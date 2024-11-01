edición general
3 meneos
25 clics
Según un experto en longevidad, la peor Coca-cola es la Coca-Cola Light y la Coca-Cola Zero

Según un experto en longevidad, la peor Coca-cola es la Coca-Cola Light y la Coca-Cola Zero

“Si vas a tomar Coca-Cola de supermercado, te explico cuál no deberías tomar nunca y cuál es la menos mala”, comienza el profesional de la salud, quien, tras afirmar que “ninguna es saludable”. Según este experto la peor opción es "La Coca-Cola Light y la Coca-Cola Zero. El principal motivo es que llevan aspartamo que tu cuerpo no puede metabolizar bien (...)". La Coca-Cola original tampoco se salva ya que lleva jarabe de maíz y alto contenido en azúcar. La opción menos mala sería la Coca-Cola de vidrio.

| etiquetas: coca-cola , light , zero
2 1 0 K 42 ocio
9 comentarios
2 1 0 K 42 ocio
ChatGPT #2 ChatGPT *
así que según el Ejperto (o los juntaletras que hacen el titular...), mejor la cocacola con azúcar?
madre mía... cómo estamos...


por cierto, la cocacola en españa no lleva jarabe de maiz.
2 K 31
jonolulu #3 jonolulu
#2 La OMS ha declarado hace tiempo el aspartamo como "posiblemente cancerígeno" y ya hay bastantes estudios que descartan el beneficio de los edulcorantes de cara al sobrepeso e incluso que serían un factor de riesgo de cara a desarrollar diabetes
0 K 12
ChatGPT #4 ChatGPT
#3 y eso lo hace peor que el azúcar? cuanta cantidad de espartamo (en equivalente en litros de cocacola) tienes que tomar para entrar en riesgo, y a cuantos cientos de kilos de azucar equivale (en la misma cantidad de cocacola)

sospecho que son magnitudes bastante diferentes
1 K 20
jonolulu #6 jonolulu
#4 Sí, lo hace peor. La proliferación de los edulcorantes muchas veces tiene más que ver con el coste de producción
0 K 12
Ne0 #8 Ne0
#6 por eso los productos son azúcar son más caros....
0 K 9
Aokromes #5 Aokromes
#2 no, no dice la mejor, si no la menos mala, completamente diferente.
0 K 11
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
Todo ese tipo de bebidas son malas para la salud, no se salva ninguna.
0 K 20
#1 Leclercia_adecarboxylata *
En cualquier caso, digan lo que digan:
daño por Coca-Cola <<<<< alcohol.
0 K 17
#9 user31
No me fio de nadie que vaya a un supermercado y se ponga a grabar videos con una bata.
0 K 7

menéame