K
11
#5
soberao
*
#3
Es la vida del extranjero, tarde o temprano te encuentras con gente así y así aprendes con quien no tienes que relacionarte ni para dar los buenos días. Y no solo en Japón, en Europa también a no ser que sea un país mediterráneo y pases más desapercibido.
0
K
13
#2
doppel
Japón para los japos
2
K
42
#7
Regreso
*
Nada nuevo bajo el sol naciente. Japón es un país extremadamente xenófobo, racista y misógino. Da igual que vayas allí a limpiar hoteles que a ser neurocirujano. No les va a gustar que estés allí. Lo que pasa es que hizo buen marketing vendiendo dibujicos y monigotes. Obviamente a nivel personal hay excepciones, pero a nivel colectivo es así.
0
K
10
#8
Cuchifrito
#7
Puede que allí haya más gente así que en otros sitios, pero de esos los encuentras en todos lados.
Es un poco paradójico denunciar los prejuicios de otros colectivizando un comportamiento.
0
K
11
#1
alcama
155 a Japón
0
K
5
#6
Professor
Yo tb soy racista con los q llevan una argolla de cerdo en la napia,tatuajes,los porreros,los farloperos,y las chonis.
Es que soy racista q te cagas,en plan,ya tu saes
0
K
5
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
