edición general
14 meneos
52 clics
El secretario del Tesoro de EE UU: “Los españoles ponen en riesgo la vida de los estadounidenses”

El secretario del Tesoro de EE UU: “Los españoles ponen en riesgo la vida de los estadounidenses”

La Casa Blanca eleva el tono contra el Gobierno español por no prestar las bases de Rota y Morón para la guerra de Irán

| etiquetas: eeuu , españa
14 0 0 K 148 actualidad
25 comentarios
14 0 0 K 148 actualidad
Comentarios destacados:        
#1 LunaTiko
Los estadounidenses ponen el peligro cualquier forma de vida.
27 K 309
#8 cocococo
#1 Algunos estadounidenses, no todos. En Estados Unidos hay muchísima gente procedente de todas partes del mundo.
0 K 7
A.more #13 A.more
#8 a esos los están echando
0 K 9
#17 LunaTiko
#8 Creo que se entendía la ironía... Es un espejo de "Los españoles ponen en riesgo..."

De hecho he escrito peligro en lugar de riesgo, mira por donde la pufé xD
0 K 6
#3 pascuaI
Ah, pues más motivos para defender la acción del Perro :troll:
5 K 67
YeahYa #2 YeahYa
A ver qué se inventa Frijolito para seguir justificando esto...
4 K 56
IkkiFenix #20 IkkiFenix
Menuda gentuza. Ahora resulta que los españoles somos responsables de que estos catetos no paren de meterse en guerras una y otra vez. Que retiren sus bases y sus tropas de Oriente Medio, y de paso de Europa, y nos dejen en paz. Así no correán peligro.
1 K 32
SuperBuker #5 SuperBuker
Siguiendo esa lógica, ¿para cuando se espera que nos invadan estos yankis?
Dicho esto, a poder ser que sea por la mañana, que no me quiero pasar el día currando para que vengan estos y me jodan la tarde.
2 K 22
#14 tierramar
Y lo dicen después de matar a más de 160 niñas iraníes!! Más otros cientos de personas. Poniendo en peligro la vida de los europeos cuyos países albergan bases americanas!!. Debería decir: España esta poniendo en riesgo la vida o la fortuna de los americanos que importan (los ricos)!! Para la gentuza Epstein solo valen sus perversas vidas
1 K 22
vviccio #7 vviccio
Irak: Estado Islámico. Afganistán: talibanes. Sus guerras no han servido para mejorar la vida de nadie y ni siquiera la de los yankis. Tras Irak cayó Lehman Bros. y dejaron a sus ciudadano con el culo al aire.

Es EEUU quien pone en peligro la vida de los Europeos.
1 K 20
CharlesBrowson #15 CharlesBrowson
De nada, mundo

:troll: :troll:
1 K 19
hazardum #11 hazardum *
Estos tontolabas ya sabemos lo que son, diran cualquier subnormalidad para tirar cohetes fuera, pero habrá algunos allí que se lo crean y todo, que trump ataca a Irán para liberar al pueblo oprimido del régimen teocrático (sin ningún interés económico ni por israel, por supuesto), como si fuera una peli de Marvel y los vengadores, pero el malvado Perro Sanxe que quiere ser el nuevo Califa y volver a tener la armada invencible para seguir con la leyenda negra española, les impide usar las bases y por eso tienen bajas.

En fin, menudo 2026, y aun estamos en Marzo.
2 K 19
traviesvs_maximvs #18 traviesvs_maximvs
#11 eso te lo creen también unos cuantos premios nobel patrios.
1 K 17
pitercio #24 pitercio *
Y el secretario de guerra dice que la prensa que informa de las bajas americanas lo hacen para dejar mal a Trump.
vídeo, del 34:55 al 35:10

Resumiendo: Sánchez les mata y los periodistas hacen que Trump no salga bonito.
0 K 18
A.more #16 A.more
Los americanos son como la derecha española. No dicen más que chorradas. Cuanto más gorda más ascienden en uno de los dos partidos
1 K 16
manbobi #23 manbobi
Le van a cambiar el nombre a la "Spanish Tortilla" por "Freedom Tortilla (with onion, of course)"
0 K 13
#25 okeil
A ver, Besentito, que os hemos dicho que no aparezcan los aviones por aquí, precisamente, para que nadie se pueda liar a hostias contra los pilotos ¡Es lo contrario, si vienen es cuando corren peligro!
0 K 10
kinz000 #9 kinz000
OTAN NO BASES FUERA
0 K 10
#10 cocococo
#9 Eso me recuerda a Felipe González, o sea, OTAN, de entrada no, pero desde que se subió a la poltrona... de salida tampoco.
0 K 7
A.more #19 A.more
Han escogido en los colegios de tarados? Seguro. El primero de la promoción, presidente. Da puntos ser tonto, pedófilo, senil y un pelín loco.
0 K 9
laveolo #4 laveolo
Trump, como todos los bullies, cuando pierden una pelea, huyen a otro blanco
1 K 9
#21 PerritaPiloto
Juraría que son ellos los que se ponen solos en peligro yendo allí a atacarles.

Entrar en la jaula del oso y quejarte de estar en peligro porque el cuidador del zoo te dijo que no te pensaba facilitar que entrar el la jaula es bastante absurdo.
0 K 7
#6 cocococo
Eso se llama meter a todos los españoles en el mismo saco.
0 K 7
El_Jevi #22 El_Jevi
Puede comerme los huevos desde abajo de atrás adelante, ida y vuelta y repetir.
0 K 6

menéame