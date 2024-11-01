Casa Blanca confirma reunión Rubio–Rasmussen–Motzfeldt fijada para el 15-enero-2026 y que el objetivo estadounidense sigue siendo “adquisición o control efectivo” de la isla [eng]

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo que planea reunirse la próxima semana con funcionarios daneses después de que la administración Trump reiterara su intención de hacerse con el control de Groenlandia, la estratégica isla ártica que es un territorio autónomo de Dinamarca. Rubio dijo a un grupo selecto de legisladores que la intención de la administración es, en última instancia, comprar Groenlandia, en lugar de usar la fuerza militar. Las tensiones con los miembros de la OTAN se intensificaron después de que la Casa Blanca...