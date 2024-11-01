Según un experto en longevidad, la peor Coca-cola es la Coca-Cola Light y la Coca-Cola Zero

“Si vas a tomar Coca-Cola de supermercado, te explico cuál no deberías tomar nunca y cuál es la menos mala”, comienza el profesional de la salud, quien, tras afirmar que “ninguna es saludable”. Según este experto la peor opción es "La Coca-Cola Light y la Coca-Cola Zero. El principal motivo es que llevan aspartamo que tu cuerpo no puede metabolizar bien (...)". La Coca-Cola original tampoco se salva ya que lleva jarabe de maíz y alto contenido en azúcar. La opción menos mala sería la Coca-Cola de vidrio.