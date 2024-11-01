Según un estudio, si tu coche es de color gris, amarillo o marrón, eres menos inteligente

El gris es uno de los colores más populares en el mercado automotriz, con una cuota del 19% en las ventas. El gris se percibe como un color sobrio y elegante pero también aburrido y propio de personas con falta de interés en destacar. El amarillo es escogido por personas que quieren llamar la atención. El azul es el color más vinculado con la inteligencia. El blanco lo escogen personas que muestran seguridad y educación. Y el negro lo prefieren aquellos que quieren transmitir liderazgo y autoridad.