Según un estudio, si tu coche es de color gris, amarillo o marrón, eres menos inteligente

El gris es uno de los colores más populares en el mercado automotriz, con una cuota del 19% en las ventas. El gris se percibe como un color sobrio y elegante pero también aburrido y propio de personas con falta de interés en destacar. El amarillo es escogido por personas que quieren llamar la atención. El azul es el color más vinculado con la inteligencia. El blanco lo escogen personas que muestran seguridad y educación. Y el negro lo prefieren aquellos que quieren transmitir liderazgo y autoridad.

ur_quan_master #2 ur_quan_master
Tenía prisa porque entregasen mi último coche así que elegí uno de los que tenía el el concesionario en stock. Los tenía aparcados en un garaje subterráneo cubiertos de polvo hasta la antena. Escogí el color en el que menos se notaba la mierda.

Casualmente era el azul :troll:
ostiayajoder #7 ostiayajoder
#2 q tio mas listo
daff #4 daff
Pero muca gente que conozco y me incluyo, no elige el color del coche, muchas veces son ofertas, vehículo de stock o km 0. Normalmente blanco suelen tener más disponibilidad y no todo el mundo puede esperar meses por el color que quieren o el sobreprecio de la pintura metalizada.
Rachel_Barreiro #8 Rachel_Barreiro
Soberana gilipollez. Yo cogí el color que era gratis, me daba igual que fuese negro verde o amarillo. Prefiero fijarme en otros extras y no en el color.
Lugon #1 Lugon
Pero el mío es plata no gris :troll:
#10 mrM4
#1 mierda! De km0 solo lo había en gris
#18 Kuruñes3.0
Poco inteligente es el que menea estas mierdas... {0x1f4a9}
Apotropeo #9 Apotropeo
Lo del azul y la inteligencia ya os digo que es falso. Todos mis vehículos, hasta las motos, han sido azules y puedo asegurar que no existe ninguna relación.
enochmm #3 enochmm
¡Cuánto ganaríamos si en el colegio aprendiéramos estadística!
frankiegth #14 frankiegth *
#0. Son los fabricantes occidentales los que los pintan de gris. Ahí lo dejo.
#16 solomonovolumen
¿Y el que tenga un vw polo arlequín?
JORGE75 #17 JORGE75
En wolskvagen el gris es el único que no te suma dinero al renting, si eliges cualquier otro color te suman algo a la cuota mensual
#5 Russin
El blanco lo escogen aquellos que pasan de pagar un suplemento por algo tan banal como el color del coche
Moixa #11 Moixa
#5 yo lo elijo para evitar el calor en verano.
#13 Paucat
#11 Es más Importante de lo que parece.
Veo #22 Veo
#13 es más importante, aunque parezca una horterada, los cristales tintados.
Veo #21 Veo
#5 en mi caso pude elegir entre blanco y azul sin suplemento. Elegí el azul simplemente por variar, pero efectivamente paso de pagar por algo tan banal como el color del coche.
#15 Archaic_Abattoir *
Tengo un coche gris. Efectivamente tengo falta de interés en destacar. Es lo que sucede cuando necesitas pasar lo más desapercibido posible.
#6 Zerjillo
En mi caso el coche es regalado... Pero vamos, que seguro que soy tonto.
#12 mrM4
#6 si te han regalado un coche algún talento tendrás xD
