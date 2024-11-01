Casa Blanca confirma reunión Rubio–Rasmussen–Motzfeldt fijada para el 15-enero-2026 y que el objetivo estadounidense sigue siendo “adquisición o control efectivo” de la isla [eng]

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo que planea reunirse la próxima semana con funcionarios daneses después de que la administración Trump reiterara su intención de hacerse con el control de Groenlandia, la estratégica isla ártica que es un territorio autónomo de Dinamarca. Rubio dijo a un grupo selecto de legisladores que la intención de la administración es, en última instancia, comprar Groenlandia, en lugar de usar la fuerza militar. Las tensiones con los miembros de la OTAN se intensificaron después de que la Casa Blanca...
| etiquetas: geopolítica , imperialismo , europa
Resulta que China les ha vetado la compra de sus tierras raras y esas son un pieza imprescindible para la tecnología de hoy día. Así que necesitan una fuente inagotable de las mismas y está en Groenlandia.
No pueden explotarla en la actualidad porque las normas ambientales europeas no lo permiten. Así que necesitan ya el pleno control administrativo del territorio para poder usar sus laxas normas de explotación minera que encubran todos los desastres medioambientales que van provocar con los aprovechamientos mineros y petroleros de la zona.
Y, como es algo vital para ellos: lo harán por las buenas o por las malas.
<<
El parlamento danés aprobó en junio pasado un proyecto de ley que permite bases militares estadounidenses en suelo danés. Ampliaba un acuerdo militar anterior, firmado en 2023 con la administración Biden, por el que las tropas estadounidenses tenían amplio acceso a bases aéreas danesas en el país escandinavo.
Rasmussen, respondiendo a preguntas de los legisladores, escribió el verano pasado que Dinamarca podría rescindir el acuerdo si EE.UU. intentara anexionar la totalidad o parte de Groenlandia.
>>
No van a hacer nada. Europa es una colonia del imperio y se plegará a las exigencias como vasallos ...
De todas formas yo creo que usa va a quedarse con Groenlandia, básicamente nos están diciendo "plata o plomo" y seguramente cojan la opción "plata", pero vete tú a saber.
Europa es una colonia del imperio del dólar. Y aquí se hará lo que el amo yanki diga, que para eso tienen bases militares en nuestro territorio con bombas nucleares.
No va a permitir que nadie cree una corriente política que nos permita liberarnos del yugo. Y lo ha demostrados a lo… » ver todo el comentario
En todo caso,no digo que europa se vaya a librar del yugo Yankee, lo que estoy diciendo es que si hay un momento histórico para hacerlo es éste.