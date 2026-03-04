·
El secretario del Tesoro de EE UU: "Los españoles ponen en riesgo la vida de los estadounidenses"
La Casa Blanca eleva el tono contra el Gobierno español por no prestar las bases de Rota y Morón para la guerra de Irán
actualidad
#1
LunaTiko
Los estadounidenses ponen el peligro cualquier forma de vida.
27
K
309
#8
cocococo
#1
Algunos estadounidenses, no todos. En Estados Unidos hay muchísima gente procedente de todas partes del mundo.
0
K
7
#13
A.more
#8
a esos los están echando
0
K
9
#17
LunaTiko
#8
Creo que se entendía la ironía... Es un espejo de "Los españoles ponen en riesgo..."
De hecho he escrito peligro en lugar de riesgo, mira por donde la pufé
0
K
6
#3
pascuaI
Ah, pues más motivos para defender la acción del Perro
5
K
67
#2
YeahYa
A ver qué se inventa Frijolito para seguir justificando esto...
4
K
56
#12
Mangione
*
#2
6
K
77
#20
IkkiFenix
Menuda gentuza. Ahora resulta que los españoles somos responsables de que estos catetos no paren de meterse en guerras una y otra vez. Que retiren sus bases y sus tropas de Oriente Medio, y de paso de Europa, y nos dejen en paz. Así no correán peligro.
1
K
32
#5
SuperBuker
Siguiendo esa lógica, ¿para cuando se espera que nos invadan estos yankis?
Dicho esto, a poder ser que sea por la mañana, que no me quiero pasar el día currando para que vengan estos y me jodan la tarde.
2
K
22
#14
tierramar
Y lo dicen después de matar a más de 160 niñas iraníes!
! Más otros cientos de personas. Poniendo en peligro la vida de los europeos cuyos países albergan bases americanas!!. Debería decir: España esta poniendo en riesgo la vida o la fortuna de los americanos que importan (los ricos)!! Para la gentuza Epstein solo valen sus perversas vidas
1
K
22
#7
vviccio
Irak: Estado Islámico. Afganistán: talibanes. Sus guerras no han servido para mejorar la vida de nadie y ni siquiera la de los yankis. Tras Irak cayó Lehman Bros. y dejaron a sus ciudadano con el culo al aire.
Es EEUU quien pone en peligro la vida de los Europeos.
Es EEUU quien pone en peligro la vida de los Europeos.
1
K
20
#15
CharlesBrowson
De nada, mundo
1
K
19
#11
hazardum
*
Estos tontolabas ya sabemos lo que son, diran cualquier subnormalidad para tirar cohetes fuera, pero habrá algunos allí que se lo crean y todo, que trump ataca a Irán para liberar al pueblo oprimido del régimen teocrático (sin ningún interés económico ni por israel, por supuesto), como si fuera una peli de Marvel y los vengadores, pero el malvado Perro Sanxe que quiere ser el nuevo Califa y volver a tener la armada invencible para seguir con la leyenda negra española, les impide usar las bases y por eso tienen bajas.
En fin, menudo 2026, y aun estamos en Marzo.
En fin, menudo 2026, y aun estamos en Marzo.
2
K
19
#18
traviesvs_maximvs
#11
eso te lo creen también unos cuantos premios nobel patrios.
1
K
17
#24
pitercio
*
Y el secretario de guerra dice que la prensa que informa de las bajas americanas lo hacen para dejar mal a Trump.
vídeo, del 34:55 al 35:10
Resumiendo: Sánchez les mata y los periodistas hacen que Trump no salga bonito.
0
K
18
#16
A.more
Los americanos son como la derecha española. No dicen más que chorradas. Cuanto más gorda más ascienden en uno de los dos partidos
1
K
16
#23
manbobi
Le van a cambiar el nombre a la "Spanish Tortilla" por "Freedom Tortilla (with onion, of course)"
0
K
13
#25
okeil
A ver, Besentito, que os hemos dicho que no aparezcan los aviones por aquí, precisamente, para que nadie se pueda liar a hostias contra los pilotos ¡Es lo contrario, si vienen es cuando corren peligro!
0
K
10
#9
kinz000
OTAN NO BASES FUERA
0
K
10
#10
cocococo
#9
Eso me recuerda a Felipe González, o sea, OTAN, de entrada no, pero desde que se subió a la poltrona... de salida tampoco.
0
K
7
#19
A.more
Han escogido en los colegios de tarados? Seguro. El primero de la promoción, presidente. Da puntos ser tonto, pedófilo, senil y un pelín loco.
0
K
9
#4
laveolo
Trump, como todos los bullies, cuando pierden una pelea, huyen a otro blanco
1
K
9
#21
PerritaPiloto
Juraría que son ellos los que se ponen solos en peligro yendo allí a atacarles.
Entrar en la jaula del oso y quejarte de estar en peligro porque el cuidador del zoo te dijo que no te pensaba facilitar que entrar el la jaula es bastante absurdo.
0
K
7
#6
cocococo
Eso se llama meter a todos los españoles en el mismo saco.
0
K
7
#22
El_Jevi
Puede comerme los huevos desde abajo de atrás adelante, ida y vuelta y repetir.
0
K
6
Ver toda la conversación (
25
comentarios)
